Wertvolles Gutshaus bei Greifswald verfällt 

Schmoldow

Noch vor einem Jahrzehnt war das Schmoldower Herrenhaus von der Straße ohne Weiteres zu sehen. Heute liegt es in einem Wald. Dazu hat sich der umgebende ungepflegte Landschaftspark entwickelt. An den Park erinnern noch einige stattliche Bäume.

Auf zwei Trampelpfaden kann man die Ruine wenigstens noch umrunden. Ein Zaun, beziehungsweise das, was davon noch übrig ist, umgibt sie. Echte Hoffnung auf eine Rettung des denkmalgeschützten Bauwerks besteht derzeit nicht. Von der gesetzlich vorgegebenen Pflicht zur Erhaltung der Anlage durch den Eigentümer kann keine Rede sein.

Sprenglöcher an der Ruine des Gutshauses in Schmoldow Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Das Schloss befindet sich in Privatbesitz“, informiert Jana von Behren, die Bürgermeisterin der Gemeinde Bandelin, zu der Schmoldow gehört. „Mich erreichen seit vielen Jahren immer neue Gerüchte für mögliche Planungen und sogar den Neuaufbau. Leider war das alles bisher nichts Konkretes.“ Ferner gebe es von Zeit zu Zeit Gerüchte über Versteigerungen im Internet. „Ich erhalte dann viele Fragen, die ich nicht beantworten kann.“ Grundsätzlich würde die Gemeinde sich über Planungen zur Rettung des Hauses sehr freuen und ernst gemeinten Vorhaben positiv gegenüberstehen.

Letzter bekannt gewordener Eigentumswechsel 2003

Die letzten öffentlich gemachten Planungen stammen aus dem Jahre 2003. Der damalige Bürgermeister Uwe Rieck unterschrieb eine Verzichtserklärung der Gemeinde auf ihr Vorkaufsrecht. Erwerber war eine Berliner GmbH. Der Vorbesitzer hatte angeblich nicht einmal Grunderwerbssteuern gezahlt. Dieser hatte das Schloss-Grundstück im Januar 2001 bei einer Versteigerung von der Bodenverwertungs- und verwaltungsgesellschaft (BVVG), einem Treuhandnachfolger, erworben. Nicht einmal für eine symbolische Mark hatte Schloss Schmoldow zuvor einen Interessenten gefunden. Gewiss ist es schwer, im Binnenland ein Nutzungskonzept für den L-förmigen zweigeschossigen Ziegelbau über das eigene Wohnen hinaus zu finden.

Die Ruine des Schmoldower Gutshauses im Jahr 2009 Quelle: Wikipedia

Die Gemeinde Bandelin hatte in den 1990er-Jahren die mögliche Zuordnung des Grundstücks durch die Oberfinanzdirektion abgelehnt. Bei Annahme des Geschenks wäre sie die Verantwortliche für eine Sanierung des Denkmals beziehungsweise die Investorensuche geworden.

Das baupolizeilich schon in der DDR gesperrte Schloss steht seit 1984 leer. Nach der Bodenreform wohnten hier Vertriebene, auch einen Erntekindergarten gab es viele Jahre. Schloss Schmoldow sollte schließlich gesprengt werden. Es wurden schon Löcher dafür gebohrt. Doch Bürger und die Denkmalpflege verhinderten das. Vor zwei Jahrzehnten stürzte das Dach des Ostflügels ein, 2008 das des Hauptflügels an der Straße.

Vater von neun Kindern baute in Schmoldow

Dass das Gebäude eine Rettung fünf nach zwölf verdient hätte, steht wohl außer Zweifel. Bauherr des Neobarockgebäudes war der in Pinnow geborene erfolgreiche Landwirt und Politiker Friedrich Felix von Behr (1821 – 1892). Der Gutsherr, der zuvor in Vargatz residierte, ließ den Putzbau mit dem prägenden Walmdach 1864 – 1867 als Wohngebäude für sich und seine Familie bauen. In Schmoldow wurde sein neuntes Kind geboren. Friedrich Felix von Behr war mit seiner Base Marie von Homeyer (1828 – 1920) verheiratet.

