Greifswald

Wie geht es dem Landkreis Vorpommern-Greifswald in der Corona-Krise? Landrat Michael Sack ( CDU) und Kreisdezernent Dietger Wille ( CDU) gaben am Dienstag ein ausführliches Corona-Update zur Situation.

Corona-Infektionen im Landkreis

Zwar führt der Landkreis Vorpommern-Greifswald die landesweite Liste der Corona-Infektionen mit 129 an (Stand Dienstag früh), das Ergebnis sei aber stark durch die Infektionen in den Altenheimen geprägt. „Klammert man die 58 Fälle aus, die in den Altenheimen in Tutow und Heringsdorf aufgetreten sind, steht Vorpommern-Greifswald gut da“, sagt Dietger Wille, der auch dem Krisenstab des Landkreises vorsitzt. „Wir haben drei Schwerpunktregionen: Tutow mit 37, Heringsdorf mit 21 und Greifswald mit 29 bestätigten Infektionen.“ Es gebe aber auch Amtsbereiche ohne Infektionen, wie etwa Lubmin oder Züssow. Auch in den Ämtern Penkun und Stettiner Haff sei jeweils nur eine Corona-Infektion bekannt. „Es scheint, als ob die Zahl der Infektionen etwas abklingt“, so Wille. „Aber die Statistiken sind aufgrund der geringen Fallzahlen nicht belastbar.“ Es wäre jetzt zu früh, von einer Entspannung zu reden.

Schutzausrüstung nur für Pflegeeinrichtungen in Not

Schutzkleidung bleibt ein knappes Gut, es treffen aber fast täglich kleinere Mengen beim Kreis ein. In den vergangenen Tagen gab es größere Lieferungen an Schutzbekleidung vom Land, alle Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste, die Bedarfe gemeldet haben, bekamen Ware.„Wir können aber nicht alle Wünsche erfüllen, die uns gemeldet werden. Darunter waren zum Teil unglaublich hohe Mengen“, sagt Dezernent Dietger Wille. Die Anzahl der Ware wurde schließlich nach der Bettenzahl bestimmt. Die Pflicht, sich um Schutzkleidung zu kümmern, liege zunächst mal beim Pflegeheim, präzisierte Michael Sack. „Der Landkreis springt aber als Rückfall-Ebene ein, wenn Not ist und ein Heim zum Beispiel von einer Infektion betroffen ist. Eine Unterstützung mit der Gießkanne ist nicht zielführend.“

Covid-19-geeignete Krankenhausplätze In den Krankenhäusern Greifswald, Wolgast, Anklam, Karlsburg, Ueckermünde und Pasewalk gibt es derzeit 195 freie Plätze für periphär-stationäre Covid-19-Fälle. 18 Plätze sind belegt. Für Covid-19-Fälle, die eine intensivmedizinische Betreuung brauchen, gibt es 32 freie Plätze, davon 22 mit Beatmungsmöglichkeit. 8 Betten sind belegt. Die Zahlen können angepasst werden, es handelt sich nicht um die Maximalkapazitäten.

Mittlerweile könne sich der Kreis von Angeboten an Schutzkleidung nicht mehr retten, die Angebote seien aber immer häufiger unseriös oder unverhältnismäßig teuer. „Eine Bestellung von 100 000 Masken mussten wir jetzt wieder zurückschicken“, so der Landrat. „Zuerst haben wir wochenlang darauf gewartet, dann fehlte die Zertifizierung, als die endlich auch vorlag, hat uns die Qualität nicht überzeugt. Da hätte man auch Kaffeefilter nehmen können.“

Kinderbetreuung: Kitas schaffen das!

