Bio-Laden dicht, Schuhhaus schließt in Kürze – Verödet Greifswalds Innenstadt?

Medimax, Leiser, Martins Bio: Drei Läden, drei Schließungen in der Greifswalder Innenstadt. Erst zog Medimax im August nach einem Jahr im Domcenter die Reißleine, das Schuhgeschäft Leiser und Martins Bio folgen nun. Was waren die Gründe und bleiben die Flächen nun erst einmal leer? Strauchelt gar der Handel in der Innenstadt?

Studenten kauften nicht im Bioladen

Martin Nätscher sucht nicht lange nach Schuldigen. Sein Fazit nach anderthalb Jahren Verkauf in der Innenstadt lautet, dass das Angebot an getrockneten Früchten und Müsli nicht genug war. Stattdessen hätte das Unternehmen mehr Produktvielfalt zeigen und ein besseres gastronomisches Angebot machen müssen, so der Geschäftsführer von Martins Bio: „Der Hang zum Regionalen ist bei den Kunden eigentlich da. Dass wir nun ausziehen, liegt natürlich auch an uns. Schade ist, dass wir die Studenten in der Innenstadt nicht erreichen konnten, die immerhin ein Grund waren, den Laden zu eröffnen.“

Nätscher erklärt zudem, dass in Greifswald zu wenige Touristen in der Innenstadt unterwegs seien. Ganz anders in Stralsund und Rostock. In diesen Städten prüfe er derzeit, ob er neue Läden eröffnet. „Ich kann mir auch vorstellen, einen Franchisenehmer zu finden, der sich unter unserem Namen selbstständig macht.“ Es bleibe der Werksverkauf des Stralsunder Unternehmens am Koppelberg in Greifswald, der zwar gelitten habe, aber immer noch stark sei. Hier gelte es nun, neue Kunden zu gewinnen und die Leute, die bisher in der Innenstadt einkauften, zur Produktionsstätte am Stadtrand zu locken. Zwölf Mitarbeiter arbeiten dort. „Wir werden uns auch auf das Onlinegeschäft konzentrieren. Das haben wir bisher vernachlässigt“, sagt Nätscher. Ein Nachmieter stünde noch nicht fest. Am Sonnabend, dem 30. November, hat der Laden seine Türen geschlossen.

Schuhhändler kündigt fünf Mitarbeitern in Greifswald

Nach OZ-Informationen soll hingegen für die Filiale des Schuhhändlers Leiser bereits ein Nachmieter feststehen. Eine Unternehmenssprecherin will das auf Nachfrage nicht kommentieren. „Wir haben versucht, den Laden zu erhalten, indem wir die Fläche verkleinern, doch der Vermieter hat sich darauf nicht eingelassen“, sagt sie. Leiser mit Sitz in Augsburg macht nach 2012 derzeit ein zweites Insolvenzverfahren durch und trennt sich von unwirtschaftlichen Standorten. Der Schlussverkauf ist in vollem Gange. Den fünf Mitarbeitern in der Greifswalder Filiale wurde gekündigt, Ende Dezember soll das Geschäft schließen. Sind die beiden Ladenschließungen erste Warnsignale für eine geschwächte Innenstadt?

Leiser-Filiale in Greifswald schließt Quelle: Martina Rathke

Auszug von Medimax – ein Imageverlust

Nein, winkt Modehändler Frank Embach ab. „Eine gewisse Fluktuation ist im Einzelhandel normal“, sagt der Vorsitzende des Vereins Greifswalder Innenstadt. „Die Geschäftslage hat sich gebessert, die Umsatzzahlen sind gestiegen“, stellt er fest. Dass der Elektrofachhändler Medimax das Flaggschiff Domcenter verlassen hat, habe für die Innenstadt insgesamt keine negativen Folgen.

Mehr noch: „Die Innenstadt könnte auch ohne das Domcenter funktionieren“, schätzt Embach ein. Diese Aussage provoziert Widerspruch. Für den Hauptmieter im Domcenter, Modehändler Hermann Jesske, ist dessen Bedeutung als „Leitbetrieb“ unbestreitbar. „Eine gesunde Innenstadt braucht Großflächen. Das Marktpotenzial für das Domcenter ist da und wir werden unseren zehnjährigen Mietvertrag erfüllen“, sagt er. Der Auszug von Medimax sei unschön und ein Imageverlust gewesen. An der Kundenfrequenz habe sich indes wenig geändert.

Tedi sucht weitere Standorte in Greifswald

Das Domcenter wurde im vergangenen Jahr nach einem zehn Millionen Euro teuren Umbau neu eröffnet. Die Deutsche Konsum Reit-AG von Rolf Elgeti ist Eigentümer. Hermann Jesske fordert mehr Werbung in Greifswald und in Städten wie Demmin, Anklam und Ückeritz. Stadt und Händler müssten zusammenarbeiten. Im Haushaltswarendiscounter Tedi direkt neben dem ehemaligen Medimax liefen die Geschäfte gut, so eine Sprecherin des Unternehmens. „Wir sind in Greifswald auf der Suche nach weiteren Immobilien, die für Tedi infrage kommen“, erklärt sie. Wann jemand und wer auf der freien Fläche im Domcenter einzieht, kommentiert Investor Rolf Elgeti nicht.

