Weihnachten im Obdachlosenhaus Greifswald: Kräfte sammeln für den Neustart

„Na, wie siehts aus?“, ruft Sozialarbeiter Hans-Ulrich Würfel erwartungsvoll in Richtung Küche und hebt fragend die Augenbrauen. „Gut. Ich glaube besser als im vergangenen Jahr“, lautet die Antwort des gelernten Kochs Andy L., während er einen Teller nach dem andern mit Entenbraten, Klößen und Rotkohl bestückt. Das Weihnachtsessen für die derzeit 13 Bewohner des Obdachlosenhauses in Greifswald ist angeliefert worden, mit gutem Appetit verputzen die Männer den Weihnachtsschmaus. Selbstverständlich ist ein friedliches Weihnachtsfest mit Braten für keinen am Tisch. Die Lebensgeschichten der Bewohner erzählen von Schicksalsschlägen und Höhenflügen, vom tiefen Fall bis zur Entscheidung „Ich gehe jetzt ins Obdachlosenhaus.“

Jeder bekommt eine Kleinigkeit zu Weihnachten

“Man merkt schon, dass zu Weihnachten etwas anders ist“, beschreibt Hans-Ulrich Würfel die Stimmung der Bewohner über die Festtage. Traurigkeit, vielleicht? „Nee. Vielleicht etwas in sich gekehrt, etwas sensibler, aber die Atmosphäre empfinde ich eher als positiv“, so der Sozialarbeiter. Er bleibt das ganze Weihnachtsfest im Obdachlosenhaus. Zum Zuhören und „einfach da sein“, wie er sagt. „Das habe ich in anderen Einrichtungen auch so gemacht, meine Familie weiß bereits, dass ich an den Feiertagen wenig Zeit habe. Aber ich finde es einfach wichtig, hier zu sein.“

Die Leiterin des Obdachlosenhauses in Greifswald, Ilona Martens Quelle: Anne Ziebarth

Damit auch die Bewohner des Hauses eine Bescherung bekommen, hat das Team eine kleine Feier am Heiligabend organisiert – inklusive individueller Geschenktüte für jeden einzelnen, finanziert durch Spenden. „Wir wissen ja etwa, was jeder so mag und braucht“, erzählt Hans-Ulrich Würfel. „Der eine nascht sehr gerne, also bekommt er Schokolade. Ein anderer liebt eine bestimmte Sorte Fischkonserven. Auch die haben wir besorgt.“ Während in vielen anderen Unterkünften nur Obdach für die Nacht gewährt wird, können die Bewohner im Greifswalder Obdachlosenhaus der Volkssolidarität bleiben. Solange, bis idealerweise eine eigene Wohnung und ein Job gefunden sind. Bis dahin können Tage, Monate aber auch Jahre vergehen.

Das Ziel: Wieder auf eigenen Füßen stehen

Markus Richter ist erst seit dem 1. November hier. Fast beiläufig und ohne jede Bitterkeit erzählt der 46-Jährige seine Geschichte. Schwierigkeiten in der Schule beim Lesen und Schreiben hätte er immer schon gehabt, irgendwie habe das aber keinen gekümmert. „Ich bin dann aber auch ohne Ausbildung durchgekommen, hatte eine kleine Wohnung in Berlin und einen festen Job bei der Straßenreinigung“, sagt er. „Das ging auch alles gut, bis ich einen Schulterriss hatte. Dann kam die Kündigung.“

Einen Neustart sollte es bei seiner Freundin in Sassnitz auf Rügen geben. Versprechungen von Liebe und Arbeit verfehlten die Wirkung nicht. Er packte seine sieben Sachen, kündigte die Wohnung und fuhr los. „Ich war vielleicht etwas naiv“, sagt er heute und grinst. „Sie hat mich vor die Tür gesetzt. Es gab nur noch Streit.“ Das Obdachlosenhaus habe er sich anders vorgestellt, sagt er, voller und ungepflegter. „Natürlich war es eine Überwindung. Wer gesteht sich schon gerne ein, dass es jetzt keine andere Möglichkeit mehr gibt“, erinnert sich Markus Richter. „Aber es war die richtige Entscheidung. Das Team und das Haus sind sehr gut, ich bin froh, dass sie mich aufgenommen haben. Jetzt genieße ich die Ruhe und sammle Kraft zum Aufstehen.“

