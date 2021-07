Wie gut ist Greifswald vor Starkregen und Hochwasser geschützt?

Greifswald

Auch in Greifswald sind die Bilder der Verwüstungen durch Starkregen und Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angekommen. Menschen haben im Westen und Südwesten ihr Leben verloren und der Wiederaufbau der betroffenen Regionen dürfte Milliarden kosten. Viele Greifswalderinnen und Greifswalder fragen sich: Kann so etwas auch bei uns passieren?

Wie schnell Starkregen auch die Hansestadt unter Wasser setzen kann, zeigte sich im Juli vor genau zehn Jahren. An einem Tag fielen 60 Liter Regenwasser pro Quadratmeter auf Greifswald nieder. Minütlich gingen Hilferufe bei den Einsatzkräften des Technischen Hilfswerkes (THW) und der Feuerwehr ein.

Vor genau zehn Jahren stand Greifswald unter Wasser

Sie waren im Dauereinsatz, um die schlimmsten Schäden zu verhindern. „Wir haben damals tagelang die Keller leergepumpt“, erinnert sich Alexander Stelter vom Ortsverband des THW. Besonders von dem Starkregen betroffen waren Teile der Altstadt, der Fleischervorstadt, Schönwalde I und II sowie Eldena. In der Wolgaster Landstraße stand das Wasser in manchen Abschnitten einen halben Meter hoch.

„Damals sind einige Schwächen zutage getreten“, sagt Alexander Stelter. Dennoch habe sich seit dem Ereignis 2011 einiges getan. Die Grabensysteme wurden saniert und erweitert, ein neues Regensammelbecken ist entstanden. Auch auf das Abführsystem am Ryck weist Stelter hin. Auf einer Länge von rund drei Kilometern wurde ein zuvor verrohrter Bach als frei fließendes Gewässer an den Ryck angebunden. Die Renaturierung des Ketscherinbachs als Vorsorge gegen Überschwemmungen im Stadtgebiet wurde 2020 abgeschlossen.

„Eine Sturmflut kann jederzeit kommen“

Abhilfe gegen eine mögliche Flut soll zudem auch das 2016 eingeweihte Sperrwerk in Wieck schaffen. Dieses kann im Falle einer Sturmflut dicht gemacht werden. „Es hat bis jetzt zuverlässig funktioniert“, so der Experte vom THW. Allerdings ist der Pegel des Rycks in den letzten Jahren auch nicht so hoch gestiegen wie etwa 1995. An dieses Jahr kann sich auch Christian Kruse, Mitglied der Greifswalder Bürgerschaft, noch gut erinnern. Er hat einen Fischhandel in Wieck und stets für das Sperrwerk argumentiert.

Er verweist dabei nicht nur auf die Hochwasser in Greifswald der jüngeren Geschichte – nämlich die der Jahre 1995 und 2002, sondern auch auf die Hochwasser der Jahre 1872 und die Silvesternacht 1903/04. „Eine Sturmflut kann jederzeit kommen“, so Kruse. Durch das Sperrwerk würden sich die Leute in Wieck aber sicherer fühlen als zuvor. Die Skeptiker des Sperrwerks seien verstummt, meint Kruse.

2016 wurde das Sperrwerk eingeweiht. Doch zuvor löste es auch Diskussionen aus. Quelle: Anne Ziebarth

In Wieck fühlt man sich dank des Sperrwerks sicherer

Vor dem Bau des Sperrwerks hatte es jahrelang Kontroversen gegeben, unter anderem, ob das Sperrwerk die Ästhetik von Wieck zerstören würde. Auch über die Kosten wurde gestritten. In das Projekt flossen immerhin 32 Millionen Euro. Für manche zu viel Geld. Solche Einwände höre man heute nicht mehr in Wieck, sagt Kruse.

Dieter Neumann ist Mitglied des Greifswalder Rudervereins. Für ihn ist das Sperrwerk eine gute Investition. „Früher stand das Wasser regelmäßig bei uns in der Bootshalle“, weiß er über die Zeit vor dem Sperrwerk zu berichten. Auch Sotirios Dimitriou, Chef des Hotels und Restaurants „Zur Fähre“ in Wieck ist froh, dass es das Sperrwerk gibt. „Natürlich haben wir Respekt vor dem Wasser“, so Dimitrou. Eine gewisse Sorge bleibt: „Wir wissen nicht, was bei starkem Hochwasser sein wird.“

Abdichtungen an Fenstern und Türen auf neuestem Stand

Was können die Bürger selbst tun, um sich gegen Ereignisse wie Starkregen und Hochwasser zu schützen? „Jeder sollte prüfen, ob er in einem Risikogebiet wohnt“, so Alexander Stelter. Gegebenenfalls sollte man sich Pumpen anschaffen. Auch Abdichtungen an Fenstern und Türen sollten auf dem neuesten Stand sein, so die Stadt Greifswald in einem Informationsblatt für Hochwasser und Starkniederschläge, das auf der Website der Stadt zu finden ist. Zudem sollen Regenrinnen an Häusern regelmäßig gereinigt werden. Notfalls sollten die Menschen in der Lage sein, sich selbst zu evakuieren. Dafür sei es wichtig, Dokumente wie Personalausweise immer griffbereit zu haben.

Fest steht: Nach dem Starkregen 2011 hat sich in Greifswald einiges getan, um Überschwemmungen soweit wie möglich aufzuhalten. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dennoch nicht. Nur eines ist sicher: Der nächste Starkregen und die nächste Sturmflut werden kommen.

Von Thomas Kasperski