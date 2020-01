Wie Caspar David Friedrich auf Instagram geremixt wird

Greifswald

Caspar David Friedrich ist der berühmteste Maler Vorpommerns und der bedeutendste Vertreter der Romantik. Oft wird er der bekannteste Sohn Greifswalds genannt. Man könnte provokativ fragen, ob ein gewisser Toni Kroos ihm da nicht längst den Rang abgelaufen hat. Aber das Werk des Fußballers müsste dann erst noch zeigen, dass es über Jahrhunderte verehrt wird. Denn Friedrichs Bilder sind auch heute, 180 Jahre nach seinem Tod, für viele Fans Vorbild und eine Quelle der Inspiration.

Im sozialen Netzwerk Instagram finden sich unter dem Hashtag #caspardavidfriedrich tausende Fotos, Gemälde, sogar Tätowierungen, die sich auf die Werke des Malers beziehen. Wunderbare Bilder aus allen Ecken der Welt gibt es da zu sehen, an denen womöglich auch Friedrich seine Freude gehabt hätte.

Seine Gemälde dienen als Ausgangspunkt für kreativen Output aller Art. Die OZ hat einige der Künstler kontaktiert und sie zu ihren Motiven und Motivationen befragt. Was bedeuten ihnen Friedrichs Kunstwerke heute? Wie sind sie auf ihn gekommen? Und welche Geschichten stecken hinter ihren Arbeiten?

Abgewandelter Wanderer auf Hauswand

Im Kölner Stadtteil Kalk haben Jakob Tory Bardou und Holger Weißflog das Bild „Der Wanderer“ innerhalb von sieben Tagen auf eine Hauswand gemalt und es in die Moderne übersetzt. Quelle: innerfields

Das Bild „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ ist eines der populärsten Caspar David Friedrichs. Es zeigt einen auf einem Felsen stehenden Mann von hinten, der auf eine nebelverhangene Landschaft schaut. Jakob Tory Bardou und Holger Weißflog arbeiten seit 20 Jahren als Künstlerduoinnerfields zusammen und nennen sich so auch auf Instagram. Sie haben das Motiv als Grundlage für ein neues, abgewandeltes Kunstwerk genommen, das sie im vergangenen Jahr auf eine Kölner Hauswand malten.

Die Fläche auf der Hauswand ist 15 mal 25 Meter groß. Quelle: innerfields

„Unser Projekt wurde von der Hans Riegel Stiftung ins Leben gerufen, die sich mit der Wandlung der Kunst in unserer derzeitig von Bildern überfluteten Gesellschaft beschäftigt“, schreibt Bardou auf OZ-Anfrage. „Wir haben uns gefragt, auf was Caspar David Friedrichs Wanderer heute schauen würde.“ So wählten sie eine Landschaft mit Rauchschwaden im Hinter- und Müll im Vordergrund. „Zwischen dem Wanderer und der Kölner Silhouette liegt – anstatt des Rheins – eine riesige vom Tagebau geschaffene Brache, auf der noch ein Schiffswrack übrig geblieben ist. Ein Hochseeschiff... vielleicht das Zeichen einer weiteren Katastrophe in naher Vergangenheit?“, schreibt Bardou weiter. „Alles in allem erblickt der Wanderer eine vom Menschen veränderte Welt durch einen Filter und gibt dem Betrachter die Chance, etwas von sich in diesem Werk zu entdecken.“

Feuerwerk à la Friedrich

Dieses in Nîmes (Frankreich) während eines großen Feiertagsfeuerwerks spontan geschossene Foto erinnert sehr an die Bilder von Caspar David Friedrich. Quelle: Gerlind Schabert

Dieses Bild hat kein bestimmtes Friedrich-Motiv zur Grundlage, doch es sieht so aus, als hätte es auch von ihm stammen können. Journalistin und Hobby-Fotografin Gerlind Schabert, die es auf ihrem Instagram-Profil in.wien.mit.wien veröffentlicht hat, erzählt die Geschichte dahinter: „Das Foto ist ein spontan geschossenes, und es sieht so besonders und unwirklich aus, weil es in Nîmes in Frankreich am 14. Juli 2019 während des großen jährlichen Feiertagsfeuerwerks geschossen wurde und die ganze Luft voller Feinstaub war. Dadurch wirkte alles sehr surreal.

Ich mag das Feuerwerk am 14. Juli so gern, weil ich am Tag darauf Geburtstag habe. Als Kind habe ich mir gern eingebildet, es wäre alles eigens für mich. Das Foto hat mich gleich an die typische neblig-romantische CDF-Farbgestaltung erinnert. Auch die Art, wie der Feuerwerksaufseher so einsam und doch am richtigen Platz – und deshalb so gelassen – dort sitzt.“

Raffiniert und radikal

Genial? Verrückt? Auf jeden Fall humorvoll: Przemek Matecki hat Friedrichs „Kreidefelsen auf Rügen“ uminterpretiert. Quelle: Przemek Matecki

Der Warschauer Künstler Przemek Matecki schafft es, mit reduzierten Mitteln eine radikal andere Anmutung von Caspar David Friedrichs Bildern zu erschaffen. Das berühmte Rügener Kreidefelsen-Bild zum Beispiel hat er auf den Kopf gestellt, mit Glubschaugen und zwei Stummel-Nasen verziert und ihm so nicht nur eine völlig andere Wirkung verliehen, sondern eigentlich gleich ein ganz neues Bild erschaffen.

