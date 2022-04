Weitenhagen

Die Kreisumlage ist gestiegen, die Amtsumlage ebenso. Investitionen in die beiden Amtsschulen in Dersekow und Neuenkirchen sind beschlossen. Das ist auch in der dank vieler gut verdienender Bürger und damit hoher Einkommensteuereinnahmen vergleichsweise reichen Stadtrandgemeinde Weitenhagen mit etwa 2000 Bürgern ein Problem.

Sie möchte auch noch in der Gemeinde investieren. Zu den Vorhaben gehören beispielsweise die Aufstellung von LED-Leuchten in Klein Schönwalde, ein Bushäuschen in Helmshagen II und die Planung für die Erneuerung der Weitenhäger Schulstraße im nächsten Jahr. Zudem kommt die laufende Sanierung der Kreisstraße 9 inklusive Gehwege durch Vorpommern-Greifswald die Gemeinde teurer als vorgesehen. Um wie viel es da geht, ist noch nicht klar.

Vorbereitet wird eine Vereinbarung mit dem Kreis für den Bau eines Kreisverkehrs an der fünfarmigen Kreuzung Behrenhöfer Weg/ Guester Weg/ Greifswalder Landweg/Hauptstraße, der zum Teil von Weitenhagen finanziert werden muss. Anschließend wird die K9 Gemeindestraße. In diesem Jahr läuft auch die Planung für die Befestigung des Wegs von Weitenhagen nach Guest. Wie Bürgermeisterin Janina Jeske bekräftigte, werden die Varianten vor der Entscheidung über die Ausführung den Bürgern vorgestellt.

Ab 2024 geht es nicht mehr ohne Dispo

Noch sind Investitionen für Weitenhagen kein großes Problem, denn in der Vergangenheit wurden ausreichend Reserven angelegt. „Wir können durch Rücklagen den Haushalt in diesem Jahr wie schon den 2021 noch ausgleichen“, erläuterte Finanzausschussvorsitzende Renate Peuss auf der Sitzung der Gemeindevertretung im Dörphus. Konkret seien das etwa 125 000 Euro.

Ab 2024 werde Weitenhagen aber voraussichtlich Kassenkredite, den Dispo der Gemeinden, in Anspruch nehmen müssen, um jederzeit flüssig zu sein. „Wir müssen den Spagat zwischen möglichen und notwendigen Investitionen schaffen“, so Peuss.

Auch die Corona-Pandemie ist ein Unsicherheitsfaktor für Weitenhagens Finanzen. 2019 konnte die Gemeinde etwa 850 000 Euro Gewerbesteuern einnehmen, aber 2020 und 2021 waren es nur je rund 550 000 Euro, und der Plan sieht für dieses Jahr 600 000 Euro vor.

Wie viel die Kämmerei verbuchen kann, lasse sich noch nicht abschätzen, so Peuss. Weitenhagen hat 135 Gewerbebetriebe. Das sei ein echtes Plus für die Gemeinde, bestätigt die Finanzausschussvorsitzende. Allerdings zahlen fast drei Viertel, konkret sind es 99, der Unternehmen keine Gewerbesteuer, nur eines überweist mehr als 100 000 Euro. Auch freiwillige Leistungen soll es weiter geben, so für Senioren, das Dorfkino und immerhin 19 000 Euro für die Jugendarbeit.

Der Haushalt war offenbar gut vorbereitet. Alle Gemeindevertreter stimmten ohne Debatte dafür.

