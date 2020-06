Weitenhagen

Die Kreisstraße 9 wird zur Gemeindestraße. Allerdings nicht wie ursprünglich vorgesehen in diesem, sondern erst im nächsten Jahr. Darüber informierte Bürgermeisterin Janina Jeske (parteilos) auf der Gemeindevertretersitzung. Die K 9, das ist die Strecke von der Ampelkreuzung in Helmshagen über Potthagen nach Weitenhagen bis zum Behrenhöffer Weg. Sie verbindet nicht, wie für Kreisstraßen vorgesehen, Gemeinden, sondern verläuft ausschließlich auf Weitenhäger Territorium. Darum wird sie zur Gemeindestraße herabgestuft.

Generalinstandsetzung mit Vollsperrung

Laut Vereinbarung mit dem Landratsamt erfolgt indes zuvor eine Generalinstandsetzung inklusive Erneuerung der Entwässerung der K 9. „Das sollte 2020 erfolgen“, so Jeske. Allerdings erwartet der Kreis bei einer Ausschreibung zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Sanierung angesichts vieler potenzieller Aufträge für Firmen mit hochpreisigen Angeboten endet. Darum solle erst im Herbst ausgeschrieben werden, um Geld zu sparen. Jeske rechnet damit, dass der Ausbau im März/April 2021 erfolgt und etwa ein halbes Jahr dauert. Wegen der Erneuerung der Entwässerung sei mit einer etwa sechswöchigen Vollsperrung in Potthagen zu rechnen.

Anzeige

Raser verursachen Lärm in Potthagen

Anwohner in Potthagen klagen über hohe Lärmbelästigungen besonders in den Morgenstunden. Weitenhagen ist nach der Wende enorm gewachsen. Die Bürger nutzen vor allem das Auto als Verkehrsmittel. „Die Fahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer“, kritisierte Anwohnerin Susanne Kuhl. „Es wird gerast. Der Lärm macht krank.“ Sie forderte die Aufstellung eines fest installierten Blitzers.

Weitere OZ+ Artikel

Dafür sieht der Landhäger Ordnungsamtsmitarbeiter Matthias Falk auch nach der Übernahme der Straße in die Verantwortung der Gemeinde wenig Chancen. „Hier ist kein Unfallschwerpunkt“, sagte er. Starenkästen an Gemeindestraßen seien gänzlich unüblich.

Ausweichen über Greifswalder Landweg?

Die Bürgermeisterin bestätigte, dass die Schließung des Bahnübergangs Klein Schönwalde zu noch mehr Verkehr in Potthagen führte. Sie brachte zur Geschwindigkeitsreduzierung „schlafende Polizisten“ auf der Straße ins Spiel. Auch da ist Falk skeptisch. Verschiedene Gemeinden hätten diese wieder zurückgebaut, weil das Bremsen davor und das Beschleunigen danach Lärm verursachen. Susanne Kuhl schlug daher den Ausbau des Schönwalder Landwegs als Alternative vor, der auch zur Verbesserung der Verbindung nach Guest/Diedrichshagen im Gespräch ist.

Auf der K 9 darf höchstens Tempo 30 gefahren werden. Quelle: eob

Lesen Sie auch

Von Eckhard Oberdörfer