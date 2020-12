Weihnachtsgottesdienst auf Greifswalder Marktplatz spaltet Gemeinden

Greifswald

Weihnachtsgottesdienste – ja oder nein? Bundesweit wird über diese Frage diskutiert. In Greifswald hält die evangelische Domgemeinde St. Nikolai gemeinsam mit der katholischen Kirche St. Otto weiterhin an der öffentlichen Christvesper an Heiligabend auf dem Greifswalder Marktplatz fest, an der bis zu 500 Besucher teilnehmen dürfen.

Weil die Jacobi-Kirche das Infektionsrisiko für Besucher und Mitarbeiter als zu hoch erachtet, sagte die Gemeinde ihre Beteiligung an der gemeinsamen Christvesper nun ab. „Ich hätte mir eine Voranmeldung für den Gottesdienst gewünscht. Dieser Vorschlag fand keine Mehrheit“, erklärt Michael Mahlburg, Pastor der Jacobi-Gemeinde, die Entscheidung.

Pfarrer: „Vollstes Verständnis für Absage“

Den Gottesdienst auf dem Marktplatz abzusagen, komme allerdings nicht infrage, wie Dompastor Tilman Beyrich sagt: „Wir haben ein gutes Konzept ausgearbeitet und mit der Stadt sowie der Polizei gesprochen. Dieser Gottesdienst ist der sicherste, den wir machen können.“ Zudem geht er nicht davon aus, dass die Teilnehmerzahl von 500 Besuchern zustandekommen wird.

Auch Frank Hoffmann, Pfarrer der Gemeinde St. Otto, hält weiterhin an dem geplanten Weihnachtsgottesdienst fest: „Wir waren uns alle einig, die Situationen (Anm. d. R.: in den Kirchen an Heiligabend) zu entlasten. Wir stehen in enger Absprache mit dem Gesundheits- und Ordnungsamt.“

Die Akzeptanz für die Ausrichtung von Weihnachtsgottesdiensten hat in der Bevölkerung anscheinend nachgelassen. Laut einer aktuellen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „ YouGov“ plädiert jeder zweite Deutsche aufgrund der steigenden Infektionszahlen für ein Verbot von Weihnachtsgottesdiensten. 87 Prozent der Befragten wollen zudem über die Festtage nicht in die Kirchen gehen.

Die Ergebnisse der Umfrage kennt auch Pastor Michael Mahlburg von der Jacobi-Gemeinde: „Ich hätte vollstes Verständnis dafür, wenn die Politik sagt, dass keine Heiligabendgottesdienste stattfinden dürften.“ Dennoch wird die Gemeinde die geplanten Gottesdienste über die Feiertage in ihrer Kirche, bei denen Voranmeldungen und begrenzte Teilnehmerzahlen Bedingungen sind, bis jetzt durchführen.

Politik könnte Weihnachtsgottesdienste theoretisch untersagen

Im Grundgesetz ist die Religionsfreiheit und deren Ausübung fest verankert. Während der ersten Corona-Welle waren öffentliche Gottesdienste in Deutschland zunächst untersagt. Ein Verbot für Christvespern wäre nach dem neuen Infektionsschutzgesetz auch jetzt noch möglich.

Dompastor Beyrich sieht das allerdings kritisch: „Die Landesregierung hat abgewogen, was erlaubt ist und was nicht. Einen Gottesdienst an Weihnachten zu besuchen, stärkt das Gemeinwohl und erzeugt das Gefühl, dass wir einer Hoffnung entgegengehen.“ Zudem weist Beyrich auf die strengen Auflagen und Abstandsregeln hin, die umgesetzt werden müssen, um Gottesdienste abhalten zu können.

Gützkower Gemeinde noch nicht mit allen Überlegungen durch

Während die evangelische Kirchengemeinde Züssow-Zarnekow-Ranzin ihre Gottesdienste vom 24. Dezember bis 10. Januar bereits abgesagt hat, hält die Gützkower Gemeinde St. Nicolai an ihren Festtagsgottesdiensten, die außerhalb der Kirche stattfinden sollen, bislang fest. Allerdings sei man noch nicht mit allen Überlegungen durch, wie Pastor Hans-Joachim Jeromin erklärt. „Wenn wir das Gefühl haben, dass es nichts Gutes bringt, würden wir kurzfristig absagen.“

Als Pastor verstehe er sehr gut, dass viele Menschen besonders an Heiligabend die Sehnsucht haben, in die Kirche zu kommen. „Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass solche Zusammenkünfte die Gefahr einer Übertragung des Virus birgt.“

