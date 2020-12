Greifswald

Die „Jólakötturinn“– übersetzt Weihnachtskatze– hat so gar nichts mit ihren verschmusten Artgenossen zu tun. Ganz im Gegenteil: Einer isländischen Legende nach taucht das Biest dann an Weihnachten auf, wenn die Menschen keine neue Kleidung an Heiligabend tragen. „Der Mythos war als Anreiz gedacht, um sicherzustellen, dass die Wollproduktion aufrechterhalten wurde“, erklärt Jesselyn Gooch.

Die 29-jährige Kanadierin studiert in Greifswald Biologie. Weihnachten wird in dem nordamerikanischen Staat ganz individuell gefeiert, erklärt sie. In ihrer Familie werden englische und isländische Weihnachtsbräuche mit den typisch kanadischen Traditionen kombiniert. Obwohl sie keine Angst vor der „Jólakötturinn“ hat, lässt sich die Familie den Spaß nicht nehmen. „Vor Heiligabend gibt es immer ein ganz spezielles Geschenk – neue Pyjamas, die wir in der Nacht tragen.“

Anzeige

Weihnachtsessen mit Truthahn, Füllung und Preiselbeersauce

Bereits einige Monate vor Weihnachten beginnen bei der Familie für gewöhnlich die Vorbereitungen. „Wir backen ,Inarterta’ – ein traditioneller isländischer Schichtkuchen, der im heutigen Island nicht mehr hergestellt wird – und frieren ihn ein, um sicherzustellen, dass er bis dahin gereift ist, bevor wir ihn Weihnachten essen. Am 25. Dezember gibt es bei uns ein traditionell englisches Weihnachtsessen mit Brotpudding, Truthahn, Füllung und Preiselbeersauce.“ An diesem Tag gibt es auch die meisten Geschenke, wie Gooch weiter erklärt. In diesem Jahr wird sie Weihnachten allerdings in Greifswald verbringen.

Zehn außergewöhnliche Weihnachtsbräuche In Ghana gibt es kaum Nadelbäume. Deshalb werden dort Mango- oder Cashewbäume zu Weihnachten aufgestellt. In Island gibt es an 13 Tagen kleinere Geschenke, die von den 13 „Jólasveinar“ in die Schuhe der Kinder gesteckt werden. In den Niederlanden werden trotz des digitalen Zeitalters noch immer Briefe und Postkarten mit Weihnachtsgrüßen verschickt. In Norwegen werden Wischmopp und Besen versteckt, damit bösen Hexen diese nicht klauen. Dort bringt auch ein Weihnachtsgnom die Geschenke und nicht der Weihnachtsmann. In Finnland kommt der Weihnachtsmann als Ziegengestalt mit dem Namen „Joulupukki“ daher. In Polen stellt man ein zusätzliches Gedeck auf den Tisch, um den verstorbenen Angehörigen zu gedenken. In Spanien werden vor den Häusern hohle Baumstämme samt aufgemalten Gesichtern rausgestellt. An Heiligabend schlagen Kinder darauf ein, damit die Geschenke herauskommen. In Slowenien haben die meisten Menschen am 25. Dezember ihre Ruhe. Denn wer an diesem Tag vorbeikommt, soll Unglück im nächsten Jahr bringen. Im Kosovo kommen Frühaufsteher ganz auf ihre Kosten: Dort beginnt Heiligabend um 4 Uhr morgens, der erste Weihnachtstag wird „erst“ um 5 Uhr morgens gefeiert. In den USA und England werden Socken an den Kamin gehängt.

Mexiko : Von wegen stille Nacht

Während in Kanada klirrende Kälte herrscht, knackt das Thermometer tagsüber über die Weihnachtsfeiertage in Mexiko gern mal die 30-Grad-Marke. Heiligabend wird dort nicht besinnlich gefeiert, sondern gilt für gewöhnlich als ein fröhliches Familienfest mit vielen sozialen Kontakten, Musik, Tanz und Essen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir warten für bis Mitternacht, tauschen dann Geschenke aus und veranstalten ein großes Festessen“, erklärt Adonai Luna die mexikanischen Besonderheiten des ganz und gar nicht stillen Festes. „Danach sitzen wir draußen am Lagerfeuer, hören Musik, singen ein paar Lieder, trinken Früchte-Punsch und lachen sehr viel“, sagt der Ballettmeister und stellvertretende Ballettdirektor am Theater Vorpommern. In diesem Jahr plant der 44-Jährige, sich mit Freunden in Hamburg zu treffen.

