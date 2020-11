Weiterer Anstieg: Bereits 285 Corona-Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Die Corona-Situation im Landkreis Vorpommern verschärft sich zunehmends. „Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen stetig an“, so Kreissprecher Achim Froitzheim. Der Landkreis vermeldet am Montagnachmittag 285 aktive Fälle, am Morgen war in einer ersten Mitteilung noch von 235 die Rede. Zum Vergleich: Freitag waren es noch 194 positiv auf das Coronavirus getestete Personen.

Viele Fälle über das ganze Kreisgebiet gestreut

Das Geschehen sei nicht auf wenige Punkte konzentriert, sondern betrifft mehrere Orte und Einrichtungen, verteilt über das Kreisgebiet, teilte Froitzheim in einer Pressemitteilung mit.

In den meisten Fällen seien nur einige wenige Kinder/Schüler/Lehrer/Erzieher pro Einrichtung erkrankt. Geschlossen werden musste bislang nur das Gymnasium in Ueckermünde, für weitere Informationen werden die Eltern bzw. Angehörigen gebeten, sich an die Schulen bzw. Kindertagesstätten oder Einrichtungen zu wenden.

Auch betreutes Wohnen in Greifswald von Quarantäne betroffen

Von den Quarantänemaßnahmen nach positiven Coronatests sind derzeit noch die Grundschule Leopoldshagen, die Kita „Ahlbecker Gören“, die Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten (GWW) Pasewalk, die Einrichtung Betreutes Wohnen Nordeck in Greifswald und die Förderschule Eggesin betroffen.

Kita Hundertwelten und Montessori-Schule mit Positiv-Fällen

Weitere Corona-positiv getestete Fälle gab es an der die Montessori-Schule in Greifswald, der Kita Hundertwelten ( Greifswald, der Haffgrundschule Ueckermünde, am Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk, in der Kita Kunterbunt in Torgelow sowie an der Kita Haffring in Ueckermünde.

Ferner sind das Otto-Lilienthal-Gymnasium in Anklam, die Grundschule Jarmen, die Kita Stadtmitte in Ueckermünde, dieRegionalschule Jarmen und die Ernst-Thälmann-Schule in Eggesin betroffen.

Corona-App Warnung? Bürgertelefon anrufen

Die Nutzung der Corona-Warn App empfiehlt Froitzheim eindringlich. „Die Gefahr in der Weiterverbreitung sind diejenigen, die nicht merken, dass sie sich infiziert haben“, so der Kreissprecher. „Da ist es schon gut, wenn eine App die Menschen darauf aufmerksam macht, dass ein Risiko besteht.“

Nutzer der Corona-Warn-App, die die Risikowarnung „Erhöhtes Risiko“ erhalten haben, melden sich bitte beim Bürgertelefon des Landkreises unter 03834 8760-2300 oder per Mail an: corona@kreis-vg.de

Von Anne Ziebarth