Greifswald

Ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr in gewohnter Form stattfindet, steht noch nicht fest. Die Stadt als Ausrichter gehe prinzipiell davon aus, dass es ihn geben werde und plane in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald Varianten, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Entscheidend sei eine neue Coronaverordnung des Landes, die klare Vorgaben für Weihnachtsmärkte machen müsse. Die Landesregierung hat bereits angekündigt, dass Weihnachtsmärkte möglich sein sollen, falls es kein hohes Infektionsgeschehen gibt.

Der Schaustellerverband MV warnte vor wenigen Wochen davor, dass klare Regeln, Verträge und Zusagen her müssten – ansonsten würden Schausteller in andere Bundesländer abwandern, sollte dort mehr möglich sein. Schausteller Frank Rathsack weiß hingegen sicher, dass er wie in den vergangenen 26 Jahren wieder in Greifswald mit seinem Autoscooter dabei sein will. Außerdem betreibt er seit 2019 das Riesenrad und lockt Besucher mit einem Imbissstand und gebrannten Mandeln.

Schausteller: Keine Alternative

„Das ist der beste Platz im Jahr, weil wir über vier Wochen hinweg dort stehen und ein Höhepunkt zum Ende des Jahres“, sagt Rathsack, der in der Nähe von Torgelow Zuhause ist. Er habe sich nicht nach einem Ausweichplatz umgeschaut, weil das schwierig sei – zum einen, weil es wenige vergleichbar große Märkte in der Region gebe und weil auch woanders Weihnachtsmärkte ausfallen könnten.

Auch wenn noch nichts über das Konzept bekannt ist – Änderungen wünsche Rathsack sich keine. Mehr Stände hätten kaum Platz auf dem Markt und das bestehende Angebot werde gut angenommen. „Der Autoscooter ist für das Familienpublikum und gehört zu dem, was die Leute mögen.“

„Zu viel Rummel“

Kritischer sehen das die Greifswalder Leonardo Bornhäußer (25) und Sophia Hammer (27). Das Paar meide diesen Bereich des Weihnachtsmarktes. Das sei zu viel Rummel, finden sie. „Es ist für Eltern mit Kindern bestimmt schön, dass es ihn gibt, aber für mich ist das nichts“, sagt Sophie Hammer. Der ruhigere Fischmarkt mit Glühweinbuden und der Kunsthandwerkermarkt im Rathauskeller hätten es ihr eher angetan. „Auf dem Fischmarkt ist es romantischer, da kann man eine schöne Zeit verbringen.“ Ihr Freund wünsche sich, neue Anbieter zu holen: „Es gibt so viele Anbieter im Umland, das müsste man nutzen für mehr regionale Essbuden.“

Den Einwand, ein Autoscooter sei zu viel Kirmes, kennt Frank Rathsack. Es gab immer mal wieder Vorschläge von Widersachern, den Markt zu teilen, etwa Karussells und Co. am Hafen aufzustellen – für ihn keine Option. Dann käme kaum jemand, weil das Hauptgeschäft Menschen in die Altstadt ziehe, nicht runter zum Museumshafen.

Frank Rathsack unterhält nicht nur den Autoscooter, sondern eine Losbude und einen Imbissstand. Dort arbeitet seine Frau Petra. Quelle: Christin Lachmann

Markt auch nach Weihnachten?

Frank Embach setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass in der Innenstadt auch zwischen Weihnachten und Neujahr noch vereinzelte Buden stehen bleiben. „In anderen Regionen geht das ja auch“, sagt Embach. Berlin sei ein Beispiel. Der Modehändler und Chef des Vereins der Greifswalder Innenstadthändler sagt, dass es für den Handel vorteilhaft wäre. Ist kurz vor Weihnachten Schluss mit dem Markt, wie üblich in Greifswald, sei die Innenstadt wie leer gefegt, Kunden blieben aus. Das Wichtigste aber sei, dass der Markt in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Der verkaufsoffene Sonntag, organisiert vom VGI, am ersten Advent und das Mitternachtsshopping am dritten Adventswochenende stehen im Kalender, blickt er voraus und finden definitiv statt.

Viele Bewerbungen von Händlern

Im Vorjahr kam die Hiobsbotschaft Anfang November als die Inzidenzen nach oben rasten und Deutschland in den Lockdown ging. Eine Garantie gebe es auch dieses Jahr nicht, sagt Katrin Mau von der Rostock Großmarkt GmbH. Das kommunale Unternehmen führt den Weihnachtsmarkt im Auftrag der Stadt Greifswald durch und gehe davon aus, dass er stattfindet. Die Beschränkungen könnten sich aber mit den Fallzahlen ändern, mahnt Mau. „Bewerbungen von Schaustellern und Händlern liegen ausreichend vor. Eine Akquise müssen wir nicht betreiben“, informiert sie.

Selbst wenn die Inzidenzen wieder steigen oder ein Markt doch nur eingeschränkt möglich ist, wünsche sich Modehändlerin Anett Voß, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt: „Man könnte Buden mit Abstand aufstellen und ein Kinderkarussell, damit trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommt“, sagt die Inhaberin eines Damenmodegeschäfts und der „Diele am Markt.“ Positiv berichteten ihre Kunden ihr immer wieder vom Kunsthandwerkermarkt im Rathaus und dem Adventsmarkt im Grauen Kloster am Pommerschen Landesmuseum.

Von Christopher Gottschalk