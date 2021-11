Weihnachtsmarkt Greifswald: So war das erste Adventswochenende für die Schausteller

Greifswald

An diesem Wochenende wurde der erste Advent gefeiert. Traditionell gehört bei vielen ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Egal ob tagsüber mit Kindern und Familie oder abends mit Freunden zu einem Glühwein. Doch in diesem Jahr ist auch auf dem Weihnachtsmarkt alles anders. Während er 2020 komplett ausfallen musste, gelten in diesem Jahr die 2G-Regeln. Heißt konkret: Wer auf den Weihnachtsmarkt möchte, muss an einem der beiden Eingänge entweder das Impfzertifikat oder einen Genesenennachweis vorzeigen. Die Kontrollen sind streng und nehmen auch Kinder nicht aus. Sind die Kleinen über 7, brauchen sie einen negativen Schnelltest. Die regelmäßigen Tests aus der Schule genügen für den Weihnachtsmarkt nicht.

An der Ecke zur Johann-Sebastian-Bach-Straße betreibt Jennifer Schultze mit ihrer Mutter einen Stand für gebratene Mandeln. Für sie ist der Weihnachtsmarkt 2021 ein ganz besonderer. Es ist ihr silbernes Jubiläum. Seit 25 Jahren verkauft sie die süßen Mandeln aus eigener Herstellung. Für die aktuelle Situation findet sie deutliche Worte. „Wir sitzen auf einem Pulverfass.“ Was sie meint, ist die Angst vieler Schausteller, dass die Regeln sich verschärfen könnten oder der Markt direkt abgebrochen wird, wie es beispielsweise schon in Neubrandenburg der Fall war.

Einige Kinder kennen den Weihnachtsmarkt gar nicht

Besonders viel Mitleid hat Schultze mit den Kindern. „Einige von ihnen kennen den Weihnachtsmarkt gar nicht“, bedauert sie. Umso größer war die Freude, wenn sie die süßen Mandeln bekommen haben. Verkauft haben Schultze und ihre Mutter am ersten Adventswochenende viele davon.

Zur Galerie Über das erste Adventswochenende war der Weihnachtsmarkt in Greifswald unter 2G-Regeln geöffnet.

Sorgen wegen der Kinder hat auch Roberto Groß. Während er vom ersten Wochenende des Marktes berichtet fährt gerade ein kleines Kind auf seinem Fahrgeschäft, an der Ecke zur Sparkasse. Seit über 20 Jahren ist er in Greifswald dabei. Er hatte kein besonders gutes erstes Wochenende. Auch ihn treibt die Sorge vor schärferen Maßnahmen um. Noch konnte er die Kosten nicht reinholen, das müsse schon mindestens sein. Wie viele andere stellt auch er die Frage nach den Testkapazitäten. „Wenn sich wirklich alle testen sollen, dann müssen sie das auch hier in der Nähe und spontan machen können.“

„Gäste halten die Hygieneregeln gut ein“

Dieser Meinung ist auch Karl Spieling. Er steht mit seinem Grillwagen das ganze Jahr auf dem Markt. Er schätzt das Wochenende verhalten ein. „Wenn wir jetzt noch 2G-Plus machen, dann kommt doch keiner mehr“, meint er und würde die Leute auch verstehen. „Ich bin drei Mal geimpft, wieso soll ich mich denn noch testen lassen?“ Er ist in Sorge um die Kollegen. Viele seien in Vorkasse gegangen, der Abbruch des Marktes wäre eine Katastrophe.

Ein gutes erstes Wochenende hatte hingegen Petra Ratsack. Ihr Name steht unter dem Riesenrad „Ostsee-Perle“, dass sich hoch über dem Weihnachtsmarkt dreht. „Die Leute sind dankbar und freuen sich, dass der Markt überhaupt stattfindet, schätzt sie ein. Auch mit der Umsetzung der Hygienemaßnahmen seien alle sehr vorbildlich. „Viele lassen die Maske sogar in den Gondeln auf, obwohl sie gar nicht müssten.“

Glühwein und ein Markt jenseits von 2G

Doch nicht alle finden die Situation so rosig, wie Ratsack. „Zum Elchtreff“ ist ein großer prominenter Glühweinstand, mitten auf dem Markt. Chefin Sylvia Groß zieht ein nüchternes Fazit nach dem ersten Wochenende. „Ein Tag war schlechter als die Jahre zuvor“, erklärt sie. Bei schärferen Regeln hat auch sie die Sorge, dass niemand mehr kommt.

Diese Sorge müssten nicht alle teilen. Denn die Veranstalter haben neben dem Hygienekonzept in weiten Teilen auch am traditionellen Aufbau des Marktes festgehalten – und dadurch Lücken ins Hygienekonzept gerissen. Hinter dem Rathaus geht der Weihnachtsmarkt weiter. Hier gibts das schwedischen Glögg, der alkoholfrei, aber auch mit Wodka und Rum angeboten wird. Die Greifswalder lieben den Stand.

Alle Mitarbeiter sind geimpft

Nun hat er eine besondere Position. Denn der Glögg-Stand ist der einzige Stand in Greifswald, der Glühwein auch an Ungeimpfte verkaufen kann. Verena Peters hat in dem Stand das Sagen und über ihre Sonderposition nicht weiter nachgedacht. Wie in jedem Jahr habe sie aufgebaut, das Gesundheitsamt den Stand abgenommen und am Donnerstagvormittag waren schon die ersten Stammkunden da. Sie und alle Mitarbeitenden sind geimpft.

Angst vor neuen Regeln hat sie aber auch. „Wenn auf dem Weihnachtsmarkt 2G-Plus kommt oder alle abbauen, müssen gehen wir auch“, erklärt sie. Schon jetzt ist der Aufwand groß. Eine Mitarbeiterin musste sich vorsorglich isolieren, weil eine Person in ihrem Umfeld positiv getestet worden sei. „Wir müssen alle aufpassen“, findet sie.

