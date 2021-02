Wenn’s brennt: Das müssen Einsatzkräfte der Feuerwehr können

Gützkow

An den letzten Einsatz mit Atemschutzausrüstung erinnert sich Eric Böckel noch sehr genau. „Das war in Züssow beim Pommerschen Diakonieverein“, sagt der 23-Jährige aus Klein Bünzow. Anfang November brannte dort lichterloh eine große Lagerhalle mit Futtermitteln und landwirtschaftlichen Geräten. Vier Stunden lang kämpften 78 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren mit den Flammen. Vergeblich. Am Ende konnten sie das Gebäude nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Schaden: Fast eine Million Euro.

Sebastian Dietze und Eric Böckel kleiden sich vor dem Test in der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Vorpommern-Greifswald an. Quelle: Petra Hase

„Löschen mit Atemschutzmaske und einer etwa 25 Kilogramm schweren Ausrüstung – das ist nicht ohne“, sagt André Boy, Leiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gützkow, aus eigener Erfahrung. Deshalb müssen Einsatzkräfte wie Böckel einmal jährlich bei seiner Mannschaft in Gützkow oder am Standort Pasewalk eine Belastungsübung bewältigen. Unter Corona-Bedingungen für die rund 1300 Atemschutzgeräteträger im Landkreis Vorpommern-Greifswald nicht einfach. Denn auch beim Training gelten Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln. Herrscht in normalen Zeiten ein Kommen und Gehen in den Übungsräumen, „sind jetzt immer nur zwei Kameraden vor Ort“, sagt Boy. Begegnungen und Austausch mit Angehörigen anderer Wehren – zurzeit tabu!

Im „Käfig“, der Orientierungsstrecke, ist Kriechen und Klettern angesagt. Quelle: Petra Hase

Volljährig für Atemschutztechnik

Schutzanzug anziehen, Atemmaske und Helm auf, Druckluftflasche auf den Rücken geschnürt: Bei Eric Böckel und Sebastian Dietze (29) von der Freiwilligen Feuerwehr Tutow läuft das Ankleiden routiniert. „Ich bin schon seit meinem zehnten Lebensjahr bei der Feuerwehr“, erzählt Böckel stolz. Schritt für Schritt hat der gelernte Landwirt die Ausbildung zum Feuerwehrmann im Ehrenamt durchlaufen, bevor er mit 18 Jahren schließlich das Alter für die Atemschutzgerätetechnik erreichte. Dem jährlichen Test sieht er an diesem Tag gelassen entgegen. Die ärztliche Vorsorgeuntersuchung – ohne Befund. Jung und agil fühlt sich der 23-Jährige also gut gewappnet. Sein Ruhepuls liegt bei 68. Alles im Limit. Und dann geht es auch schon los: Drei Minuten mit voller Ausrüstung aufs Laufband, dann drei Minuten aufs Fahrrad-Ergometer und schließlich die sogenannte Endlosleiter. „Bis zum Alter von 30 Jahren muss man 30 Meter schaffen, danach entsprechend weniger“, berichtet Kreisgerätewart Christian Voigt (43). Mit seinem Kollegen Frank Malkowsky geht er den beiden Kandidaten zur Hand, achtet auf Zeiten und Kondition.

Sebastian Dietze auf dem Laufband in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Quelle: Petra Hase

Kriechen und Klettern um Ecken

Im Wechsel absolvieren Böckel und Dietze den Gerätetest – augenscheinlich ohne große Anstrengungen – um anschließend gemeinsam in den „Käfig“ zu klettern. Käfig? Der von Insidern geprägte Name hält, was er verspricht: Die aus engmaschigem Draht gebaute Orientierungsstrecke mit Türen, Luken und Rohr gleicht einem Labyrinth, lässt den Männern minimalen Bewegungsspielraum und muss fast ausschließlich in Dunkelheit bewältigt werden. Geräusche und Rauchschwaden erschweren das Kriechen um Ecken und Klettern in die nächste Etage. Nach schier endlosen Minuten, aber faktisch 54 Metern ist Schluss und es geht hinaus an die frische Luft. Etwa eine halbe Stunde ist nun um. Masken, Sauerstoffflaschen und Bekleidung fallen. Kurz innehalten und rekapitulieren: „Ich bin ganz schön ausgepowert“, räumt Eric Böckel ein und fügt hinzu: „Komplett nass bis aufs Hemd, aber nicht kraftlos.“ Die 30 Meter-Endlosleiter sei am schwersten gewesen, verrät er. Pulsfrequenz um die 125. Noch immer alles im Limit!

