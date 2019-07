Neuenkirchen

Zwei geheime Wahlgänge waren auf der konstituierenden Gemeindevertretersitzung von Neuenkirchen nötig. Erst dann stand fest, dass künftig Susanne Wischnewski die Stellvertreterin von Frank Weichbrodt (beide Allgemeine Wählergemeinschaft Neuenkirchen/AWN) ist. Zunächst hatte sie wie Mitbewerberin Sabine Duffner (AWN) sechs Stimmen erhalten. Wischnewski war erst als Nachrücker in das Gemeindeparlament gekommen, weil Bürgermeister Frank Weichbrodt (bestes Ergebnis bei der Wahl) auf sein Mandat verzichtete. Die AWN hat mit sieben Vertretern wie schon in der letzten Legislaturperiode die absolute Mehrheit im Gemeindeparlament. Auf die CDU entfallen zwei, auf die SPD und Grünen je ein Sitz, dazu kommt der Landwirt Daniel Antrack als Einzelbewerber.

Der Bürgermeister schlug dann den Neuenkirchener Fußballvereinsvorsitzenden Sven Glitsch (AWN) als zweiten Stellvertreter vor. Auch wurde auf Antrag des Bürgermeisters geheim gewählt. Denn Michael Rieck ( CDU) schlug den Gemeindevertreterneuling Martin Nätscher (Grüne) vor. Schließlich habe dieser sehr viele Stimmen bekommen, begründete er. Nätscher erzielte hinter Weichbrodt und Bodo Filbrich (AWN) das drittbeste Ergebnis bein den Kommunalwahlen. Der aus Franken stammende Chef der Firma Biosanica mit Sitz am Pommerndreieck wohnt erst seit zwei Jahren in Neuenkirchen. Er empfahl sich den Gemeindevertretern als Netzwerker und mit seinen Erfahrungen bei der Einwerbung von Fördermitteln. Am Ende bekam Nätscher aber nur drei Stimmen.

Konsens bestand bei der Wahl der Mitglieder des Amtsausschusses. Neben dem Bürgermeister, der für diese Funktion gesetzt ist, wurden Sabine Duffner, Kirsten Breitsprecher-Kranz (AWN) und Michael Rieck in offener Abstimmung gewählt.

eob