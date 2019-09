Greifswald

Die Zeiten haben sich gewandelt: Statt zu weniger Ausbildungsplätze haben Jugendliche in Vorpommern nun die Qual der Wahl. Während 2008 auf 1635 betriebliche Ausbildungsplätzen noch 3273 Bewerber im Landkreis Vorpommern-Greifswald kamen, sank die Zahl der potenziellen Azubis im vergangenen Jahr auf 1541.

Zum Start der diesjährigen Ausbildungen gibt es allein in und um Greifswald noch 198 offene Ausbildungsplätze (Stand 12. August). Das seien gut 16 Prozent mehr als im vorherigen Jahr, sagt Haike Gerwien, Teamleiterin der Berufsberatung bei der Greifswalder Agentur für Arbeit.

Studium statt Ausbildung

Die Gründe für die Steigerung seien vielfältig: Neben dem demografischen Wandel entscheiden sich immer mehr Schüler dafür, nach dem Abitur ein Studium zu beginnen. Während vor 20 Jahren 23 Prozent der Schüler in Mecklenburg-Vorpommern laut einer Studie ihre Hochschulreife ablegten, liegt der Anteil inzwischen bei 33 Prozent.

Auch das freiwillige soziale oder ökologische Jahr nach dem Schulabschluss wird immer beliebter, so Gerwien: „Hinzu kommt das sehr in Mode gekommene ’Gap-Year’ (Anm. d. R.: eine Auszeit von mehreren Monaten nach dem Abitur oder dem Studium).“

Schulabschluss bei Bewerbungen heruntergesetzt

Für die Unternehmen bedeutet das vor allem eines: weniger Bewerbungen und somit weniger potenzielle Azubis. Viele Betrieben reagieren mittlerweile, sagt Dana Thieme von der Agentur für Arbeit, die Arbeitgeber bei der Suche nach Auszubildenden unterstützt.

Wo vor wenigen Jahren das Abitur noch Grundvoraussetzung für die Bewerbung war, genüge nun die Mittlere Reife. Ausgenommen der Beruf des Steuerfachangestellten. „Da verlangen die Unternehmen noch immer Abitur.“

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit stehen bei Greifswalds Jugendlichen Berufe wie Medizinische oder Tiermedizinische Fachangestellte, Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute im Einzelhandel oder Kfz-Mechatroniker hoch im Kurs. Ausbildungen im Handwerk wie Maler und Fleischer oder Ausbildungen im Hotel- und Gastronomiebereich sind hingegen weniger beliebt.

Extra zur monatlichen Vergütung

Haike Gerwien von der Berufsberatung kann über die Gründe dafür nur spekulieren. „Ich denke, gerade Handwerksberufe haben keinen so guten Ruf bei den Jugendlichen. Viele denken sofort an körperlich schwere Arbeit und dass sie immer auf Montage sind. Dabei hat sich hier viel getan, gerade bei den Verdienstmöglichkeiten. Die Handwerkskammer arbeitet mit vielen Kampagnen daran, ihr Image aufzupolieren.“

Doch wie schaffen es Unternehmen, Azubis an sich zu binden? Eine monatliche Ausbildungsvergütung scheint heute nicht mehr zu genügen. Betriebe setzen auf Extras, bezuschussen die Fahrtkosten und Unterkünfte bei außerhalb gelegenen Berufsschulen oder beteiligen sich an den Kosten für den Führerschein. Doch nicht jeder Arbeitgeber kann sich solche Beigaben leisten. Häufig scheitert es an den Umsätzen, gerade bei kleineren Betrieben.

Erfolgszahlen gibt es dennoch zu verzeichnen. In Greifswald konnten in diesem Jahr 557 Ausbildungsstellen besetzt werden (Stand 30. August). Nicht immer war die Bewerbung und das Bewerbungsgespräch entscheidend. Jährlich absolvieren um die 60 Jugendliche eine Einstiegsqualifikation (EQ). „Manchmal möchte jemand unbedingt genau diesen Ausbildungsberuf, aber die Noten stimmen nicht“, sagt Kristina Birkholz, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Greifswald.

Mit der Einstiegsqualifikation, eine Art Praktikum bei Unternehmen, die zwischen sechs und zwölf Monate dauert, können sich beiden Seiten erst einmal kennenlernen, sagt die Pressesprecherin. „Die Jugendlichen können dann schauen, ob diese Ausbildung auch das ist, was sie sich wünschen.“ Wenn sich beide Seiten letztlich für einen Ausbildungsvertrag entscheiden, könnte die EQ auch auf die Ausbildung angerechnet werden.

Von Christin Lachmann