Kreisgerätewart Christian Voigt von der Feuerwehrtechnischen Zentrale am Überwachungspult. Quelle: Petra Hase

Echte Einsätze viel schwerer

Auch Sebastian Dietze geht es nach dem Training gut: „Anstrengend war es“, gesteht der stellvertretende Wehrführer der FFW Tutow, „aber nicht zum Umfallen.“ Der Kraftakt bei echten Notfällen sei ungleich schwerer: „Dann nämlich, wenn aufgrund des Feuers richtige Hitze herrscht, wenn wir dabei den Schlauch führen oder Personen aus dem Gebäude tragen müssen“, verdeutlicht der 29-Jährige.

„Die physische Belastung bei diesem Test ist hoch und in der Realität noch höher“, weiß auch Dietger Wille, als Vizelandrat von Vorpommern-Greifswald für den Bereich Brandschutz im Landkreis zuständig. Wille selbst gehört der Ortsfeuerwehr in Pelsin an, legte auch die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger ab. Da er aber den letzten Termin für den Belastungstest verpasste, darf er erst einmal nicht in brennende Gebäude. Um so mehr schätzt er das Pflichtbewusstsein Gleichgesinnter, sich Zeit für das Training zu nehmen. „Die Einsatzbereitschaft unserer 164 freiwilligen Feuerwehren im Landkreis in der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten, ist schwierig“, sagt Wille. Die normale Ausbildung sei komplett zum Erliegen gekommen. Truppmann- oder Maschinistenlehrgänge müssten warten. Allein der Belastungstest für Atemschutzgeräteträger finde statt, da Brandeinsätze ansonsten in Gefahr gerieten.

Geschafft: Die beiden Männer haben ihren Belastungstest mit Erfolg absolviert. Quelle: Petra Hase

Gemeinschaft fehlt jetzt sehr

„Am meisten fehlt jetzt die Kameradschaft, die Ausbildung jeden Sonnabend, wenn man alle gesehen hat und sich austauschen konnte“, erzählt Eric Böckel. Wer selten Einsätze fahre, dem ginge dadurch auch Wissen verloren, meint er. Deshalb sei es gut, dass seine Wehr wenigstens digital Kontakt pflege.

Darauf legt sein Wehrleiter Mathias Kunicke wert: „Whatsapp hat jeder. Die Kommunikation darüber läuft gut. Ich kann sogar pdf-Dateien mit Informationen verschicken“, berichtet der 41-Jährige, im Berufsleben Leiter der kreislichen Brandschutzdienststelle. Trotzdem fehle natürlich der Gruppenkontakt. Zumal es in Corona-Zeiten auch weniger Einsätze gebe: „Die Mobilität der Leute hat ja nachgelassen“, sagt er. Weniger Tourismus in Vorpommern, weniger Fahrzeuge auf den Straßen, weniger Unfälle und Hilfeleistungen... Nur das Brandgeschehen sei etwa auf gleichem Niveau. „Im Durchschnitt haben wir von der Feuerwehr Tutow pro Jahr zwischen 20 und 30 Einsätze“, sagt Kunicke, der auf knapp 30 aktive Feuerwehrleute bauen kann.

4265 aktive Feuerwehrleute im Kreis

Insgesamt gebe es in Vorpommern-Greifswald 4265 aktive Kameraden, davon 836 Frauen, informiert Vizelandrat Wille. „Feuerwehren im ländlichen Raum werden oft belächelt. Dabei sind sie sehr wichtig – auch unter kulturellem und sozialem Aspekt. Und ihre Struktur trägt in schwierigen Lagen, wie etwa im schneereichen Winter 2010“, wertschätzt Dietger Wille die Leistungen. Deshalb habe der Landkreis auch die finanzielle Unterstützung der freiwilligen Wehren verbessert. „Viele Jahre haben wir eine große Bugwelle vor uns hergeschoben. Doch mit dem letzten Haushalt haben wir die Mittel deutlich aufgestockt“, sagt er. Im Jahr 2021 macht der Kreis 1,4 Millionen Euro für Fahrzeuge, Technik sowie den Neu- oder Umbau von Gerätehäusern locker, im nächsten Jahr werden es 803.000 Euro sein.

