Wegen Tod von George Floyd? Unbekannte werfen Molotowcocktails auf Greifwalder Polizeigebäude

Greifswald

Unbekannte haben am Wochenende mit Molotowcocktails einen Brandanschlag auf das im Bau befindliche Polizeigebäude in Greifswald verübt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit den weltweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen, wie eine Polizeisprecherinam Montag in Anklam sagte. Der Anschlag war erst am Montagmorgen entdeckt worden. Der Schaden sei noch nicht bezifferbar.

Anzeige

Polizeipräsident: konsequentes Vorgehen gegen Polizeigewalt

„Gewalt und Rassismus dürften in keiner Polizei einen Platz finden“, distanzierte sich der Neubrandenburger Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch von den US-amerikanischen Polizisten, durch die Floyd ums Leben kam. Die Ereignisse in Amerika um den Tod von George Floyd seien entsetzlich und bedürften der uneingeschränkten Aufklärung. „Diesen Protesten kann sich jeder anständige Polizist nur anschließen.“ Hoffmann-Ritterbusch kündigte ein konsequentes Vorgehen an, sollte es Polizeigewalt in den eigenen Reihen geben.

Weitere OZ+ Artikel

Hoffmann-Ritterbusch stellte aber auch klar: „In keinem Fall rechtfertigt Gewalt und Rassismus einen Angriff auf ein Polizeigebäude, wie in Greifswald durch den Bewurf mit Molotowcocktails am Wochenende geschehen.“ Pauschale Beschuldigungen seien nicht gerechtfertigt.

Der Anschlag auf den Neubau in der Brinkstraße ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen. Am vergangenen Wochenende demonstrierten auch in Deutschland Tausende Menschen gegen Polizeigewalt und Rassismus. Die Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern, darunter in Rostock, Neubrandenburg sowie auch in Stralsund, verliefen nach Angaben der Polizei störungsfrei.

Mehr zum Thema:

Von MR