Greifswald

Auch im Tiefbaubereich stemmt die Hansestadt Greifswald aktuell gleich mehrere große Projekte für rund 20 Millionen Euro. Den größten Aufwand mit zum Teil erheblichen Beeinträchtigungen für den Fahrzeugverkehr gibt es im Hansering: Der wird seit November 2020 für etwa 8,2 Millionen Euro komplett umgebaut und soll sich spätestens Anfang 2023 als Allee mit drei Baumreihen präsentieren. Sämtliche Versorgungsleitungen im Erdreich müssen dazu erneuert werden. Die Maßnahme geht mit archäologischen Grabungen einher. Laut Grit Hanke, Projektverantwortliche im Tiefbau- und Grünflächenamt, bewegen sich die Arbeiten grundsätzlich im Zeit- und Kostenrahmen.

Los geht es in diesen Tagen mit der Umgestaltung des Parkplatzes an der Klosterruine zum Park-and-ride-Parkplatz mit Ampel, WC-Anlage und Radstation. Die Vergabe der Tiefbau- und Straßenbauarbeiten sei erfolgt. Im Dezember 2022 sollen sie beendet sein. Kostenpunkt: rund 1,8 Millionen Euro.

Der erste Bauabschnitt der Arndtstraße soll im März/April fertiggestellt werden. Danach geht es im zweiten Abschnitt weiter. Quelle: Petra Hase

Im März/April soll die Neugestaltung der Arndtstraße im Abschnitt Wiesen- bis Burgstraße fertiggestellt werden. Der Asphalt ist fertig, derzeitig werden in den Gehwegbereich von den Stadtwerken noch Hausanschlüsse für die Gasversorgung sowie Trinkwasserleitungen eingebaut. Im Frühjahr geht es an die Baumpflanzung. Voraussichtlich im Mai beginnt dann der zweite Bauabschnitt zwischen Wiesen- und Goethestraße. Grit Hanke rechnet mit einer Fertigstellung im Juni 2023. Vor einem Jahr ging die Stadt noch von etwa zwei Millionen Euro Gesamtkosten aus, aktuell liegen die Berechnungen bei etwa 3,2 Millionen Euro.

Der 2021 ebenfalls begonnene Ausbau des Gedser Rings im Ostseeviertel Parkseite inklusive Parkplätzen sowie Leuchten ruht derzeitig aufgrund der Witterung. Es ist geplant, die Bauarbeiten ab März fortzuführen und im Mai zu beenden. Kostenpunkt: knapp eine Million Euro. In Nachbarschaft dazu soll in diesem Jahr wie geplant die Sanierung der Tallinner Straße zwischen Wolgaster und Rigaer Straße über die Bühne gehen. Baustart ist voraussichtlich im Mai/Juni, die Fertigstellung noch vor Jahresende. Auch diese Maßnahme kostet eine knappe Million Euro.

In Vorbereitung des neuen Schulzentrums am Ellernholzteich soll das gesamte Areal an der Verlängerten Scharnhorststraße erschlossen werden. Noch läuft die Planung. Wann es losgehen kann – unklar. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig, es besteht also noch kein Baurecht. Sechs Kleingärten müssen für die künftigen Verkehrsanlagen weichen. Allerdings hatte die erste Ausschreibung der Arbeiten bislang keinen Erfolg.

Weit fortgeschritten ist hingegen die Erschließung des neuen Wohngebietes Am Elisenpark. Ziel ist es, alle Tiefbauarbeiten in diesem Bereich im Dezember 2022 beenden zu können. Der erste Bauabschnitt soll schon im Frühjahr fertig sein, dann können dort auch die ersten Häuslebauer bereits loslegen. Das Terrain bietet Platz für etwa 55 Einfamilienhäuser.

Von Petra Hase