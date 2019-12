Hongkong/Stralsund

Der Tannennadelduft stimmt, auch der meterhohe Lichterbaum. Nur will die klassische chinesische Musik nicht so recht dazu passen: schrille Klänge, für europäische Ohren gewöhnungsbedürftig. Weihnachtseinstimmung auf Chinesisch eben.

Vor dem hypermodernen Kulturtempel Hongkongs rauschen Palmen im lauen Abendwind. Richtig winterlich hat sich nur das verschneite Tibet gezeigt: während des Überflugs ein paar Stunden zuvor. Kontraste mit sieben Stunden Zeitunterschied zwischen Nordeuropa und Asien. Jetzt ist Zeit für einen Bummel durch die festlich herausgeputzte Metropole am Südchinesischen Meer.

Riesige Weihnachtsmänner an Wolkenkratzern

In erster Linie lockt die Uferpromenade von Kowloon mit fantastischem Blick hinüber nach Victoria. Überdimensionale Weihnachtsmänner und „Merry-Christmas“-Schriftzüge blinken knallbunt an vielen Wolkenkratzer-Fassaden, tausendfach gespiegelt und gebrochen im unruhigen Hafenwasser.

Der Morgen-HIT, Hongkongs International Terminal. Containergebirge ringsum. Eine blaue Stahlwand schiebt sich ins Bild: „ LT CORTESIA“ lese ich am Steven und seitlich „L. TRIESTINO“, der überdimensionale weiße Schriftzug des italienischen Charterers Lloyd Triestino. Angekommen! Schon von außen ist der Frachter überwältigend. Man starrt hinauf, man starrt entlang, man schickt den Blick wieder nach unten: Was für ein Riese!

Stralsunder Nachbar meldet sich aus Manila

Der 25-Meter-Aufstieg über die Gangway an der haushohen Bordwand entlang gerät zur Kletterpartie. Mein Handy bimmelt. Aus Manila meldet sich diesmal ein Stralsunder Nachbar. Er fährt als Kapitän auf einem Frachter. Für Hongkong war eine gemeinsame vorweihnachtliche Bierrunde verabredet. „Wir legen gerade erst in Manila ab“, informiert er mich. Bedauerlich, dass unser Treffen ins Wasser gefallen ist. „Schöne Feiertage, guten Rutsch samt Reise und tschüs bis Mitte Januar am Sund!“, verabschieden wir uns.

„Dass du dir das antun willst“, begrüßt mich kurz darauf der Rostocker Kapitäns-Freund. Er hatte schon vorher angerufen und ungläubig gefragt, ob ich wirklich vorhabe – früher als Seemann musste ich es -, freiwillig über Weihnachten an Bord zu bleiben. Meine Frau kommentierte diesen Wunsch nur mit einem vielsagenden „Wenn Du unbedingt meinst und das nicht jedes Jahr passiert…“. Welche ist schon so tolerant? „Wir dagegen wollen alle nichts anderes, als dann zu Hause sein“, erklärt der Familienmensch. Aber er kennt auch mein Faible für die zur See fahrenden Kollegen, Seefahrt und Schiffe.

10 500 Seemeilen von Hongkong bis Hamburg

Bald nachdem der Hongkonger Lotse von Bord gegangen ist, erreicht „ LT Cortesia“ mit 25,1 Knoten ihre geplante Marschgeschwindigkeit. Beginn der 10 500 Seemeilen langen Reise nach Hamburg. Passend dazu flimmert abends „Das Boot“ über den Bildschirm. „It´s a long way to Tipperary, its a long way to home”, singt darin gegen Ende die U-96-Crew.

Rollend prescht der Koloss durch die schräg von achtern anlaufende Südchinesische See. Das gleichmäßige Vibrieren durch die mächtige Maschine – eine Kombination aus Hören und Fühlen – und die sanften Schiffsbewegungen sorgen bald für süße Träume.

Piraten-Gefahr in der Malakka-Straße

Zweieinhalb Tage später. Die Ansteuerung der Singapur-Straße erfordert volle Konzentration für Wachoffiziere und Kapitän. „Bei dem Verkehr hier und den dazwischen fahrenden Fischerbooten und Fähren bin ich ständig auf der Brücke, da muss man aufpassen wie´n Schießhund“, erklärt der Kapitän. Für den Sonnenuntergang haben die Männer keinen Blick.

Voraus die wegen der weltweit größten Zahl von Piratenüberfällen berüchtigte 800 Kilometer lange Malakka-Straße, die von Schiffen nur so wimmelt. Jährlich sind es mal über 60 000 gewesen. „Verschärft Wache gehen, dazu alle Schotten dicht sowie Scheinwerfer und Wasserschläuche entlang der Bordwände“, zählt der Kapitän friedliche Abwehrmaßnahmen auf. Waffen an Bord, wie auf russischen und israelischen Schiffen, lehnt er ab: „Sie würden nur Unheil anrichten und zu weiteren Gewalteskalationen führen“.

Die Nacht verläuft - Gott sei Dank! - störungsfrei. Letzte Leuchtfeuersignale mischen sich mit zuckenden Blitzen vom Wetterleuchten über Land.

Uhren müssen sieben Mal zurückgestellt werden

Nachdem die nördlichen Ausläufer der indonesischen Insel Sumatra und die indische Nikobaren-Gruppe passiert sind, entspannt sich die Lage an Bord. Das Frachtergewimmel löst sich beinahe schlagartig auf. Bald sind wir allein auf weiter Ozean-Flur. Noch zehn hafenstressfreie Seetage für die Crew oder 5000 Seemeilen immer nur geradeaus durch den Indischen Ozean bis zum Suez-Kanal. Ein Grund zum Feiern. Begünstigt auch dadurch, dass die Uhren um eine Stunde - insgesamt sieben Mal während der Reise - zurückgestellt werden.

