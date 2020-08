Greifswald

Verkaufen oder selbst betreiben? Wer finanziert die Sanierung? Schon vor 30 Jahren stellten sich die Greifswalder dieselben Fragen wie heute: Was passiert mit dem Segelschulschiff in Wieck? Jürgen Drenckhan, der im September 1990 das Amt als Senator für Bildung und Kultur und damit die Zuständigkeit für den Zweimaster übernahm, war ein entscheidender Protagonist in den wilden Zeiten von 1990/1991, als das Schiff noch „ Wilhelm Pieck“ hieß.

„Wir waren damals wegen des Schiffes in großer Dichte unterwegs“, erinnert sich der heute 76-Jährige. Sein damaliger Referent Norbert Auff’m Ordt, der sich in diesen heißen Monaten um die Detailprobleme kümmerte, zeigt eine Liste mit eng getakteten Daten: Abstimmungstermine, Ausschusssitzungen Treuhandbesuche, Absprachen mit der Werft.

1600 Unterschriften und Druck aus der Politik

Rund 1600 Unterschriften von Bürgern gingen an die Treuhandanstalt, der das Schiff zusammen mit dem gesamten Eigentum der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) und deren Nachfolgegesellschaft, dem Bund technischer Sportverbände (BTSV), nach der Wiedervereinigung 1990 zugeordnet wurde. Schifffahrtsverbände aus den alten Bundesländern wie die Pamir-Passat-Vereinigung machten Druck, und auch der damalige und mit Greifswald verbundene Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns, Alfred Gomolka ( CDU), sowie Bundestagsabgeordnete wandten sich an die Behörde.

„Zugleich gab es Gerüchte, dass zahlungskräftige Investoren aus Südafrika für zehn Millionen Mark das Schiff erwerben wollten“, sagt Drenckhan. „Einhellige Meinung war: Wenn das so sein soll, dass die ‚Greif‘ verscherbelt werden soll, dann ist das nicht akzeptabel, weil der Bau aus Spenden finanziert wurde.“

Bürgerschaft für den Verbleib

In der Bürgerschaft, so belegen es alte Zeitungsartikel, waren fast alle für den Erhalt des einzigen DDR-Segelschulschiffes und den Verbleib in der Stadt. „Die heutige ‚Greif‘ war ursprünglich als Schiff der Jugend geplant, aber der Normalbürger kam nicht rauf, weil das Schiff der GST unterstand und der vormilitärischen Ausbildung diente.“ Fast ausnahmslos alle Bürgerschaftsmitglieder hätten den Wunsch gehabt, das Schiff wieder seinem ursprünglichen Verwendungszweck zuzuführen. Der Auftrag aus der Bürgerschaft wie auch der Druck von den Bürgern waren Grund genug, sich an die Treuhandanstalt zu wenden und die Übernahme des Schiffes zu beantragen.

Verhandlungen mit der Bundesmarine

Perspektivwechsel: Der BTSV als Nachfolgeorganisation der vormilitärischen GST beschloss im November 1990 seine Auflösung. Korvettenkapitän a. D. Helmut Sieger, von 1958 bis 1972 Leiter der Marineschule in Greifswald-Wieck und nach der Wende stellvertretender Bereichsleiter im Verband, erinnert sich an Gespräche mit der Bundesmarine zur Übernahme des Ausbildungsseglers als Zweitschiff zur „ Gorch Fock“. Die Verhandlungen scheiterten. „Der Bundesmarine war die ‚ Wilhelm Pieck‘ als Ausbildungsschiff zu klein“, so der 89-Jährige. Zudem sollte auch das Personal übernommen werden, was ebenfalls abgelehnt worden sei.

Grundverständnis in der Treuhand

Ein glücklicher Umstand für Greifswald. Ebenso wie die Tatsache, dass in der Berliner Treuhandzentrale den Greifswalder Kommunalpolitikern einer der wenigen aus dem Osten stammenden Sachbearbeiter zugeordnet war und der ein Grundverständnis für das Greifswalder Anliegen hatte, wie sich Drenckhan erinnert.

Das Segelschulschiff „Greif“ im Hafen von Greifswald-Wieck. Quelle: Martina Rathke

Hilfe von alten Seebären der Pamir-Passat-Vereinigung

Parallel dazu liefen bereits Gespräche mit der Pamir-Passat-Vereinigung. „Wir wussten, wenn wir die Schonerbrigg bekommen, dann haben wir ein reparaturbedürftiges Schiff“, so Drenckhan. In der Pamir-Passat-Vereinigung habe der Sachverstand für den Betrieb großer Traditionsschiffe gesessen, von dort kam auch die Unterstützung zur Erarbeitung eines fundierten Konzeptes. „Wir hier hatten doch nur unsere kleinen privaten Segelboote, mehr nicht“, ergänzt Auff’m Ordt.

Allerdings öffnete die Zusammenarbeit mit den Seebären aus Schleswig-Holstein auch den Blick auf das, was im ehemaligen Osten nicht ging: „Anders als in den Altbundesländern fehlten Tradition und Erfahrung im ehrenamtlichen Betrieb solcher Schiffe.“

Schiff gehört der Stadt – Jubel in Greifswald

Am 31. Januar 1991 unterzeichnete der Senator den Vertrag mit der Treuhand zur Übernahme des Schiffes in das Eigentum der Stadt. Die Presse jubelt: „Endlich ist es Gewißheit! Das Segelschulschiff gehört der Stadt.“ Schritt eins war getan. Schritt zwei, der letztendlich die Finanzierung der Schonerbrigg langfristig sichern sollte, erfolgte im Mai mit der ebenfalls kostenlosen Übertragung des See- und Tauchsportzentrums an die Stadt.

„Das Objekt wurde an das Berufsbildungswerk verpachtet. Aus den Einnahmen konnte ein Teil der Betriebskosten für die ‚Greif‘ gedeckt werden“, so Drenckhan. Denn schon damals sei klar gewesen, dass der Betrieb des Schiffes nie kostendeckend erfolgen könne. Als das Berufsbildungswerk auszog, verkaufte die Stadt die Immobilie im August 2002 für knapp 1,2 Millionen Euro an den Majuwi-Betreiber.

Ziel dieses Deals sei es gewesen, aus den Zinseinnahmen des Verkaufserlöses einen Teil der Betriebskosten zu refinanzieren, so Drenckhan, der 2003 in Ruhestand ging. Allerdings sei dann später begonnen worden, Fehlbeträge im sechsstelligen Bereich über das Anlagevermögen auszugleichen, bis 2015 die Rücklagen aufgebraucht waren. „Ein Fehler“, wie Drenckhan heute sagt. Man hätte in der Niedrigzinsphase andere Renditemöglichkeiten finden müssen.

Drenckhan : Förderverein als Eigner?

In die aktuelle Lokalpolitik will sich Drenckhan nicht mehr einmischen. Von seinem Haus in Eldena aus verfolgt er die Diskussion um die „Greif“ sowie die anderen ehrgeizigen und kostspieligen Projekte in der Stadt. Dass die „Greif“ zwingend im Besitz der Stadt bleiben muss, sieht er nicht.

Der 1991 gegründete Förderverein Rahsegler Greif, zu dessen Gründern Drenckhan und Auff’m Ordt gehörten, sei inzwischen sehr professionell aufgestellt. Er sollte prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen er das Schiff als Traditionssegler mit ehrenamtlicher Besatzung kostengünstiger betreiben könnte als der Eigenbetrieb. „Seinen Heimathafen sollte das Schiff aber weiter in Greifswald haben“, so Drenckhan.

Von Martina Rathke