Denn Arbeiten und auf eigenen Füßen stehen will Markus Richter auf jeden Fall wieder. „Ich bin absolut zuverlässig, fleißig und pünktlich dazu“, sagt er. „Da müsste es doch einen Job für mich geben. Am liebsten wäre mir eine Arbeit im Bereich Grünpflege. Ich bin gern an der frischen Luft.“ Zurück nach Berlin möchte er nicht. „Das wäre mir zu viel Trubel“, meint er. „ Greifswald ist genau richtig.“

Trennungen, Jobverlust und Schulden sind die häufigsten Gründe für Obdachlosigkeit

Die Gründe, warum Menschen abrutschen und schließlich im Obdachlosenhaus anklopfen, sind unterschiedlich. „Immer wieder sind es Trennungen oder Jobverluste, die Menschen vor eine völlig neue Lebenssituation stellen mit der sie nicht klarkommen“, beschreibt die Leiterin des Obdachlosenhauses, Ilona Martens. Alkohol und Drogen täten ihr übriges. „Manch einer vernachlässigt dann seine Mietzahlungen, rutscht in die Schuldenfalle“, beschreibt sie. „Dann kann es ganz schnell gehen mit der Obdachlosigkeit.“ Genau das ist Frank Dallmeyer passiert. Der schmale, ganz in schwarz gekleidete Mann kennt Sonnen- und Schattenseiten des Lebens, der etwas abgewetzte Blazer über seinem Hemd ist von Versace. „Das ist alles, was mir geblieben ist“, sagt der 60-Jährige und zuckt mit den Schultern. „Was soll man denn schon mitnehmen bei der Wohnungsräumung, wenn man auf der Straße steht.“

Frank Dallmeyer feierte Weihnachten im Obdachlosenhaus Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

Frank Dallmeyer erzählt über ein wohlsituiertes Leben in Berlin. Er schrieb als Journalist für verschiedene Verbände, seine Frau war Lobbyistin für die Chemiebranche. „Uns ging es gut.“ Der Tod seiner Frau und wenig später seines Vaters hätten ihm aber den Boden unter den Füßen weggezogen, erzählt er. „Ich habe die Miete nicht mehr zahlen können, begann zu trinken und musste schließlich Privatinsolvenz anmelden.“ Mittlerweile ist er trocken und freut sich auf das kommende Jahr. „Dann bin ich wieder schuldenfrei. Vielleicht wandere ich nach Portugal aus. Ich möchte gerne ins Warme.“

Die Suche nach Wohnraum gestaltet sich oft schwierig

Kein Alkohol und keine Drogen im Haus – dafür ein Putzplan, der strikt einzuhalten ist. Das sind die Bedingungen, unter denen die Bewohner ins Haus einziehen können. „In der Zeit sind sie dann hier gemeldet, haben auch Anspruch auf finanzielle Unterstützung vom Amt“, sagt Ilona Martens. Trotzdem gestalte sich die Suche nach Jobs und geeignetem Wohnraum oft schwierig. „Die Sätze, die für Wohnungen zur Verfügung stehen, liegen bei rund 350 Euro. In diesem Segment gibt es in Greifswald kaum Wohnungen. Außerdem sind die Vorbehalte groß.“

Dass so ein Sprung trotzdem gelingen kann, zeigt die Geschichte des 42-jährigen Andy L. Er ist seit 2018 im Obdachlosenhaus, „wohnte“ vorher auch schon mal im Elisenhain und blickt auf ein turbulentes Leben mit überwundener Drogensucht zurück. Der 1,90 Meter große Hüne macht derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit in Greifswald. „Ich bereite mich gerade auf die Prüfungen vor“, sagt er. „Rechnungsprüfungswesen und Englisch. Beides nicht ohne. Aber ich schaffe das. Der nächste Schritt ist dann eine eigene Wohnung.“

Obdachlosenhaus Greifswald Im Obdachlosenhaus Greifswald der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern leben derzeit dreizehn Bewohner, elf Männer und zwei Frauen. Die Kapazität liegt bei 20 Plätzen dazu kommt ein Not- und Familienzimmer mit sechs Plätzen. Wichtigste Aufgabe des Hauses ist es, Menschen mit vorübergehender Wohnungslosigkeit eine Schlafstätte zu bieten und Hilfestellung bei der Wohnungssuche und Behördengängen zu geben. Ziel ist stets die Wiederherstellung der Selbstständigkeit und Souveränität der Bewohner. Die Einrichtung wird von der Hansestadt Greifswald finanziert – Spenden, auch Kleidung oder Haustextilien werden trotzdem immer gern genommen. Tel.: 03834/ 840907

Gemeinsamkeit bei Rotkohl und Klößen

