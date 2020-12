Stralsund

Fliegt Sänger Michael Wendler beim Schlager-Megafestival in Stralsund raus? Es soll das größte Freiluftkonzert in Vorpommern werden: Rund 5000 Besucher erwartet Veranstalter Marcel Glöden, Chef der Eventagentur „Haus neuer Medien“, am 12. Juni 2021 zu „Schlager pur – Das Megafestival“ auf der Mahnkeschen Wiese in Stralsund.

Stargast Michael Wendler könnte diese Party nicht mehr miterleben: Nach seinem Corona-Eklat ist unklar, ob der Schlagersänger dort überhaupt noch auftreten wird.

Anzeige

Leser-Umfrage: Soll Michael Wendler noch bei der Stralsunder Riesenparty „Schlager pur – Das Megafestival“ im Juli 2021 auftreten?

Wendler polarisierte mit Verschwörungstheorien im Netz

Bereits im Oktober hatte „der Wendler“ mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien im Internet schockiert: Er hatte der Bundesregierung in der „angeblichen“ Corona-Pandemie „schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ vorgeworfen und sprach von „Gleichschaltung“ der Medien. Die Konsequenz: Werbepartner wie die Supermarkt-Kette Kaufland und RTL stoppten ihre Verträge mit dem 48-Jährigen und distanzierten sich von seinen Äußerungen.

Auch Glöden ist sich inzwischen nicht mehr sicher, ob der Schlagersänger für die Veranstaltung noch tragbar ist. Noch im Oktober hatte sich der Greifswalder Veranstalter allerdings für den Auftritt ausgesprochen. Damals sagte er: „Wir haben derzeit keine Bedenken, was den Auftritt von Michael Wendler angeht. Natürlich beobachten wir, wie sich die Situation weiter entwickelt, aber aktuell gibt es keine rechtliche Handhabe, den Vertrag aufzuheben.“ Jedem stehe eine eigene politische Meinung zu, die man nicht teilen müsse, um seine Musik zu hören. Zudem sei im Vorfeld geklärt worden, dass Wendler den Auftritt nicht für politische Statements nutze.

Kommentare wie „jagt den Wendler weg“

Dabei hat Glöden offensichtlich die politische Brisanz unterschätzt: „Wir haben sehr viel Resonanz von den Leuten bekommen“, sagt er jetzt, einige Wochen nach seinem ersten Statement. Dazu zählten Anrufe besorgter Konzertbesucher, aber auch Kommentare im Netz, wie: „Jagt den Wendler weg“, oder „ich würde mir gerne eine Karte kaufen, aber nicht, wenn der Wendler kommt“.

Das hat dem Greifswalder zu denken geben. „Wir wollten uns nie aufs politische Parkett begeben, inzwischen nimmt die politische Debatte aber so viel Raum ein, dass dadurch die Idee der Veranstaltung komplett infrage gestellt wird“, sagt Glöden. Für die Besucher solle es eine schöne und unbeschwerte Zeit sein. Stattdessen befürchtet der Veranstalter, dass „der Wendler“ die Besucher in unterschiedliche politische Lager spalten könne und damit zu einem Sicherheitsrisiko werden könnte. „Das ist nicht der Gedanke, der dahinter steht. Die Menschen sollen Alltagssorgen und politische Debatten für kurze Zeit vergessen. Buh-Rufe und Ähnliches haben mit Feiern nichts mehr zu tun“, so Glöden.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wendler ist einer von neun Stars, die jeweils für ein Mini-Konzert zwischen 40 bis 60 Minuten auf der Bühne stehen sollen. Zu dem zwölfstündigen Partymarathon werden auch Thomas Anders, Beatrice Egli, Oli P., Ella Endlich, Giovanni Zarrella, Vincent Gross, Sonia Liebing und Melanie Jaeger erwartet. Tickets dafür gibt es bereits im Vorverkauf. „Ich gehe fest davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine normale Sommersaison haben und die Konzerte stattfinden“, zeigt sich Glöden im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation optimistisch.

Lesen Sie auch

Fans sollen über Wendler-Auftritt entscheiden

Ob Wendler auftritt oder nicht, will der Veranstalter nun den Fans überlassen: „Es ist ja ein Konzert für die Menschen, deswegen wollen wir sie entscheiden lassen“, sagt er. „Ist das noch eine politische Meinung, die Michael Wendler vertritt, oder lösen seine Statements so viel Unmut aus, dass er in Stralsund nicht mehr auf der Bühne stehen soll?“ Sollten die Fans „dem Wendler“ eine Absage erteilen, werde er sich dafür stark machen, dass das Konzert ausfalle, betonte Glöden. Der Vertrag sei zwar rechtlich bindend, dennoch hofft der Veranstalter, sich in diesem Fall mit dem Sänger zu einigen. „Wir würden dann das Gespräch mit ihm suchen und gucken, wie sinnvoll ein Auftritt unter diesen Umständen noch ist“, so Glöden.

Hier geht’s zur Umfrage: Soll Michael Wendler noch bei der Stralsunder Riesenparty „Schlager pur – Das Megafestival“ im Juli 2021 auftreten?

Auch für den Stralsunder Bürgermeister Alexander Badrow ( CDU) stehen die Konzertbesucher im Fokus und sollen entscheiden: „Grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir den Menschen mit dem Stralsunder Schlager-Festival Freude machen. Ob das mit Michael Wendler der Fall ist, wissen sie selbst am besten.“

Von Stefanie Büssing, Ann-Christin Schneider