Wie das Wandern um Greifswald mehr Spaß machen könnte

Greifswald

Vor Jahren galt es als spießiger Altherrensport, inzwischen schnüren immer mehr Menschen ihre Wanderstiefel. Statt mit Stock und Hut und einem zünftigen Wanderlied auf den Lippen ziehen heute auch jüngere Leute in Outdoor-Kleidung mit dem Kleinkind in der Rückentrage über Stock und Stein. Greifswald ist vom körperlichen Anspruch her zwar nicht mit den Alpen vergleichbar.

Doch wenn es um die landschaftlichen Reize geht, hat der Norden mit den Salzgraswiesen, Äckern, Mooren und dem weiten Himmel Gipfelniveau, ist der Physiker Markus Münzenberg überzeugt. Der 49-Jährige ist ebenfalls vom Wander-Virus erfasst, doch die Wanderwege in und um die Hansestadt findet er verbesserungswürdig.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Viele kleinere Orte sind nur über Straßen erreichbar, weil alte Wirtschaftswege auf den großen Feldflächen nicht mehr existieren.“ Zudem führten Wege oftmals durch Wälder – was schön sei, aber eben nicht charakteristisch für den Norden, so Münzenberg. Das Typische sei doch die offene Landschaft, möglichst mit Blick aufs Wasser.

Weitere OZ+ Artikel

Erhalt der Wege nicht explizit gefordert

Nun droht den Wanderfreunden einige der wenigen Strecken, die genau dieses Naturerlebnis bieten, verloren zu gehen, befürchtet er. Die Hansestadt hat die Agrarflächen des Landwirts Winfried Köpp neu ausgeschrieben.

Der 66-jährige Landwirt, der die Flächen nahe der Eldenaer Mühle und auf der Nordseite des Rycks bewirtschaftet, gibt seinen Beruf nach 30 Jahren aus Altersgründen zum 31. August auf. Bis jetzt dürfen die inmitten seiner Pachtflächen liegenden Wege entlang des Deichs am Eisenhammer zum Vogelbeobachtungsturm sowie auf der Nordseite der Ladebower Chaussee von Wanderern genutzt werden.

„Leider sind die Wege in der Ausschreibung nicht berücksichtigt“, sagt Münzenberg. Er befürchtet, dass der Neupächter die Wege künftig nicht mehr offen hält und damit ein Wanderareal um Greifswald verloren gehen könnte. Denn mit dem Beschluss zu den Allgemeinen Pachtverträgen für landwirtschaftliche Flächen, den die Bürgerschaft im November letzten Jahres gefasst hatte, sei zwar festgehalten, dass die Wege erhalten bleiben müssen. Dass sie aber weiterhin frei zugänglich bleiben, steht nicht in den Bedingungen, moniert Münzenberg.

Flächen wurden ausgeschrieben

Die Flächen wurden tatsächlich ausgeschrieben, ohne dass der Erhalt bestimmter Wege explizit gefordert sei, hieß es von der Stadtverwaltung. Dennoch sei in der öffentlichen Ausschreibung allgemein festgehalten, dass vorhandene Wege bestehen bleiben müssen. „Die Stadt hat ein Interesse, Wege öffentlich zu halten“, so Sprecherin Andrea Reimann.

Leider nehme die Vermüllung dieser Wege durch Nutzer zu und führe teilweise zu Konflikten, wenn Spaziergänger mit Hunden auf Flächen unterwegs sind, auf denen Kühe oder andere Tiere weiden. „Es wird aber auch in den künftigen Pachtverträgen eine Regelung geben, wonach vorgesehene öffentliche Flächen gegebenenfalls nachträglich aus dem Pachtvertrag herausgelöst werden können“, hieß es.

