Weihnachtsmarkt Greifswald: Genügend Glühwein für Geimpfte und Genesene

Greifswald

Es ist schon ungewöhnlich. Wer aus Richtung Fischerbrunnen kommt, kann eigentlich direkt nach der Apotheke einen leichten Schlenker nach rechts machen und findet sich, ein bunt erleuchtetes Tor durchschreitend direkt vor dem großen Rundgrill auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt. Im Dezember war das schon immer so. Doch nun ist unter dem beleuchteten Eingang Schluss. Man sieht und riecht den Grill, trotzdem ist er durch einen Zaun in unerreichbarer Ferne. Ein Schild erklärt, was hier los ist. „An diesem Eingang erfolgt vorerst kein Zutritt.“ Ok, aber wieso nicht? „Bitte nutzen Sie die Zugänge nahe der Sparkasse und dem Rathaus. „Unser Sicherheitspersonal steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.“ Ok.

Nahe dem Rathaus gibt es tatsächlich einen Eingang. Dieser ist etwas unweihnachtlich mit Gittern abgetrennt, die man sonst vom Flughafen oder Konzerten kennt. Eines der Gitter will eine zukünftig wartende Menge in geordnete Reihen zwängen. An diesem Donnerstagvormittag können die Besucher durchgehen, ohne zu warten. Nicht jedoch ohne bei dem Sicherheitspersonal nachzuweisen, dass sie geimpft oder Genesen sind. Das funktioniert digital oder analog schnell, freundlich und unkompliziert.

Erste Gäste freut das Konzept

Auf dem Markt angekommen ist alles beim Alten. Die Losbude, der Autoscooter, das Riesenrad. Sogar die meisten Glühwein und Essensstände stehen an ihrem alten Platz. Mittendrin sind die vier Jura-Studenten Julis, Niklas, Erik und Clemens. Sie sind mit den Vorlesungen für heute durch und wollten die weihnachtliche Stimmung mit einem Glühwein feiern. Angesichts der aktuellen pandemischen Lage sind sich alle einig: Die Maßnahmen, mit denen hier gearbeitet sind, sind sowohl notwendig, als auch absolut richtig. Alle vier kommen langsam in Weihnachtsstimmung und bestimmt nicht das letzte Mal auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr.

Zwei weitere Gäste von außerhalb freut das kleine bisschen Normalität, dass der Weihnachtsmarkt mit sich bringt. Sie haben jedoch andere Kritik: „Wir sind nur heute in Greifswald. Es gibt nirgends die Möglichkeit einen Schnelltest zu machen. So konnten wir gar nicht Essen gehen.“ Beide spielen auf die neuen Regeln an, die in Innenräumen gelten. Wer ein Restaurant besuchen will, dem reicht der Impfausweis nicht. Hier ist ein tagesaktueller Schnelltest notwendig.

Nicht überall auf dem Markt gilt 2G

Ein- und Ausgänge gibt es nur noch zwei. Die Schleuse für Besucher die auf den Markt wollen ist zum, zumindest durch ein Gitter, vom Ausgang getrennt. Trotzdem gibt es einen Teil des Weihnachtsmarktes, der frei zugänglich ist. Wie in jedem Jahr ist die Front des Marktes, die der Deutschen Bank und der Commerzbank zugewandt ist, außerhalb des abgetrennten Marktes. Mutzen, Brot, und Langos können Besucher quasi im Vorbeigehen auf die Hand kaufen. Doch Achtung: Nur weil in diesem Bereich niemand nach dem Impfzertifikat fragt, heißt es nicht, dass keine Regeln gelte.

Bereits am ersten Tag haben sich jedoch viele dran gehalten und trugen, während sie in der Schlange auf ihr Mittagessen gewartet haben, eine Maske. Überall dort, wo die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können, ist die Maske Pflicht.

Von Philipp Schulz