Der Kapitän lädt zum Advents-Captains Dinner der besonderen Art: „Fünf Kilo Shrimps hab´ ich in Hongkong eingekauft, die müsst ihr heute Abend schaffen!“ Dazu von dem Hobbykoch selbst kreierte raffinierte Dips aus Curry, Knoblauch, Tomaten, Gewürzen und Mayonnaise. Ein Fässchen Bier habe er auch schon in der Bar kalt gestellt. Wochenend´ und Sonnenschein im Golf von Aden.

Außentemperatur brennend heiße 32 Grad. Voraus das „Tor zur Hölle“, auf arabisch Bab-el-Mandeb. Schiffe werden davon wie magisch angezogen. Ansonsten wüstenhafte, braun verbrannte Leere an der schmalen Pforte zum Roten Meer zwischen Jemen und Dschibouti.

Ufer gespickt mit militärischen Anlagen

MS „ LT Cortesia“ dampft in die Bucht von Suez im nautischen Slalom zwischen flammenspeienden Bohrinseln hindurch. Der kühle Wind heult in Sturmstärke. Die steilen Berge der schon aus der Bibel und der Weihnachtsgeschichte bekannten Wüstenhalbinsel Sinai und Ägyptens demonstrieren ihre Düsenwirkung.

Schwerfällig formiert sich unser Northbound-Konvoi zu einer kilometerlangen Frachter-Schlange mit Kurs auf das 193 Kilometer entfernte Port Said.

Die Ufer sind gespickt mit militärischen Anlagen: Kasernen, Panzer, Kanonen, alle hundert Meter Wachtposten und Kontrollen auf den Straßen am Suez.

Von hoher Brückenwarte bieten sich außerdem sichere Einblicke in den Alltag und die Natur des Landes: Ob lautes, pulsierendes Stadtgewimmel, biblisch anmutende Dörfer – man wird unwillkürlich an die Weihnachtskrippe erinnert - oder mittelalterliche beschauliche Landwirtschaft, bittere Armut oder luxuriöser Lifestyle.

300 000 US-Dollar für die Fahrt durch den Suezkanal

Nach zehn Stunden Schleichfahrt mit acht Knoten, für die der Charterer 300 000 US-Dollar hinblättern musste, schiebt sich „ LT Cortesia“ ungeduldig ins Mittelmeer. Noch schnelle 950 Seemeilen: an Kreta mit schneebedeckten Berggipfeln und dem Peloponnes vorbei Kurs Taranto an der süditalienischen „Stiefelspitze“.

Beim fünfstündigen Landgang unter Palmen und Olivenbäumen samt makellos blauem Himmel will einfach keine Weihnachtsstimmung aufkommen. „Auch weil wir auf See den ganzen Rummel vorher nicht mitbekommen. Wenn man bedenkt, dass morgen schon Heiligabend ist…“, sinniert der Kapitän beim Anblick der Kunststoffbäumchen in den Schaufenstern. Auch Geschenke kaufen und Pizza essen – Fehlanzeige. Chiusa – geschlossen! An Bord macht sich der Steward – unter Anleitung des Kapitäns – ans Schmücken der Plastiktannen in den beiden Messen: bunte Kerzen, Kugeln und Lametta. „Das geht hier alles stressfreier zu als an Land“, meint der Alte zufrieden, „am Telefon oder beim Skypen gibt´s auch keinen Familien-Streit. Das geht hier an Bord sehr harmonisch ab“.

Feiertage sind normale Arbeitstage

Früher als gedacht ist „ LT Cortesia“ wieder seeklar. Ab 20 Uhr werden die letzten 2900 Seemeilen unter den Kiel genommen. Am Morgen des 24. Dezember vor der sizilianischen Küste: das Mittelmeer in Feiertagslaune, fast spiegelglatte See und strahlende Sonne. Ein leicht bekleidetes Sonnenbad an Deck mit einem Gläschen Rotwein und Zigarre gönnen wir uns.

Heiligabend? Das Grillschwein harrt bereits seines Schicksals in der würzigen Marinade vom Zweiten Ingenieur. Die traditionelle NDR-Sendung „Gruß an Bord“ hören wir wegen fehlender Satellitenempfangs-Anlage nicht. „Das ist wohl nur ein Trost für die an Land“, meint der Chief und steigt wieder hinunter in den Maschinenkontrollraum. Feiertage sind an Bord normale Arbeitstage: Wache, Abrechnungen und Listen schreiben, damit zum Einlaufen in Hamburg alles vorbereitet ist. Der Bootsmann und seine Matrosen spülen das Schiff „feiertagsfein“. Schließlich soll an Deck gegrillt werden.

Freude auf Silvester mit Familie nach vier Monaten Fahrzeit

„Frohes Fest!“, „Merry Christmas!“ und Frühstücksüberraschung: bunte Teller unterm Christbaum. Vom Weihnachtsmann, sprich: Kapitän höchstselbst arrangiert und spendiert. Die Wetterkarte kündigt für Deutschland einen Kälteeinbruch an. Schon im Englischen Kanal wird die bunte Containerlandschaft von Schneeschauern über Nacht in ein weißes Gebirge verzaubert. „Denn mal guten Rutsch und zieht euch warm an!“, rät der Kapitän vorsorglich. Er freut sich nach vier Monaten Fahrtzeit auf Silvester mit seiner Familie an der Ostsee.

Von Peer Schmidt-Walther