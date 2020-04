Wie ein Berufsclown aus Wackerow den Kindern jetzt ein Lächeln ins Gesicht zaubert

Greifswald

„Man sagt immer, die Show ist mein Leben. Nun merke ich, dass das wirklich stimmt“, sagt Holger Pautz. Denn dem Berufsclown, Zauberer und Puppenspieler, der sonst anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, ist im Moment nicht zum Lachen zumute.

Die Angst vor der Verbreitung des Corona-Virus und die geltenden Auflagen bedeuten auch für ihn zurzeit keine Shows, kein Publikum. Auch sein geplantes Engagement in einem deutschen Freizeitpark ist zurzeit noch in der Schwebe. „Als ich meine Kostüme in den Schrank gehängt habe, musste ich fast weinen“, verrät der 26-Jährige.

Vom Einzelhandelskaufmann zum Berufsclown

Denn für den gebürtigen Wackerower ist seine Tätigkeit weniger Beruf als Berufung. 2014 hängt er seinen Job als Einzelhandelskaufmann an den Nagel und macht stattdessen das, was ihn schon seit der Kindheit begeistert: Zaubern und Clownerei. „Zaubertricks und Zirkus haben mich schon immer fasziniert“, sagt Pautz. „Mit sechs hatte ich mein erstes Zauberbuch und habe mir mithilfe der Bilder die Tricks angeeignet, weil ich damals noch nicht lesen konnte“, sagt er und lacht.

Mit acht sieht er in einem Freizeitpark einen Zauberer und Clown, der ihn nachhaltig beeindruckt. „Das hat mich fasziniert, weil beides ein Teil meiner Persönlichkeit ist“, sagt er. Zauberei und Witz gehen bei dem 26-Jährigen Hand in Hand, Comedy-Zauberei nennt er es selbst. „Der Humor ist auch das, was mich durch diese Zeit bringt“, sagt Pautz.

Schwester Aylin wird auf der Bühne zersägt

Schon mit 16 habe er gewusst, dass er Clown und Zauberer werden will, sagt er. Seinen Eltern zuliebe habe er nach der Schule jedoch zunächst seine Ausbildung gemacht. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass mich das nicht glücklich macht“, erinnert sich Pautz. Das weiß auch seine Familie, die hinter ihm steht und ihn bei seiner Arbeit unterstützt.

Schwester Aylin (16) lässt sich von ihm auf der Bühne zersägen oder in einer Kiste mit Show-Schwertern durchbohren, seine Eltern drücken hinter der Bühne diverse Knöpfe. Auch Familienhund Lucky, mehrere weiße Tauben und Kaninchen gehören zu seinen Shows.

Der kleinste Zirkus Deutschlands

Zu seinen Programmen gehört unter anderem „Pautzingers Showcircus“ oder der kleinste Zirkus Norddeutschlands, wie Pautz ihn nennt. Mit einem Zirkuszelt, in dem bis zu 100 Zuschauer Platz finden, reisen er und sein Team regelmäßig durch Vorpommern und bieten den Zuschauern Artistik bis Clownerie.

„Pautzingers Magischer Salon“, in dem er in historischen Kostümen agiert, ist an die Jahrmarktschaubuden von früher angelehnt. 2015 legte er sich zudem eine eigene Puppenbühne zu und hat sich mit „Pautzingers Puppenbühne“ ein drittes Standbein zugelegt.

Lagerhalle mit mehreren Hundert Requisiten

Pautz ist ein Autodidakt: Anregungen holt er sich unter anderem aus dem Netz oder durch die Zusammenarbeit mit Kollegen. Eines seiner Vorbilder ist zudem der niederländische Zauberkünstler Hans Klok, von dem der Wackerower viele Shows angeschaut hat. „Wichtiger als der Zaubertrick ist, wie man ihn präsentiert“, sagt Pautz. Vieles bei seiner rund 60-minütigen Clown-Show sei Situationskomik. „Ich bin ja kein ausgebildeter Theaterclown“, sagt er. „Vieles ist einfach Timing.“

In seiner Lagerhalle am Greifswalder Stadtrand lagern mehrere Hundert Requisiten, die Pautz unter anderem im Internet oder aus Zirkusnachlässen erworben hat: darunter 25 blankgeputze Hupen, auf denen „Clown Hollino“ seine Lieder spielt, diverse geheimnisvolle Koffer und Kisten, die Pautz als Magier „great Pautzinger“ zusammenklappen, verschieben oder durchbohren kann, eine Drehorgel, diverse Bühnenelemente und ein Vehikel aus einem Freizeitpark, das Pautz als Clown-Auto nutzt.

Puppenshow auf Facebook und YouTube

Dass er das alles zurzeit nicht nutzen kann, stimmt Pautz traurig. „Ich liebe meinen Beruf und das Publikum. Nun kann ich das, was ich am liebsten tue, nicht mehr machen“, sagt er. Um den finanziellen Druck zu minimieren und den Kindern weiterhin eine Freude zu machen, hat er sich etwas einfallen lassen: In den kommenden Wochen wird er immer mittwochs und sonntags via YouTube und Facebook eine etwa halbstündige Puppenshow ins heimische Wohnzimmer bringen.

Acht bis zehn Folgen seien vorerst geplant, weitere schließt der Berufsclown nicht aus. Fünf Episoden wurden bereits veröffentlicht. Die Resonanz darauf, sagt Pautz, sei überwältigend gewesen. „Ich habe danach einige Fotos und Videos bekommen, auf denen zu sehen war, wie die Kinder mit ihren Eltern im Wohnzimmer die Show anschauen.“ Unter jedem Video befindet sich ein Spendenaufruf. Die Bereitschaft, den Künstler finanziell in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, sei immens.

„Jetzt wünsche ich mir vor allem, dass wir alle gut durch die Krise kommen und in naher Zukunft das Leben wider aufnehmen können“, sagt er. „Sodass ich mein Publikum bald wieder live erleben und verzaubern kann.“

Von Stefanie Büssing