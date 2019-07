Greifswald

Im Stadthaus in Greifswald ist am Dienstag ein Brief mit einem verdächtigen weißen Pulver gefunden worden. Mitarbeiter der Stadt hätten den Brief in der Post entdeckt. Das Gebäude am Markt wurde evakuiert, wie ein Sprecher der Polizei in Anklam sagte. Die Feuerwehr sei vor Ort, um den Brief zu sichern. Die Polizei hat zusammen mit der Feuerwehr das Areal weiträumig abgesperrt. In dem Gebäude arbeiten die Ämter der Kommune.

mr