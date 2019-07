Greifswald

Die Digitalisierung macht auch vor Verwaltungen nicht Halt: Im Herbst diesen Jahres geht ein langgehegter Wunsch vieler Greifswalder in Erfüllung. Dann können Einwohner ihre Kfz-Zulassungen bei der Stadt online erledigen. Der Landkreis geht noch weiter und will ab 1. Oktober fast alle Zulassungsvorgänge online möglich machen. Die Zahl der Nutzer steigt stetig, bestätigen sowohl die Kreissprecherin Antje Radlof als auch ihre Kollegin Andrea Reimann aus Greifswald, die genauen Zahlen habe aber man noch nicht ausgewertet.

Auch für Mitarbeiter effizienteres Arbeiten

Blitzerfotos einsehen, Wunschkennzeichen reservieren oder Urkunden aus dem Geburten- oder Eheregister beantragen. Die Liste der digitalen Angebote wird immer länger. Nicht nur für die Bürger eröffne sich eine zeit- und ortsunabhängige Erledigung von Verwaltungsleistungen, bestätigt Andrea Reimann. Auch für die Mitarbeiter ermögliche die digitale Antragsstellung eine bessere Bearbeitung: „Für die Verwaltung bedeutet die Bereitstellung neuer Digitalisierungsangebote die Chance, interne Prozesse effizienter zu gestalten.“

Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald weiß um die Vorteile für Bürger und Mitarbeiter in der digitalen Verwaltungswelt. Doch dafür brauche es technische und systemische Voraussetzungen, wie Anke Radlof sagt: „Alles, was noch in Papierform kommt, muss eingescannt werden, für großformatige Pläne müssen großformatige Monitore zur Verfügung stehen, entsprechende Software muss da sein.“ Auch rechtssichere digitale Unterschriften müssen ermöglicht werden. Zudem muss Datensicherheit jederzeit gewährleistet sein, fügt die Mitarbeiterin der Pressestelle des Landkreises hinzu.

Dass die Bereitstellung von Online-Diensten nicht nur organisatorisch einiges in Anspruch nimmt, sondern auch finanziell und personell abgedeckt werden muss, bekräftigt Andrea Reimann von der Stadt. „Teilweise sind auch Schulungen der neuen Software-Produkte für die Mitarbeiter notwendig.“ Außerdem stellen manche digitalen Verwaltungsleistungen oft hohe Anforderungen an Bürger und Unternehmen: „Beispielsweise bei der Authentifizierung durch die Verwendung der eID-Funktion (Identitätsnachweis) des elektronischen Personalausweises.“ Online-Angebote mit eID-Funktion werden daher weniger genutzt als Angebote ohne diese „Einstiegshürde“, erklärt Reimann.

Digitale Verwaltung muss sich beim Endverbraucher erst etablieren

Ähnlich wie bei der Einführung von Online-Banking oder mobilen Zahlungsdiensten wie Google Play oder Paypal müssen auch die öffentlichen digitalen Verwaltungsdienstleisten in der Gesellschaft erst etabliert werden, sagt Matthias Wißotzki, Beauftragter für Digitalisierung an der Hochschule Wismar. „Zum einen ist es ein Reifeprozess, der, ähnlich wie beim Onlinebanking, gewisse Verhaltensweisen und Prinzipien beim Endverbraucher etablieren muss, wie der Umgang mit Spam-Mails.“

Der 37-jährige gebürtige Greifswalder ist sich sicher, dass in Zukunft fast alle öffentlichen Dienstleistungen 24 Stunden am Tag verfügbar sein werden. „In Estland (Anm. d. R.: Vorreiter der digitalisierten Verwaltung) sind nur drei Services nicht möglich: Heirat, Scheidung und der Kauf von Grundstücken, weil es sich dabei um High-Risk Transaktionen handelt.“ Mutig und selbstbewusst sollten die Bürger und Verwaltungen damit umgehen, sagt Wißotzki weiter: „Warum sollte ich quälend lange Stunden beim Bauamt warten, wenn ich etwas online machen und diese Zeit mit meinen Kinder verbringen kann?“ Gesichts- oder Iriserkennung und Fingerscan: Möglich sei vieles in der digitalen Verwaltungszukunft.

Gesetze müssen verändert werden

Angst vor Hacker-Angriffen und Datenmissbrauch sei typisch für Deutschland, sagt der Rostocker Ulf Klammer, Geschäftsführer des IT-Unternehmens „Data Group“. Es glaubt, dass ein Umdenken erfolgen muss: „Wir sind Bedenkenträger. Doch wenn man sich das reale Leben mal anschaut: Wir buchen Flüge oder Autos elektronisch oder erarbeiten Steuererklärungen online.“

Die nächste Generation, sagt Klammer, die bereits alles mit dem Smartphone macht, erwarte eine digitale Verwaltung. Dafür müssen auch Gesetze verändert werden, erklärt Klammer weiter, der auch Greifswalder Firmen in Digitalisierung berät: „Diese müssen vereinfacht und entbürokratisiert werden.“

Christin Lachman