Weitere Bauverzögerung am Gützkower Gymnasium

Mitmachworkshops, offene Chorprobe, Experimente und Kaffeeplausch bei einem Stück Kuchen: Die Schüler und Lehrer des Gützkower Schlossgymnasiums haben sich für ihren Tag der offenen Tür am Sonnabend viel Spannendes und Unterhaltsames erdacht. Allein die äußere Hülle ist anders als erhofft. Akteure und Gäste werden sich nicht im frisch sanierten Schloss umsehen können, sondern müssen mit dem Klassenraumgebäude und der Sporthalle vorlieb nehmen.

„Der Plan war ein anderer“, sagt Schulleiter Ulf Uhlig verärgert. Die Schule habe den Tag der offenen Tür, der traditionell am Sonnabend vor dem ersten Advent stattfinde, in Erwartung der nahenden Fertigstellung des Schlosses extra nach hinten verlegt. Vergebens. Das Schloss, an dessen Ertüchtigung seit Herbst 2017 gearbeitet wird, ist nach wie vor eine Baustelle. Der Einzug der Schule – völlig offen. „Dabei war sogar schon die Umzugsfirma für den 6./7. Februar bestellt“, sagt Uhlig.

„Ich kann es nicht ändern“, sagt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse. Da die Stadt Eigentümerin des Schlosses ist, fungiert sie als Bauherrin. Und als solche „kann ich es nicht verantworten, dass der Tag der offenen Tür im Gebäude stattfindet, weil die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind und es demzufolge auch keine Bauabnahme gab“, erklärt sie auf OZ-Anfrage. Bitter für die Schule, denn der Fertigstellungstermin ist mehrfach verstrichen. Noch zu Beginn der Arbeiten ging die Planung von einer Übergabe zum Ende 2018 aus, später hieß es Sommer 2019, dann Ende 2019. Auch die Kosten gingen in die Höhe. Aus den einst geplanten 1,9 Millionen Euro wurden 2,5 Millionen Euro. Seit einem halben Jahr steht fest, dass auch diese Mittel nicht ausreichen.

Trotz allem hofft Schulleiter Uhlig auf eine gute Veranstaltung am Sonnabend. Die Türen öffnen sich um 8.15 Uhr und schließen 12.45 Uhr. Den Eltern stehen auch wieder viele Lehrer für ein Gespräch zur Verfügung.

Von Petra Hase