Wer will, kann im Bild des Wanderers Kritik an den Auswüchsen des ausufernden Kapitalismus erkennen. Quelle: Przemek Matecki

Matecki sagt: „Dieses Bild gehört zu einer Serie, die aus fast eintausend Teilen besteht. Fünf Jahre habe ich an ihr gearbeitet.“ Themen der Kunstgeschichte lässt er ebenso wie Zeitgenössisches einfließen. „Am meisten mag ich das Arbeiten mit den Klassikern aus alten Zeiten.“ Die Ergebnisse seiner enormen Produktivität sind auf dem Instagram-Profil mateckiprzemek zu bewundern. 600 Werke davon waren auch schon in einer Solo-Schau in Cottbus zu sehen. Mit der Warschauer Galeria Raster bereitet er Austellungen in Tokio und den USA vor.

Künstlerin malt „Das Eismeer“ für totkranken Vater

Annette Winkler hat „Das Eismeer“ für ihren erkrankten Vater nachgemalt. Sie hat auch schon Bilder für den Astronauten Buzz Aldrin und Brian May, den Gitarristen von Queen, angefertigt. Quelle: Annette Winkler

Annette Winkler ist 1996 von Deutschland nach Florida in die USA gezogen und hat dort die Leidenschaft fürs Malen für sich entdeckt. Sie schreibt: „2017 war ein schwieriges Jahr für mich. Mein Vater war sehr krank und schwach. Bei ihm wurde Darmkrebs diagnostiziert und er hatte bereits mehrere Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen hinter sich. Auf seinem Nachttisch stand ein kleiner Bilderrahmen. Darin befand sich eine Postkarte von seinem Lieblingskünstler Caspar David Friedrich. Dabei handelte es sich um das Gemälde ‚Das Eismeer‘. Als ehemalige Intensiv-Krankenschwester wusste ich, wie schlimm es um meinen Vater stand. Um ihn aufzumuntern, wollte ich ihm ein Bild seiner Wahl anfertigen. Er hatte sich das wunderschöne Motiv ‚Das Eismeer‘ ausgesucht.

Ich habe diese Herausforderung gerne angenommen und mir sofort die größte Leinwand besorgt, die in mein Auto passte. Nun bemühte ich mich, dieses Ölbild so schnell wie möglich fertigzustellen. Immer wieder schickte ich ihm Fotos und auch das fertige Bild wollte ich nach Deutschland schicken. Nach nur drei Wochen, kurz vor Vollendung des Projekts, verstarb mein Vater. Zwar konnte er das Bild nicht in echt sehen, aber trotzdem hatte ihn bis dahin jedes Foto, das ich ihm gesendet hatte, sehr erfreut. Nun hängt das Bild in meinem Atelier hier in Amerika.“

Eine dramatische Landschaft mit romantischen Noten, dazu dorthin versetzte Motive – in dieser Hinsicht steht dieses Bild auch in der Tradition der Arbeitsweise Friedrichs. Quelle: Annette Winkler

Auf ihrem Instagram-Profil winkler. annette zeigt sie zahlreiche weitere Bilder von sich und ihrer Tätigkeit für die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA. Unter anderem malte sie ein Gemälde für Buzz Aldrin, den zweiten Mann auf dem Mond. Aktuell arbeitet sie mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und Tesla zusammen und macht Kunst für Brian May, den Gitarristen von Queen. Wer will, kann auch in ihren „spacigen“ Bildern einen Touch von Caspar David Friedrich entdecken.

Schweizerin geht auf Zeitreise

Auf Instagram zeigt Alessandra Reeves-Gehring viele Nachinszenierungen von Bildern im Geiste frühromantischer Maler. Quelle: Eliane Caramanna

Die Kunst von Caspar David Friedrich kann man abbilden, man kann aber auch selbst zur Kunst werden, wie Alessandra Reeves-Gehring auf ihrem Instragram-Profil seidenweberin zeigt. „Die Aufnahme entstand im Museum Schloss Wildegg im Schweizer Kanton Aargau, wo ich zusammen mit anderen Freunden des Vereins ‚Les Soirées Amusantes‘ jedes Jahr mit Musikern der Schola Cantorum Basiliensis Tänze aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert vorführe“, erzählt sie. Dies seien Salontänze, wie sie auch zu Zeiten Caspar David Friedrichs populär waren. „Eine zeitgenössische Bewohnerin des Schlosses, Sophie von Erlach, hat auch eine Schlosschronik verfasst und dabei die frühe ‚Neu-Mittelalter-Romantik‘ so schön eingefangen, dass sich ein Nachinszenieren von Bildern im Geiste der frühromantischen Maler einfach anbietet.“

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Von Kai Lachmann