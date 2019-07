Vorpommern-Greifswald

René Hagemann ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Wie alle seine Kameraden, die weder Zeit noch Mühe scheuen, wenn es in oder um Weitenhagen brennt. Doch jetzt hat der 44-Jährige die Nase voll: „Ich erwäge ernsthaft, aus der Freiwilligen Feuerwehr Weitenhagen auszutreten.“ Der Grund: Ein Jahr ums andere lehnt der Landkreis Vorpommern-Greifswald den Antrag der Gemeinde auf Förderung eines neuen Tanklöschfahrzeugs ab. „Und das, obwohl wir eine Förderzusage vom Land über 130000 Euro haben und die Eigenmittel der Gemeinde in gleicher Höhe seit drei Jahren bereitstehen. Was fehlt, sind die 130000 Euro vom Kreis“, sagt Hagemann. Das sorgt nicht nur bei ihm für Frust. „Wenn sich in Kürze nichts tut, wollen mehrere Kameraden das Handtuch werfen“, sagt Wehrleiter Stephan Reusch.

In der Tat steht den 17 Aktiven nur ein Tanklöschfahrzeug zur Verfügung, das im nächsten Sommer 50 Jahre alt wird. Die „Oma“, wie sie es nennen, hat schon reichlich Macken. „Zurzeit tropft wieder mal Öl“, sagt Torsten Krumm, stellvertretender Wehrleiter, und deutet im Gerätehaus auf die großflächig verlegte Pappe unter dem Oldtimer. Dabei sei erst am Mittwoch eine Dieselleckage behoben worden. Das Problem: Es gebe kaum noch Ersatzteile für den alten Tanker. „Die letzte große Reparatur kostete 3000 Euro. Da war die Pumpe hinüber“, erzählt Krumm.

Die Reparaturanfälligkeit sei aber nur eines der Probleme. „Auch die Sicherheit unserer Einsatzkräfte ist in dem Fahrzeug nicht gegeben“, sagt Reusch. Die „Oma“ besitze keine Sicherheitsgurte. Zudem sei die hölzerne Sitzbank lose, weil sich darunter der Tank befinde. Gehe es über Stock und Stein, „fliegen schon mal Atemschutzgeräte und andere Ausrüstungsgegenstände durcheinander“, verdeutlicht Krumm das Drama.

Dabei seien die Aufgaben der Feuerwehr mit der Gemeindefusion von Weitenhagen und Diedrichshagen noch gewachsen, gibt Mitstreiter Bodo Baranowski zu bedenken. Das Gemeindeterritorium sei jetzt mit 42 Quadratkilometern fast doppelt so groß wie vorher, die Wege also weiter. „Müssen wir nach Guest ausrücken, sind es über die Greifswalder Umgehungsstraße rund 15 Kilometer“, rechnet er vor. „Da machen wir uns auf der Straße mit unserer Oma lächerlich, denn die schafft nur 60 km/h“, verdeutlicht René Hagemann.

Drittelfinanzierung für neue Fahrzeuge üblich

Die Gemeinde hat deshalb bereits 2016 erkannt, dass nur ein neues Fahrzeug die Probleme lösen kann. „2017 haben wir deshalb zum ersten Mal den Gemeindeanteil in den Haushalt eingestellt“, sagt Bürgermeisterin Janina Jeske. In der Hoffnung, dass sich Kreis und Land wie in solchen Fällen üblich mit jeweils einem Drittel an den Kosten beteiligt. Fehlanzeige! „Unsere Anträge bekamen eine Absage“, sagt sie. 2018 jedoch beschied das Land einen erneuten Versuch positiv. Der Landkreis indes nicht, vertröstete stattdessen auf 2019. „Und jetzt bekamen wir die dritte Absage“, ist auch Vizebürgermeister Klaus Zeidler mächtig auf der Palme: „Wir machen Jahr für Jahr unsere Hausaufgaben, achten auf solide Finanzen, können aber unserer Wehr kein neues Auto kaufen, weil der Kreis aus nicht nachvollziehbaren Gründen seinen Anteil nicht leistet“, macht er seinem Ärger Luft.

Und die Wehr in Weitenhagen ist mit diesem Problem nicht allein. „In Neuenkirchen beispielsweise ist die Situation ähnlich, auch dort soll ein neues Tanklöschfahrzeug beschafft werden. Das Land erteilte 2019 eine Zusage, der Kreis lehnte wieder ab“, sagt Heiko Burgas, Amtswehrführer im Amt Landhagen. Er könne die Enttäuschung der Wehren daher sehr gut verstehen. Doch als Beisitzer im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes weiß er auch: „Im Kreis war nicht mehr Geld zu verteilen.“ Im Übrigen: Selbst bei einer Förderzusage gebe es nicht sofort ein Auto. „Die Lieferfrist liegt jetzt zwischen 18 und 24 Monaten“, sagt er.

Land gab 2018/19 rund 1,6 Millionen Euro

Fakt ist: Der Landkreis stellte 2018 und 2019 jeweils 200000 Euro in seinen Haushalt für den Brandschutz ein, bekam im vorigen Jahr etwas mehr als eine Million Euro vom Land dazu und in diesem Jahr 620000 Euro. Macht in Summe rund zwei Millionen Euro. „Damit konnten 18 Anträge auf Förderung bewilligt werden“, informiert Anke Radlof von der Pressestelle des Kreises auf OZ-Anfrage. Über neue Tanklöschfahrzeuge (TLF 3000), wie sie auch Weitenhagen und Neuenkirchen kaufen wollen, konnten sich daher die Gemeinden Trassenheide, Strasburg und Leopoldshagen freuen. Daneben habe es Zuschüsse für andere Fahrzeuge, Tragkraftspritzen, Boote und Ausrüstungen gegeben. Doch angesichts des großen Bedarfs ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Liste der Antragsteller ist lang.

„Das Großfeuer bei Lübtheen hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Feuerwehren im Land sind. Doch offenbar schert das die Politik nicht, den Reden folgen keine Taten. Stattdessen fließen Millionen ins Greifswalder Landratsamt“, sagt René Hagemann. Und frustriert fügt er hinzu: „Kein Wunder, wenn die Jugend sagt: ,Macht euern Scheiß doch allein!’“

Petra Hase