Vorbild Alpen : Landwirte sollten Wege offen halten

Erst vor wenigen Tagen kam der Grünen-Abgeordnete von einem Wanderurlaub aus den Alpen zurück. Der Wissenschaftler findet, dass sich der Norden hinsichtlich der Wege-Infrastruktur in Süddeutschland durchaus eine Scheibe abschneiden kann. Landwirte halten dort Almen und Wirtschaftswege offen, damit Wanderer von einem Tal auf den Gipfel und von dort in das Nachbartal absteigen können.

Das Erlebnis, über eine duftende Wiese mit Seggen, Gräsern und Kräutern zu steigen, ist unbeschreiblich. „Mein 16 Monate alter Sohn hat dort das erste Mal eine Kuh gestreichelt“, erzählt Münzenberg. Um Greifswald dagegen komme man als Wanderer kaum an die Tiere heran, weil sie hinter Zäunen grasen.

„Eigentlich müssten die Bauern ein Interesse daran haben, dass Wege über ihre Pachtflächen erhalten bleiben“, so der Grünen-Politiker. Klagen die Landwirte doch über mangelndes Verständnis für ihre Arbeit, kämen so Wanderer nahe an die künftigen Produkte heran, die auf den Feldern wachsen oder den Wiesen weiden, argumentiert er.

Zwei Bretter über einen Graben reichen auch

Auch Haftungsfragen könnten so geklärt werden, dass der Landwirt nicht in der Verantwortung steht, meint Münzenberg. Die Gefahr, sich bei Wanderungen um Greifswald schwer zu verletzen, ist gering. Dennoch kann sich ein Wanderer durchaus den Knöchel verstauchen. Auf der Insel Rügen und auch in den Alpen weisen Schilder auf die eigene Verantwortung des Wanderers hin.

Es bräuchte eine Initiative von der Stadt, sich ein infrage kommendes Wegesystem zu überlegen, so Münzenberg. Für die Instandhaltung brauche es nicht viel. Ein Freischnitt pro Jahr, auch zwei Bretter über Gräben seien ausreichend, sagt der Physiker und verweist auf die Alpen, wo wacklige Bohlenstiege kilometerlang durch Hochmoore führen. „Es muss nicht die teure Hightech-Brücke sein.“ In den Alpen funktioniere es schließlich auch.

Wander-App statt Wanderbuch

Wanderfreunde könnten sich auch in einem Wanderverein zusammenschließen, um die Begehbarkeit der Wege und die Beschilderung im Blick zu haben, so Münzenberg. Für Touren auf unbekannten Strecken ist heutzutage auch kein Wanderbuch mehr erforderlich. Wanderverrückte Greifswalder können dazu beitragen, die Wander-Infrastruktur um die Hansestadt digital zu dokumentieren.

Über verschiedene Apps lassen sich Touren tracken, auf die andere Wanderer dann zugreifen können. Für Greifswald ist die Datenlage noch sehr beschränkt: Auf Komoot, eine der größten Tracking-Apps, sind bislang drei Radtouren eingetragen, die von Greifswald aus starten. Als Wanderroute nahe Greifswald ist eine Tour um Ludwigsburg und Loissin getrackt.

Hürden für Wanderweg an Dänischer Wiek

Als Manko sieht Münzenberg auch, dass bislang kein Weg direkt von Eldena entlang der Dänischen Wiek nach Ludwigsburg führt. „Die Stadt Greifswald ist an diesem Wanderweg sehr interessiert“, hieß es von der Verwaltung. Der etwa 6,6 Kilometer lange „Naturwanderpfad Dänische Wiek“ – möglichst unter Nutzung des alten Deichverlaufs – ist als wichtiges Leitprojekt in den „Masterplan Stadtteile an der Küste“ aufgenommen worden.

Nach Angaben der Stadt müssen neben der Ertüchtigung des Weges zwei Aufgaben gelöst werden. Zum einen führt der Weg teilweise über Privateigentum, zudem müssen ökologische Aspekte berücksichtigt werden. Der Pfad verläuft im Bereich der Ziesemündung durch ein FFH-Gebiet.„ Wir befinden uns hier noch ganz am Anfang des Arbeitsprozesses“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Von Martina Rathke