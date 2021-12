Alt Pansow

Die Gemeindevertretung von Dersekow hat den Bau eines 50 Meter hohen Stahlgittermastes in der Nähe des Ortsteils Alt Pansow abgelehnt. Nur einer der sechs anwesenden Gemeindevertreter war für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu dem Antrag, mit dem der Mobilfunkempfang verbessert werden soll. Der genaue Standort wird in dem Beschluss nicht genannt.

Einwohner: Alt Pansow ist „Müllabladestation“

Die Lokalpolitiker folgten damit einem Appell der Alt Pansowerin Michaela Bahls, die mit anderen Bürgern dieses Ortsteils zur Sitzung gekommen war. Ihre Botschaft: Alt Pansow muss viele Nachteile hinnehmen, ist aber von der allgemeinen Entwicklung der Gemeinde abgehängt worden. „Wir haben kein ordentliches Netz, keinen Radweg, denn der endet in Dersekow Hof“, sagte Bahls. „Aber die A 20 ist bei uns und die meisten Windmühlen in Sichtweite stehen hier. Wir kommen uns vor wie eine ,Müllabladestation‘.“ Infolge dieser Situation würden die Grundstückspreise in Alt Pansow sinken, bereits stehende Häuser verlören Wert. Der neue Funkturm würde den Alt Pansowern auch keinen besseren Mobilfunkempfang bringen, so Bahls.

Wie Bürgermeister Robert Lossau (CDU) sagte, habe die Gemeinde keinen Einfluss auf die Wahl von Standorten für Mobilfunkmasten. Dersekow sperre sich nicht gegen solche Investitionen, wünsche sich aber ein koordiniertes Vorgehen, am besten gemeindeübergreifend. So könnte in Dersekow ein Mobilfunkmast nahe dem Sportplatz aufgestellt werden.

Bei der Weiterführung des Radwegs an der K 8 von Dersekow Hof sei die Brücke über die Autobahn vor Alt Pansow das Nadelöhr, so Lossau weiter. Es gebe allerdings neue Förderrichtlinien. Die Kosten dieses Radwegs würden auf 380 000 Euro geschätzt. Auch alternative Wegeführungen seien schwer zu realisieren. Das sei kein Einzelfall. „Auch der Weiterbau des Radwegs an der L 262 von Dersekow nach Klein Zastrow stößt auf Schwierigkeiten“, so Lossau. Einige Landeigentümer täten sich schwer, nötige Grundstücke zu verkaufen, weil sie dadurch Ackerflächen verlieren.

Von Eckhard Oberdörfer