Weihnachtslied-Versteigerung: „Tochter Zion“ erwärmt die Greifswalder Herzen

Greifswald

Zur Weihnachtszeit nicht nur an sich, sondern auch an andere denken: Das war der Grundtenor des 100. GreifBar in der Stadthalle am zweiten Advent. Das Programm unter dem Motto „Stille Nacht, heilige Nacht?“ mit der GreifBar-Projektband und Seeside sorgte für Weihnachtsstimmung – und für einige Tränen. Tränen der Freude.

Ein berührender Abend

Es war kein gewöhnliches Konzert. Denn das GreifBar-Team hatte sich entschlossen, die Einnahmen der OZ-Weihnachtsaktion und somit dem Zeitreisemobil des DRK zugutekommen zu lassen, das kranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase Wünsche erfüllt. Das Programm konnten die Zuschauer im Voraus selbst bestimmen, indem sie Weihnachtslieder ersteigerten. Fantastische 1158 Euro kamen an diesem Abend zusammen. Damit summiert sich der aktuelle Spendenstand auf über 12 800 Euro. „Es ist so berührend, zu sehen, wie sich die Greifswalder für das Zeitreisemobil engagieren“, zeigte sich Martina Laage, stellvertretende Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow, gerührt.

Nicht Patient, sondern Mensch sein

Der Theologieprofessor Michael Herbst, der die Andacht zum Thema „Stille Nacht, heilige Nacht?“ hielt, arbeitete zu Beginn seiner beruflichen Karriere als Krankenhausseelsorger und weiß, wie wichtig die Erfüllung von Wünschen in der letzten Lebensphase werden kann. „Die Betroffenen spüren, dass sie in diesem Moment nicht Patient, sondern Mensch sind“, so Herbst. „Bei einer schweren Krankheit verschieben sich die Hoffnungen. Erst gibt es die Hoffnung, gesund zu werden, dann die Hoffnung, schmerzfrei mit der Krankheit zu leben, danach kommt die Hoffnung, nochmals Weihnachten oder einen Geburtstag zu erleben und am Schluss die Hoffnung, vielleicht noch mal einen bestimmten Ort zu besuchen.“

Greifswalder lieben traditionelle Lieder

Der Abend wurde auch dank der einfühlsamen Seeside-Lieder sehr emotional. Die Versteigerung der Weihnachtslieder machte deutlich, dass die Greifswalder vor allem traditionelle Weihnachtslieder lieben. Kirchliche Advents- und Weihnachtslieder, wie „Tochter Zion“, „Macht hoch die Tür“, „Stern über Bethlehem“, setzten sich als Sieger durch. Die Sehnsucht nach Schnee katapultierte auch den poppigen Weihnachtssong „Let it Snow“ in die Spitzengruppe.

Während in den Vortagen die oben genannten Lieder über eine Spende auf das OZ-Konto in die Spitzengruppe „gevotet“ wurden, wurde es um Titel 5 noch einmal richtig spannend. Zur Auswahl standen die Nachplatzierten, das zu DDR-Zeiten getextete und komponierte Weihnachtslied „Sind die Lichter angezündet“ sowie die aus dem Angelsächsischen stammenden Lieder „Freue dich, Welt“ und „Jingle Bells“. Die höchste Spendensumme von 140 Euro erzielte schließlich nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen „Sind die Lichter angezündet“. Der Radio-Ohrwurm „Last Christmas“ schaffte es überraschenderweise nicht in die Top Five.

Gabi und Achim Rohde setzten fünf Euro auf das Lied „Freue dich Welt“, weil „es einfach ein tolles Lied ist“, so die 63-jährige Greifswalderin. Sie selbst sang vor Jahren einmal in der GreifBar-Band und fand das Konzert klasse. „Die beiden Bands waren eine super Einheit. Es ist toll, dass die Musik für den guten Zweck gespielt wurde.“ Die Versteigerung inmitten des Konzertes fanden die beiden Rentner sehr auflockernd. Das Ganze habe relativ schnell Fahrt aufgenommen. Die Wünschewagen-Spendenaktion findet das Paar super. „Wenn wir den Menschen die Gelegenheit geben können, ihnen noch einen letzten Wunsch zu erfüllen, dann beteiligen wir uns gerne daran“, sagten sie.

Das Zeitreisemobil benötigt auch Ihre Spende:

Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern, Empfänger: Zeitreisemobil, IBAN: DE 35 1505 0500 0112 2475 55, Verwendungszweck: OZ-Weihnachtsaktion

Von Martina Rathke und Stefanie Ploch