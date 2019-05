Greifswald

Auf dem Wiecker Dorfplatz darf nicht geparkt werden. Eigentlich. In der Realität stehen in der Nähe des Rycks häufig Fahrzeuge und stören Bewohner und Touristen, die Richtung Mole schlendern. Auf Initiative des stellvertretenden Ortsratsvorsitzenden Christian Kruse wurden über das Ortsteilbudget drei Blumenkübel angeschafft und im April aufgestellt. „Wenn im Juli zum Fischerfest der Platz benötigt wird, können sie leicht an einen anderen Platz gebracht werden. Später sollen zwei weitere hinzukommen. Diese Blumenkübel sollen nun zumindest das Falschparken erschweren, so Kruse. „Der öffentliche Verkehr war ein Schwerpunkt unserer Arbeit in den letzten fünf Jahren.“ Die bisherigen Kontrollen durch Politessen hätten nichts wirklich bewegt. Außerdem werde Wieck mit dem Blumen ansehnlicher. „Ich kann mir auch sehr gut Blumenkübel auf dem kleinen Dorfplatz vorstellen, dort wo das Kunstwerk ,Die Woge’ steht“, so Kruse.

Skulpturen am Ryck müssen restauriert werden

„Wir hätten auch gern mit der Restaurierung von Kunstwerken des Skulpturenpfades begonnen“, sagt der Wiecker. Das scheitere bisher aber an den Eigentumsverhältnisse für die Skulpturen. Sie stammen zum Teil von ausländischen Künstlern, die damit Rechte an den Plastiken haben. „Wir bleiben dran“, verspricht der Ortsratsvorsitzende Bernd Lieschefsky (Bürgerliste). Man könne nicht zuschauen, wie nach und nach die Skulpturen vergammeln. Kruse und er erwarten mehr Entgegenkommen vom Organisator der Symposien, bei denen die Kunstwerke entstanden. Der Pfad sollte ursprünglich Richtung Greifswald weitergeführt werden. Aber es gab nach dem letzten Symposium 2002 keine Fördermittel für weitere.

Eine große Holzplastik am Ochsensteg

Kunst soll in diesem Jahr auch Ladebow schmücken. Für die Grünfläche am Ochsensteg/Ecke Clara-Zetkin-Straße wird über das Ortsteilbudget eine Holzplastik „Kunst im Garten“ finanziert. Das passe zur Flugplatzsiedlung Ladebow, die eine Gartensiedlung sei, so der stellvertretende Ortsratsvorsitzende Heino Förste (Linke). Eine lebensgroße alte Frau soll auf einer Bank sitzen. Denn hier hatte Jahrzehnte eine Omi ihren Garten. Fertigen soll das Kunstwerk der bekannte Holzbildhauer Raik Vicent, der sein Atelier auf dem Dänholm hat. Der Preis sei akzeptabel. Der Ortsteil habe nicht nur bei diesem Vorhaben treue Sponsoren wie die Sparkasse Vorpommern und die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), den Lionsclub und den Hafenbetreiber, so die Ortsräte.

Für Ladebow habe der Ortsrat einiges erreicht: Die denkmalpflegerische Zielstellung für die Flugplatzsiedlung ist fertig, eine Informationstafel zu Geschichte und Gegenwart des Ortsteils wurde aufgestellt, um Beispiele zu nennen. „Wir warten jetzt seit zwei Jahren auf die Aufstellung einer Betonstele mit einer Denkmalplakette“, moniert Förste.

Bus muss nicht bis Wieck fahren

„Der Ortsrat ist für die Einrichtung der Buslinie 4 vom Zentrum nach Ladebow “, schlägt Christian Kruse ein anderes Kapitel auf. „Die wird gebraucht. Aber bis Wieck mit seinen engen Straßen muss die Linie nicht führen.“ Wo soll der Bus dort halten, fragt er. Und die Wiecker seien an den Gang über die Brücke zur dortigen Haltestelle gewöhnt. Die Erfüllung des Ladebower Wunsches sollte daher nicht von der Weiterführung der Linie 4 bis Wieck abhängig gemacht werden, so Kruse. Ein Bus Ladebow-Stadtzentrum würde weniger Verkehr und Lärm in der Greifswalder Innenstadt führen, schätzt Heino Förste ein.

Der Vorschlag, die während der Sanierung der Wiecker Brücke verwendete Behelfsbrücke bei Ladebow für die Querung durch Radler und Fußgänger wiederzuverwenden, sei leider abgelehnt worden, weil das den Schiffsverkehr stören würde, bedauert Lieschefsky. Die Brücke hätte sicher zur Vermeidung von Autofahrten geführt.

Tunnel unterm Ryck zu teuer

-Dass einmal der immer wieder geforderte Tunnel unter dem Ryck Richtung Ladebower Chaussee kommt, kann sich Christian Kruse nicht vorstellen. Das sei finanziell nicht zu machen. „Das Thema beschäftigt uns seit zwei Jahrzehnten“, sagt er. 1999 sollte allein die Vorplanung eine hohe sechsstellige Summe kosten. Das habe die Bürgerschaft mit deutlicher Mehrheit abgelehnt, so Kruse. Damals habe man durch einen Tunnelbau noch auf positive Effekte für die Entwicklung des Gewerbehafens Ladebow gehofft. Das sei Geschichte. Große Güterverkehre auf der Straße zum Hafen seien nicht zu erwarten.

Die Idee wird jetzt wieder viel diskutiert, und zwar im Zusammenhang mit dem Masterplan für die Ortsteile an der Dänischen Wiek. An diesem wird derzeit intensiv gearbeitet.

Manche Wünsche der Bürger ließen sich aus anderen Gründen nicht realisieren wie die Wiederansiedlung eines Bäckers. „Es lohnt sich für den Handwerker nicht, der hier mit einem Verkaufswagen stand, er hat zu wenig Umsatz gehabt.“

Lesen Sie weiter:

Skulpturenpfad in Wieck ist marode

Buslinie 4 nach Ladebow kommt erst ab 2022

Tunnel unter dem Greifswalder Ryck

Eckhard Oberdörfer