Die Beratungshotline des Landkreises zum Thema Corona läuft heiß. Grund seien viele Anrufe zur Notfallbetreuung in den Kitas. „Die Menge an Detailfragen ist enorm. Wir versuchen auf alles zu antworten. Aber vieles ist vom Land einfach auch noch nicht geklärt“, so Sack. „Was ist zum Beispiel, wenn ein Mann Mediziner ist und die Frau gerade im Babyjahr? Oder mit der Hortbetreuung, wenn die vierten Klassen wieder anfangen. Wir haken dann beim Land nach.“ Nach Beobachtung des Landrates hätten bislang nur wenige Kinder das Betreuungsangebot genutzt. Bedenken einzelner Träger, das Personal könnte nicht ausreichen, ließ er nicht gelten. „Wir bezahlen, wie sonst auch, 100 Prozent der Summe an die Träger“, so Sack. „Genau wie zu normalen Zeiten, wenn alle Kinder da sind. Ich denke, da kann man davon ausgehen, dass das Personal reicht, wenn nur ein Bruchteil der Kinder betreut wird.“

Kreistag findet statt

Wenngleich auch in der Verwaltung des Kreises die meisten Prozesse digital und aus dem Home-Office gut funktionieren. Für den Kreistag präferiert der Landrat etwas anderes. „Der Kreistag soll in einer Präsenzsitzung stattfinden“, sagte Michael Sack. „Dafür wollen wir eine der ehemaligen Reithallen im historischen U in Pasewalk nutzen. Dort gibt es genügend Platz, um die hygienischen Anforderungen einzuhalten.“ Das Innenministerium hatte gestern schriftliche Umlaufverfahren nur unter bestimmten zeitlichen Voraussetzungen als zulässig erklärt. „Ich bin froh, dass wir das nun nicht machen müssen“, so Sack. „Es ist und bleibt eine Krücke.“ Der Kreistag wird nun nicht wie geplant am 11. Mai, sondern Mitte Juni stattfinden. „Wir müssen wieder zu einer Normalität finden“, sagt Sack. „Weil uns Corona noch eine ganze Weile begleiten wird, wird das eine Normalität mit Corona sein.“

Integrationshelfer: Landrat hinterfragt jetzigen Einsatz

Für die über hundert Integrationshelfer des Landkreises hat der Landrat keine guten Nachrichten. „Wir müssen uns die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, die Integrationshelfer derzeit einzusetzen“, sagt er. Er sehe es angesichts der überalterten Lehrerschaft und den strengen Abstandsregeln in den Schulen noch nicht, dass alle Kinder vor den Sommerferien wieder in die Schule gingen, ein Einsatz der Integrationshelfer in den Klassen sei fraglich. Den Förderschulstandort Behrenhoff natürlich ausgenommen. Einer Lösung, etwa eine Betreuung der Kinder über Hausbesuche oder E-Mails kann er nicht viel abgewinnen. „Wenn individuelle Leistungen abgerechnet werden, bezahlen wir das aber natürlich auch“, sagt er.

Tourismus: Krise als Chance nutzen

Die Entscheidung, wann und welche Lockerungen für den Tourismus gelten, sei Ländersache, stellt Michael Sack klar. „Aber wir wollen den Hoteliers und Gastronomen natürlich helfen, so gut es geht“, so der Landrat. „Es wird zu einem Hotelbetrieb „in Corona-Zeiten“ kommen, dafür gilt es jetzt die geeigneten Hygienemaßnahmen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Touristiker zu beraten.“ Er sei gespannt, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung entwickle, schließlich seien (Anm. d. Red.: Durch Beschädigungen an Autos mit Nicht-MV-Kennzeichen) in den vergangenen Wochen nicht gerade positive Signale der Willkommenskultur gesendet worden. „Wir sollten wieder dahin kommen, uns über jeden Gast zu freuen, der hier ist.“

Gemeinsam mit dem Landestourismuschef Tobias Woitendorf habe er bereits über mögliche Chancen des Tourismus gesprochen. „Wir sind das Gesundheitsland Nummer 1. An der Ostseeküste gibt es ausgezeichnete Bedingungen, um beispielsweise die Spätfolgen von Lungenerkrankungen zu kurieren“, sagt Michael Sack. „Auch im Küstenvorland haben wir einmalig sauberes Wasser, saubere Luft und sauberen Boden. Das kann auch eine Chance für den Tourismus sein.“

Von Anne Ziebarth