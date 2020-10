Greifswald

Damit geht eine Ära zu Ende: Als letzte Wetterstation in Mecklenburg-Vorpommern schaltet Greifswald auf Automatikbetrieb um. Am Sonnabend, 31. 10., endet die Zeit der bemannten Wetterstation am St. Georgsfeld, informiert Wetterbeobachterin Daniela Pagels. „Von einem abwechslungsreichen, interessanten Beruf heißt es nun Abschied nehmen.“

Die Wetterballons werden zukünftig automatisch befüllt und in die Luft gelassen. Der Umstieg stand länger fest, einzig nahe der Station stehende Bäume, in denen die Ballons sich hätten verfangen können, hatte sie hinausgezögert. Aufgabenträger ist der Deutsche Wetterdienst DWD, eine Bundesbehörde mit Sitz in Offenbach am Main. In Greifswald schwebte der erste Ballon am Dienstag, 27. 10., automatisch in die Luft.

Anzeige

Zum ersten Mal startet am 27. Oktober um 11:45 Uhr eine Radiosonde in Greifswald ohne menschliches Zutun. Quelle: Eckhard Jähne

Seit mehreren Jahren werden Werte wie Temperatur, Niederschlag, Luftdruck, Windrichtung oder Sichtweite elektronisch erfasst, so auch die Radioaktivitätsüberwachung. Bei Sonderlagen können zusätzliche Sonden losgeschickt werden. „Die Programmierung darauf erfolgt dann aus der Ferne durch die Zentrale des DWD“, sagt Pagels.

Heißester Tag im Jahr 2019

Die höchste je in Greifswald gemessene Temperatur betrug 36,6 Grad am 30. Juni 2019, am kältesten war es am 23. Februar 1956 mit –27,2 Grad. Die schnellste Windspitze wurde am 24. Januar 1993 mit 137 Stundenkilometern festgestellt.

Bereits ab 1898 fertigten Angehörige des Physikalischen und Astronomischen Instituts in der Stadt tägliche Wetteraufzeichnungen an.

Von Christopher Gottschalk