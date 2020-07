Weitenhagen

Der Sportplatz der Gemeinde Weitenhagen wurde zur buchstäblichen „Hansa-Zone“. Die FC Hansa-Fußballschule, das Sommercamp des größten Fußballvereins in MV, an dem Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren teilnehmen, findet seit Montag und noch bis Donnerstag, 23. Juli, in der Gemeinde unweit von Greifswald statt.

50 Teilnehmer zählten die Nachwuchstrainer von Hansa in diesem Jahr, wobei einige fast schon Veteranen sind. „Ich bin dieses Jahr zum letzten Mal dabei“, sagt der 14-jährige Lucas in einer Verschnaufpause. Vor rund acht Jahren hätte der Schüler zum ersten Mal beim Hansa-Sommercamp gekickt. Die Trainingseinheiten, eine Mischung aus Turnieren, Finesse, Ballannahme- und Mitnahme, Fitness und Drills, machen ihm Spaß. „Doch am meisten Freude bereiten die Turniere, den Rest macht man dann auch gerne. Vor allem, wenn am Ende ein Tor dabei herauskommt“, sagt er mit einem Lächeln.

Fit halten während der Ferien

Die Kinder und Jugendlichen starten nach der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen für den Sport nun langsam wieder in den Trainingsalltag ihrer Vereine. Lucas spielt zusammen mit Johann (13) und Benny (13) beim FC Landhagen in der C-Jugend. „Ich finde das Camp sehr gut“, sagt Johann aus Mesekenhagen. Mannschaftskollege Benny aus Greifswald ergänzt, dass er sich in der Corona-Pause mit einer täglichen Übung fit gehalten hat. „Ich habe mir jeden Tag den Ball genommen und auf einer festgelegten Strecke hin- und zurückgedribbelt.“

Hansa Rostock veranstaltete zum achten Mal die FC Hansa-Fußballschule in der Gemeinde Weitenhagen und Leiter Markus Sonntag (32) freute sich über die Teilnehmer. „Wir haben hier einen Riesenzulauf und super Ansprechpartner vor Ort.“

Markus Sonntag leitet die FC Hansa-Fußballschule. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Fußballschule ist im Bundesland an insgesamt 19 Orten vertreten. „Insgesamt werden am Ende der Sommerferien 700 Kinder teilgenommen haben. Es geht darum, sie für den Fußball und Hansa Rostock zu begeistern und ihnen ein schönes Ferienangebot zu machen“, sagt Sonntag. Trikots, Hosen, Stutzen und Trinkflaschen im Hansa-Stil behalten die Teilnehmer.

FC Landhagen ist gerne Gastgeber

Jan Förster (46), Leiter der Jugendabteilung beim FC Landhagen und Vorsitzender der VSG Weitenhagen, ist mitverantwortlich für die guten Bedingungen auf der Sportanlage. „Es ist herrlich, zu sehen, dass die Kinder hier Spaß haben und ihre Augen leuchten. Das ist das schönste Lob für unsere Arbeit“, sagte Förster.

Verschnaufpause bei der FC Hansa-Fußballschule in Weitenhagen Quelle: Christopher Gottschalk

Von Christopher Gottschalk