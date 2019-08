Greifswald

Es ist eine gute Nachricht für die Hansestadt. Die Zahl der Touristen ist 2018 um 4,6 Prozent gestiegen. Einen richtigen Grund zur Freude hat Greifswald in der Aufstellung der internationalen Gäste. Im Vergleich zu 2017 gab es hier eine Steigerung von 30 Prozent.

Restaurants durchaus international

Die Restaurants im Herzen der Stadt, am Greifswalder Marktplatz, buhlen um die Gunst der Gäste. Sowohl im Fritz als auch im italienischen Restaurant La Piazza werden nicht nur deutsch-, sondern auch englischsprachige Speisekarten angeboten.

„Wir haben viele Gäste aus Polen und Skandinavien“, sagt Servicekraft Nicole Koy. Die meisten würden englisch sprechen. „Wir selbst haben Mitarbeiter, die russisch, polnisch, arabisch und türkisch sprechen“, so die 45-Jährige. Zudem ist der Chef gebürtiger Italiener.

Infomaterial auf Englisch oder Polnisch

Auch in Sachen Stadtbesichtigung hat Greifswald aufgeholt. Die Stadtinfo ist auf den steigenden Trend der globalen Urlauber vorbereitet. Schon vor Reiseantritt können sich Touristen auf der Homepage der Greifswaldinfo in elf Sprachen, darunter Polnisch, Schwedisch, Japanisch, Französisch oder Italienisch, informieren.

Vor zwei Jahren eingeführt, gibt es auf der Webseite auch eine vereinfachte chinesische Variante, sagt Maik Wittenbecher. Zusätzlich gibt es Infomaterial auf Englisch und teilweise auf Polnisch, „da viele Gäste aus Polen kommen“, so Wittenbecher weiter.

Der Geschäftsführer des Greifswald Marketings freut sich über den Anstieg. Allerdings: Mehr ausländische Touristen bedeuten auch, dass die Zahl der Übernachtungsmöglichkeiten weiter steigen muss. Eine Auslastung verspricht das geplante Hotel am Hansering. Lohnen würde sich das. „Denn Übernachtungsgäste lassen durchschnittlich pro Tag 170 Euro in der Stadt, Tagesgäste 35 Euro.“

Stadtführungen nicht nur auf Deutsch

Sophie Dufke leitet die Stadtinfo. Sie selbst spricht Englisch und macht derzeit einen Volkshochschulkurs, um ihr Schwedisch, das sie bereits in der Schule hatte, aufzufrischen. Mit Englisch würde es prinzipiell gut funktionieren.

Führungen gibt es nicht nur auf Deutsch. Mehrere muttersprachliche Stadtführer, im Englischen „Native Speaker“ genannt, bieten Touren auf Schwedisch, Englisch oder Polnisch an. Allerdings: „Das machen wir hauptsächlich für Reisegruppen, muss aber vorher angemeldet werden“, so Wittenbecher.

Nicht nur während Tagungen in der Hansestadt, auch bei Greifswalds Kulturhöhepunkten strömen Gäste aus aller Welt in die Hansestadt. „Im Pommerschen Landesmuseum kommen während des Nordischen Klangs, der Greifswalder Bachwoche, zum Polenmarkt oder zum Fischerfest mehr internationale Gäste als sonst“, sagt Julia Kruse.

Der Audioguide für Führungen im Museum ist neben Deutsch auch auf Englisch, Polnisch und Schwedisch verfügbar. Gelegentlich werden Führungen auf Englisch gebucht. „Allerdings deutlich seltener als auf Deutsch“, so Kruse. Ähnlich wie bei der Homepage der Stadtinfo sind auch zentrale Abschnitte der Webseite des Pommerschen Landesmuseum in weiteren Sprachen aufgeführt.

Nicht überall englischsprachig

Doch nicht nur die Stadt und Museen, auch Unternehmen wie Hotels und Restaurants sind gefragt, sagt der Leiter. In vielen Hotels ist, gerade in der Nähe der Urlaubshotspots wie Usedom oder Rügen, sind englischsprachige Mitarbeiter ein Muss.

Dass es dennoch ohne geht, zeigt der Greifswalder Campingplatz in Eldena. Sämtliche Schilder und Aushänge sind auf Deutsch. Während Carsten Becker kein Englisch spricht, hilf zur Not Anne Bretschneider aus. „Doch es geht auch mit Händen und Füßen“, sagt der Inhaber. Geplant sind künftig Schilder mit Zeichen. Die könne dann jeder verstehen, so Becker.

Chris Biront und Els Trekker aus Belgien sind mit ihrem Wohnmobil von Trassenheide nach Greifswald gekommen. Sie sind gut vorbereitet, haben mehrere Reiseführer in ihrer Muttersprache dabei.

Dass nicht jeder hier oben Englisch spricht, sei kein Problem. „Ich spreche nämlich etwas Deutsch“, sagt Trekker. Während Chris Biront eine englischsprachige Speisekarte in Restaurants erfragt, schafft es seine Frau auch mit einer deutschen Karte.

„Die Stadtinformationen nutzen wir generell im Urlaub seltener. Meistens gehen wir ins Zentrum, trinken einen Kaffee und schauen uns selbst nach den Sehenswürdigkeiten um“, erklärt Trekker. Dass die Straßenkarten der Stadtinfo auf Englisch auf dem Campingplatz ausliegen, freut die Belgier.

Woher kommen die internationalen Touristen? Im Jahr 2018 besuchten 104 001 Touristen die Hansestadt und nächtigten im Durchschnitt 2,8 Tage in Greifswald. Davon kamen 94 722 aus Deutschland. Aus dem Ausland kamen 9279 Touristen. Spitzenreiter sind Gäste aus Schweden (914). Es folgen Polen (911), Dänen (853), Schweizer (749), Holländer (680), Österreicher (531) und Belgier (313). Außerdem besuchten 494 Gäste aus Afrika, 303 aus Asien, 280 aus Amerika und 30 aus Australien die Hansestadt.

Von Christin Lachmann