In Mexiko wird Weihnachten ordentlich gefeiert, erklärt Adonai Luna vom Theater Vorpommern. Quelle: Peter van Heesen

Hexe „Befana“ bringt Geschenke in Italien

In Italien werden die Geschenke hingegen nicht nur vom Christkind oder dem Weihnachtsmann gebracht. Manchmal schafft die Hexe „Befana“ die Präsente heran. Bei ihr müssen sich die Kinder aber in Geduld üben. Denn sie kommt erst am 6. Januar.

„Für gewöhnlich feiern wir Weihnachten mit der Familie und den Liebsten. An Heiligabend gehen wir um Mitternacht in die Kirche. Die Geschenke gibt es bei uns am Morgen des 25. Dezember. Wir bleiben den ganzen Tag zusammen, spielen gemeinsam und haben ein großes Festtagsessen“, sagt Davide D'Elia, ebenfalls Balletttänzer am Theater Vorpommern. Wie und wo er in diesem Jahr die Feiertage verbringen wird, stehe noch nicht fest, sagt der 27-Jährige. „Es ist schwer, zu planen, weil sie die Situation mit Corona jeden Tag verändert. Neujahr werde ich wahrscheinlich in Greifswald feiern.“

Ukraine und Russland feiern Weihnachten am 7. Januar

Weil in der Ukraine nicht der gregorianische, sondern der julianische Kalender verwendet wird, wird Weihnachten dort am 7. Januar zelebriert, wie Gast-Studentin Tetiana Voznesenska erklärt. „Das Weihnachtsmenü fällt bei uns nicht so üppig aus, da Heiligabend der letzte Fastentag ist. Es ist aber Tradition, zwölf verschiedene Gerichte für den Abend zu kochen.“

Die zwölf Gerichte stehen für die zwölf Apostel. „Tatsächlich ist meine Familie nicht groß, deshalb bereiten wir nur einige von ihnen vor. Das Hauptgericht ist „Kutia“ – eine Getreidespeise aus Weizen-, Gersten- oder Hirsebrei mit Honig, Nüssen, Rosinen, getrockneten Früchten und Mohn“, sagt die 19-Jährige.

„Der Weihnachtsmarkt fehlt mir natürlich sehr“, sagt Polina Kondratenko. „Aber ich habe völlig Verständnis dafür, dass er in diesem Dezember nicht stattfindet. Die Stadt mutet trotzdem weihnachtlich an.“ Quelle: privat

Russen feiern bis Neujahr durch

Weihnachten gilt auch in der Ukraine als Familienfest. Dennoch gibt es eine Besonderheit: „Während der Ferien gehen Kinder normalerweise in Gruppen von Haus zu Haus, singen Weihnachtslieder, sammeln Geld oder Süßigkeiten und wünschen sich Gesundheit und Wohlbefinden.“ Über die Feiertage wird die BWL-Studentin nicht nach Hause fahren, sondern in Greifswald bleiben.

Auch in Russland wird Weihnachten traditionell am 7. Januar gefeiert. Polina Kondratenko kommt aus Sankt Petersburg. In der Familie der Germanistik-Doktorantin habe Weihnachten seinen Bezug zur Religion beibehalten. „Wäre ich in meiner Heimatstadt, so würden wir alle zusammen zum Gottesdienst gehen. Vor Corona jedenfalls. Ich weiß nun nicht genau, wie es momentan um Kirchen in Russland aussieht.“

Die meisten Russen, erklärt sie, würden mittlerweile nur noch Neujahr „durchfeiern“. Weihnachten sei dagegen ein richtig besinnliches Familienfest: „Ich bin sehr froh, dass es in meiner Familie so geblieben ist. Es gibt ein schönes Beisammensein mit gutem Essen und Tischgesprächen nach dem Gottesdienst.“

Von Christin Lachmann