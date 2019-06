Greifswald

Wohnen, wo andere Urlaub machen: Dieser Spruch gilt allemal für die Hansestadt. Doch mal ehrlich? Wie oft fahren Sie zum Sonnenbaden an den Strand? Wie oft haben Sie die 262 Stufen des Greifswalder Doms erklommen? Und wie oft haben Sie sich bei einer Führung über die Geschichte der Stadt informiert? So richtig Urlaub zu Hause – das macht man eher nicht.

Aber warum eigentlich nicht? Greifswald hat doch einiges zu bieten. Wie nimmt man die Stadt, in der man wohnt, als Tourist wahr? Die beiden OZ-Redakteure Christin und Kai Lachmann wollen das herausfinden. Dafür mieten sie sich an diesem Wochenende in eine Ferienwohnung in den Schwedenhäusern am Holzteich ein und werden drei Tage lang die Stadt auf ihre Weise neu entdecken. Dabei können Sie die beiden begleiten. Ab Freitag um 10 Uhr werden sie Sie in einem Live-Ticker mit Fotos, Texten und dem einen oder anderen Video mit auf die Reise an den Ryck nehmen.

Der Live Blog wird ab Freitag um 10 Uhr befüllt.

Christin Lachmann