Schloss Schmoldow 1910 Quelle: Chronik Behr

Alle drei Söhne des Paars starben vor Friedrich Felix von Behr. Darum erbte Tochter Anna von Rauch, geb. von Behr (1865–1896) Schmoldow. Ihr folgte Elisabeth von Storch, geb. von Rauch (1893 – 1973). Ihr Mann Kurt von Storch verwaltete Schmoldow bis zur entschädigungslosen Enteignung durch die Bodenreform 1945. Danach zunächst als Landwirtschaftsexperte bei der Roten Armee angestellt, ging er 1946 in den Westen. Vargatz erhielt bereits 1892 Friedrich Felix von Behrs Tochter Julie.

Von Behr führte Spalierobstbau ein

Der Bauherr des Schlosses, ein studierter Jurist, war ein Modernisierer der Landwirtschaft, der eine weithin bekannte Rinder- Schafzucht in Schmoldow etablierte. Er war als Mitglied des deutschen Reichstages in vielen Funktionen tätig. So war von Behr Gründer und Vorsitzender des Baltischen Zentralvereins für Bienenzucht und Vorsitzender des neuvorpommerschen Gartenbauvereins. 1855 führte er als Erster oder zumindest einer der Ersten den Anbau von Spalierobst nach dem Vorbild des Franzosen Alexis Lepere in Preußen ein.

Von Behr brachte Karpfen nach Amerika

1870 war von Behr Gründungsmitglied des Deutschen Fischereivereins und von 1874 bis zu seinem Tod dessen Vorsitzender. Von Behr agierte international, bemühte sich um Ansiedlung ausländischer Arten wie des Sterlets in Deutschland und den Export der Karpfen. „Von Behrs Trout“ wurde ein Begriff in Amerika.

Der Adlige bemühte sich mit mäßigem Erfolg für eine Wiederbelebung des damals danieder liegenden Heringsfangs in der Ostsee. Wegen seiner Verdienste um die erfolgreiche Zucht von Felchen im Bodensee setzten ihm die dortigen Fischer auf der Reichenau ein Denkmal – es ist das einzige, das dort einem Menschen gewidmet ist. Die Gedenkrede bei der Trauerfeier im Reichstag hielt der berühmte Pathologe Rudolf Virchow, ebenfalls ein Pommer.

Friedrich Felix von Behr war historisch interessiert. Seine Familie gehörte bereits im 13. Jahrhundert zu den Vasallen der Pommernherzöge. Von Behr schützte ein Großsteingrab bei Vargatz, eine Tafel mit seinen Initialen erinnert daran.

Arbeiterwohnhaus auf Weltausstellung prämiert

Im hinteren Teil des Parks gibt es einen leider ebenfalls ungepflegten, aber eindrucksvollen Turmhügel. Das heißt, auf dem künstlich entstandenen Hügel stand im Mittelalter eine Burg. Bei Grabungen wurden Funde aus dem 14. Jahrhundert geborgen. Es wäre schön, wenn dieses Denkmal besser touristisch erschlossen würde.

Gleiches gilt für ein leicht zugängliches, unscheinbares, aber hochinteressantes Denkmal von – wenn man so will – Weltgeltung. Der Fachwerkbau mit vier Wohnungen steht in der Schmoldower Dorfstraße 11. Für das Modell dieses Arbeiterwohnhauses erhielt Friedrich Felix von Behr in Paris auf der Weltausstellung 1867 einen ersten Preis (nicht 1900 wie es in der Denkmalliste bei Wikipedia heißt). Es ist das letzte von ursprünglich drei Häusern.

Von Eckhard Oberdörfer