Weitere E-Ladesäulen für Greifswald

Greifswald

Das Netz von Ladestationen für Elektroautos wird immer dichter. Nachdem erst vor kurzem bekannt wurde, dass Stationen am Parkplatz Museumshafen und am Möwencenter gebaut werden sollen, legten die Stadtwerke jetzt nach. Auch auf dem Parkplatz am Busbahnhof und auf dem Parkplatz am Nexöplatz sollen Ladesäulen entstehen, Europäische Fördermittel in Höhe von rund 10 000 Euro überbrachte Verkehrsminister Pegel, die Gesamtkosten liegen bei rund 35 000 Euro.

„Das Angebot richtet sich an Gäste der Stadt, die ihr E-Fahrzeug hier stehen lassen und bummeln gehen“, so Stadtwerkechef Thomas Prauße. „Aber auch Pendler, die mit dem Zug weiterfahren, können die Ladestation ideal nutzen.“ Die Stadtwerke können jetzt mit den Ausführungsvorbereitungen für die Errichtung der Elektroladesäulen beginnen und je nach Witterung werden sie Ende des I. Quartals bzw. im I. Halbjahr 2020 fertiggestellt.

Ladestellen HGW Quelle: arno

Der Preis wird dann entweder per Kunden- oder Kreditkarte abgerechnet, bislang war das Stromtanken an den Ladesäulen der Stadtwerke kostenfrei. Die Preise werden derzeit berechnet. „Es gab deutschlandweit einfach keine eichkonformen Zähler“, erzählt Prauße. „Im Schnelladebereich ist das übrigens noch immer so.“

Bislang betreiben die Stadtwerke drei Stationen: Auf dem Stadtwerkegelände, am Markt und auf dem Parkplatz Freizeitbad, hinzu kommen Standorte am Parkplatz Museumshafen, Busbahnhof, Nexöplatz und Möwencenter. Auch anderswo in Greifswald kann man Strom tanken. Beispielsweise am Holzkontor, im Helsinkiring oder bei Interliving MMZ. Nach Angaben von Prauße soll das aber noch nicht das Ende des Ausbaus sein: „Die Stadt ermittelt derzeit den Bedarf“, so der Stadtwerkechef. „Wir schauen dann, wir überprüfen dann die Netzmaßnahmen.“

Von Anne Ziebarth