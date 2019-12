Weihnachten im Greifswalder Dom: Jauchzet und frohlocket!

Greifswald

Bei Konzerten im Greifswalder Dom herrscht oft eine besondere Atmosphäre –nie verbinden sich Freude und Feierlichkeit aber so wundervoll wie bei den Weihnachtsgottesdiensten, bei denen das Oratorium von Johann Sebastian Bach aufgeführt wird. Alle zwei Jahre bringt Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer Musiker und Chorsänger aus aller Welt zusammen, um das mehrteilige Werk einzuüben und dann im Rahmen der Gottesdienste am 24., 25. und 26. Dezember zu präsentieren. Das Besondere: Zwar ist der versierte Domchor dabei, aber auch Menschen die einfach nur Freude am Singen oder Musizieren haben. Menschen, welche die Liebe zur Musik vereint. „Es sind auch viele Familien dabei, einige machen bereits seit Jahren mit. Das ist eine wundervolle Gemeinschaft mit sehr viel Engagement“, freut sich Frank Dittmer. „So viele Menschen mit Freude an der Musik. Das ist auch für mich ein ganz großes Geschenk.“ Manchmal kommt auch noch Glück dazu. Solist Christian Krüger (Tenor) zum Beispiel wollte zu Weihnachten sowieso seine Schwester in Greifswald besuchen, da passte die Aufführung dann zeitlich gut ins Programm.

Die Freundinnen Mareike (10) und Marlene (11) aus Greifswald singen beim Weihnachtoratorium mit. Quelle: Anne Ziebarth

Marlene und Mareike sind die jüngsten Stimmen im Chor. Marlene ist elf, Mareike erst zehn Jahre alt. Über Gesangserfahrung verfügen die beiden bereits: Sie singen im Kinderchor der Gemeinde Sankt Marien. Als „ganz schön anspruchsvoll“, bezeichnet Marlene die Gesangspartien, die der Chor zu meistern hat, Spaß macht es den beiden aber trotzdem – oder vielleicht auch gerade deshalb? „Wir haben vorher zwei Mal für das heutige Stück geprobt. Dazu gab es eine Generalprobe“, sagt Mareike. „Und ich finde, es hört sich schon sehr gut an.“

„Jauchzet und frohlocket“, ist Marlenes Lieblingsstück, das allerdings ist bereits im ersten Teil des Weihnachtsoratoriums am Dienstag aufgeführt worden, am Mittwoch stand bei Bach musikalisch die Rolle der Hirten bei der Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament im Mittelpunkt. „Das merkt man bereits an den vielen Holzbläsern, deren Klang die Hirten verkörpern soll“, erklärt Frank Dittrich. „Eine Oboenspielerin ist übrigens aus Kanada angereist – inklusive Instrument.“

Auch in der Predigt nahm Pastorin Beate Kempf-Beyrich Bezug auf die Hirten, die eine große Bedeutung in der Weihnachtsgeschichte haben. Diese armen Hirten, die mit ihren Herden der Nähe von Bethlehem unterwegs waren, waren laut Bibel nämlich die ersten, die durch die Engel von der Geburt Jesu erfahren haben. „Das ändert für die Hirten alles – vor allem ihr Lebensgefühl“, so die Pastorin. „Gott ist da. Er sieht sie, die armen Hirten, an. Sie fühlen sich auf einmal „angesehen“. Hier berühren sich Himmel und Erde.“

Weihnachtsoratorium Kantate III

Wer Lust bekommen hat: Am Donnerstag gibt es den dritten Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach im Greifswalder Dom zu hören. Wie es der Komponist ursprünglich vorgesehen hatte, wird das Werk im Rahmen des Gottesdienstes aufgeführt. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr

Von Anne Ziebarth