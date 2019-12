Glühwein und Kekse: Weihnachtsstimmung in der Greifswalder Südstadt

Greifswald

Die Gerüche von warmem Glühwein, gebrannten Mandeln und Lagerfeuer lagen am Wochenende in der Greifswalder Südstadt in der Luft. Inmitten des Wohngebietes erstrahlte ein kleiner Weihnachtsmarkt der Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald (WGG) im Lichterglanz. „Es sieht aus wie Weihnachten“, schwärmte eine Anwohnerin über den Blick aus ihrem Küchenfenster.

Zum ersten Mal fand der Weihnachtsmarkt der WGG statt – „klein, aber fein“ lautete die Devise, wie Pressesprecherin Juliane Boutalha betonte. „Den Markt hier im Wohngebiet zu machen, bot sich einfach an.“ Schließlich würden viele Leute außerhalb der Innenstadt wohnen, einige ältere Leute fänden den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu voll und zu laut. „Da wollten wir eine Alternative schaffen, welche zum Glück super angenommen wurde“, so Boutalha.

Gemeinschaft ist für die Nachbarn wichtig

Zwanzig Kunsthandwerkstände, von Kleidung bis Deko, luden zum Schlendern ein. Mit einem heißen Glühwein in der Hand, den es am Stand des Fördervereins für krebskranke Frauen gab, kamen die Anwohner ins Gespräch. „Man lernt hier Nachbarn kennen, mit denen man vorher nicht viel zu tun hatte“, sagte Manuela Schult vom Nachbarschaftshilfeverein der WGG. Dieser bot selbst gemachte Marmeladen, vegetarisches Schmalz und Weihnachtsdeko an.

Ingrid Gusko probierte gerne die selbst gebackenen Plätzchen. „Ich bin eigentlich kein Keksfreund, aber die sind richtig lecker“, befand die 80-Jährige, die in Schönwalde I wohnt. „Es ist schön, hier noch etwas Kleines geboten zu bekommen, abseits vom Trubel in der Stadt.“ Sie schätzte die Atmosphäre sehr, die Dekoration sei sehr liebevoll ausgewählt gewesen. „Es ist Weihnachtszeit, die Zeit, in der man zusammenkommt“, sagte Jörn Roth vom technischen Vorstand der WGG. „Der Weihnachtsmarkt soll dem Treff und dem Austausch unter den Nachbarn dienen.“

Programm für jede Altersklasse

Ein Akkordeonkonzert der Strandtasten, der Besuch des Weihnachtsmannes oder eine Geschichte der Märchenerzählerin Beate Last – das Programm war abwechslungsreich, lobte Gudrun Mauthe: „Hier wurde einem allerhand geboten.“ Vormittags seien viele ältere Leute zum Weihnachtsmarkt gekommen, aber zum Abend hin war die Altersstruktur gut durchmischt, beobachtete die 74-Jährige. „Wer nicht hier war, hat echt etwas verpasst“, meinte sie. Im kommenden Jahr möchte die WGG erneut einen Adventsmarkt auf die Beine stellen.

Von Stefanie Ploch