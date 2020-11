Weitenhagen

Seit dem Mai 2019 umfasst die Gemeinde Weitenhagen auch die Ortsteile Guest und Diedrichshagen. Der Gemeinderat möchte die Straße durch den Wald von Weitenhagen nach Guest ausbauen, um die Befahrbarkeit nach Prüfung von Varianten zu verbessern. Das ist bisher nur ein Weg. Damit soll das Zusammenwachsen gestärkt und zum Beispiel der Feuerwehr eine schnellere Fahrt zu ermöglichen.

Gemeinderat entscheidet

Dagegen gibt es Widerstand. Die Bürgerinitiative „Guester-Weg-Gefährten“ ist zwar für eine Herrichtung, aber nur für Fußgänger, Radler und Fahrzeuge mit Sondergenehmigung. Sie befürchtet Schäden für die Natur und eine Nutzung der Straße als Umgehung. Im September 2020 hat die BI 600 Unterschriften in den Ortsteilen für ein Bürgerbegehren gesammelt. Die Bevölkerung soll das letzte Wort haben. Laut Amt ist das in diesem Fall unzulässig. Am 16. November entscheidet der Gemeinderat im Dörphus.

Lesen Sie auch

Von Eckhard Oberdörfer