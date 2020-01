Greifswald

In diesem Jahr erreicht die Automatisierung auch die Greifswalder Wetterwarte am St. Georgsfeld. Ab dem 1. November werden keine Menschen mehr Wetterballons in den Himmel steigen lassen oder selbst vorgenommene Beobachtungen an die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes melden. Greifswald ist die letzte rund um die Uhr besetzte Wetterwarte in Mecklenburg-Vorpommern. In der früheren DDR gibt es außerdem noch die auf dem Brocken, die aber ebenfalls jetzt auf Automatik umgestellt wird.

„In Greifswald arbeiten noch sieben Frauen und Männer“, informiert Stationsleiter Hartmut Redmer (Jahrgang 1955). Seit dem 1. Dezember 2019 gehört auch ein Kollege aus Arkona zum Greifswalder Team. „Bisher haben drei Kollegen einen neuen Job in Aussicht“, erzählt Redmer. Entlassen werden soll niemand.

Im Osten gibt es nur noch automatisierte Stationen

Die nächstgelegenen, mit Personal betriebenen Wetterwarten befinden sich derzeit in Hannover und Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst begründet die deutschlandweite Umstellung auf Automatik mit der Übertragung neuer Aufgaben durch den Bund bei gleichbleibender Personalstärke. Dass Greifswald so lange verschont blieb, verdankt es dem nahen Ryckwäldchen, also der Sorge, dass automatisch abgeschossene Sonden in einem Baum hängen bleiben könnten. Künftig werden die zugehörigen Ballons automatisch befüllt und Richtung Himmel befördert. Die gesamte Technik bleibt am St. Georgsfeld. 1978 wurden hier die Wetterbeobachtungsstationen Greifswalds zusammengefasst.

Das Wetterjahr 2019 war alles in allem ziemlich normal, angefangen bei der Sonnenscheindauer bis hin zum Niederschlag. Die Abweichung vom Durchschnitt war sehr gering. Es gab eine Ausnahme: 2019 war viel zu warm, wärmer sogar als 2018. „Am 30. Juni haben wir in Greifswald 36,6 Grad gemessen“, erzählt Redder. Das war ein Zehntelgrad mehr als an den bisherigen Rekordtagen in den Jahren 1994 und 1996. „Die Jahresdurchnittstemperatur lag bei 10,5 Grad, mehr gab es seit 1946 nicht. Gegenüber dem zum Vergleich herangezogenen Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990 war das eine Abweichung von 2,4 Grad. Bisheriger Rekordhalter war 2014 mit 10,1 Grad vor 2018 mit zehn Grad.

Der Winter fiel faktisch aus

„Einen Schneeschieber hat man im letzten Jahr nicht benötigt“, resümiert Redmer. Bei erreichten Schneedecken von bis zu zwei Zentimetern hatten die Kollegen des Winterdienstes wenig bis nichts zu tun. Dass der Winter praktisch ausfiel, belegt auch die Tatsache, dass der Februar mit fünf Grad über den Durchschnittswerten die höchste Abweichung eines Monats im Jahr 2019 aufwies. Normal wären 0 Grad. Nur der Mai war zu kalt, allerdings auch nur um 0,2 Grad gegenüber den Durchschnittswerten. Die niedrigste Temperatur des letzten Jahres wurde am 23. Januar mit 6,8 Grad unter dem Gefrierpunkt gemessen.

Rekordwerte Der wärmste Monat war der Juni mit 19,6 Grad vor dem August mit 19,5 Grad im Durchschnitt. Am 30. Juni wurde mit 36,6 Grad ein neuer Rekord erreicht. Im Januar war es mit einer Durchschnittstemperatur von 1,6 Grad am kältesten, der kälteste Tag war mit -6,8 Grad der 23. Januar. An diesem Tag wurde eine Schneedecke von einem Zentimeter gemessen. Im Novemberfiel mit 87,2 Liter je Quadratmeter der meiste Regen gefolgt vom September mit 76,3 Liter. Der trockenste Monat mit 39 Liter war der August vor dem April mit 48 Liter. Der Junischaffte mit 330 Sonnenstunden den Rekord vor dem April (269 Stunden), der damit seinen Mittelwert um über 50 Prozent übertraf. Klärchen ließ sich im November mit 35 Stunden besonders selten blicken, das entsprach auch nur einem Drittel des Durchschnittswerts.

Spektakuläre Wetterereignisse gab es nicht. Am stürmischsten war es am 15. März mit 26 Metern je Sekunde in Greifswald. „Da geht mehr“, kommentiert Redmer. Auch Herbststürme und Nebeltage gab es kaum. Auch geblitzt und gedonnert hat es im letzten Jahr in Greifswald nicht besonders häufig. „Im Juli gab es nur einen einzigen Gewittertag“, sagt der Stationsleiter. „Das ist viel zu wenig.“

Herbstregen rettete die Bilanz

Während die Bauern in der Mitte und im Süden Deutschlands wie schon 2018 auch 2019 mit deutlich zu wenig Regen auskommen mussten, gab es in Greifswald über das Jahr hinweg dieses Problem nicht. Mit 542 Litern je Quadratmeter wurden 96 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Die Bilanz gerettet haben die Monate September bis November, letzterer mit einer Abweichung von 72 Prozent nach oben.

Der August war extrem trocken

„Wir hatten aber wieder wie in fast ganz Deutschland eine ausgeprägte Sommertrockenheit“, stellt Redmer fest. Im August fielen sogar nur 39 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge. Leider würde heute in Greifswald im Gegensatz zu früher nicht mehr genau die Bodenfeuchtigkeit gemessen. „In bis zwei Meter Tiefe war der Boden Ende August sehr trocken“, schätzt er ein. „Bis Ende November wurde bis einen Meter Tiefe wieder eine Durchfeuchtung erreicht. Darunter ist der Boden weiter sehr trocken. Darunter leiden die Bäume sehr.“

