Gützkow

Autofahrer aufgepasst: Wegen Straßenbauarbeiten müssen sich Autofahrer von Dienstag an bei Gützkow auf nächtliche Behinderungen und damit auf längere Fahrzeiten einstellen. Im Auftrag des Straßenbauamtes Neustrelitz wird der Straßenoberbelag am Knotenpunkt der A20/B111/L35 bei Gützkow erneuert. Dazu wird der Knotenpunkt von Dienstag bis Donnerstag jeweils von 18 bis 06 Uhr gesperrt, wie die Behörde mitteilte. Umleitungen werden eingerichtet und sind an den Zufahrtstraßen ausgewiesen. Tagsüber wird der Knoten für den Verkehr wieder freigegeben. Die letzte nächtliche Sperrung wird am Freitagmorgen aufgehoben.

MR