Zum achten Mal veranstaltete die Hansestadt „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“. Traditionelles Handwerk, zahlreiche Fahrgeschäfte, kostenlose Führungen in bekannten Greifswalder Institutionen standen am Sonnabend auf dem Programm.

Auf dem Markt herrschte besonders am Vormittag und am späten Nachmittag reger Andrang. Die Modenschauen der Caspar-David-Friedrich-Schüler, das Kettenkarussell im Herzen des Marktplatzes, das kaum eine Minute still stand, die etlichen Stände, die zum Staunen und Kaufen einluden: Alles stand im Zeichen des berühmtesten Sohnes der Hansestadt.

Die Marketing-Maschine der Stadt und anderen Institutionen funktioniert: Neben dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum, in dem der Maler geboren wurde, gibt es den Caspar-David-Friedrich-Bildweg und eine Statue in der Lappstraße.

Doch wie gut kennen sich Greifswalder, Besucher und Schausteller mit dem Künstler aus? Die OZ hat den Wissenstest gemacht. Zehn Fragen galt es, richtig zu beantworten. Jeweils drei Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl.

Eine glatte 1 gab es für...

Die erste Frage, wann der Maler geboren wurde, konnten fast alle Teilnehmer richtig beantworten. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) verzichtete sogar auf die drei Antwortmöglichkeiten. Prompt schoss „1774“ aus seinem Mund. Auch, dass der Maler in Dresden verstorben war, wusste er auf Anhieb. Ins Straucheln kam er lediglich bei dem Alter des Todes. Nach Ansage der drei Antwortmöglichkeiten tippte er richtig: „Mit 65 Jahren.“ Zehn von zehn Fragen konnte der Historiker richtig beantworten. Dafür gab’s eine glatte 1.

Maik Wittenbecher konnte ebenfalls so manche Frage gleich ohne Antwortmöglichkeiten lösen: „Ein Experte bin ich dennoch nicht.“ Dass der Vater Caspar David Friedrichs Kerzenmacher war und dass der Maler als Star der Romantik gilt, wusste er auf Anhieb. Auch die Schätzfrage, wie viele Beiträge es unter dem Hashtag #caspardavidfriedrich auf Instagram gibt, löste er. „Es sind rund 26 000. Das weiß ich, weil ich mir den gerade letztens angeschaut habe.“ Hut ab: Er schaffte 9 ½ von 10 möglichen Punkten.

„Da herrscht noch Nachholbedarf“

Susann Guth war mit ihrer Tochter Lea (5) auf dem Fest. Während die Fünfjährige hoch konzentriert ein Vogelhäuschen am Stand der WGG baute, stellte sich ihre Mama dem Wissenstest – etwas Hilfe gab es von der Sitznachbarin. Die 37-Jährige ist gebürtige Greifswalderin: „Den Maler hatten wir im Unterricht. Aber das ist schon lange her.“ Dass Friedrich sein Studium 1794 in Kopenhagen und nicht in Warschau begann, wusste sie nicht. Auch bei der Schätzfrage riet sie falsch. Immerhin: Mit Hilfe beantwortete Susann Guth 7 von 10 Fragen richtig. „Da herrscht noch Nachholbedarf“, sagte die Greifswalderin.

Paula Völker betrieb mit ihrer Familie einige Stände. Die 19-jährige Usedomerin ist nicht zum ersten Mal auf dem Fest. Für Ramn-Jet Memeti war es eine Premiere. In historischen Outfits kümmerten sich die beiden um allerlei Spiele für die Kleinen. Schon bei den ersten Fragen gerieten die beiden ins Schwitzen. Die Studentin musste überlegen, wann Friedrich geboren wurde und tippte um sechs Jahre falsch. Auch, dass seine Ehefrau nicht Magdalena von Broi, sondern Carolin Bommer hieß, hat sie falsch geraten. Hilfe gab’s dann von der Zwillingsschwester Hanna, die den beiden zur Seite sprang. Zusammen schafften es die drei auf 5 ½ von 10 Punkten.

So geht’s auch

Ein paar Stände weiter zeigte die 15-jährige Alin Lipka, wie es gehen kann. Lediglich die Schätzfrage und welchen Beruf der Vater des Malers ausübte, wusste sie nicht. Sie schaffte es somit, 8 von 10 Fragen richtig zu beantworten. „Ich habe aber auch einiges geraten“, gestand die Usedomerin, die sich dennoch sichtlich über den Erfolg freute.

Doch hat die Stadt überhaupt einen Bildungsauftrag? Maik Wittenbecher sieht es differenziert: „Für Familien müssen wir ein spielerisches Angebot schaffen.“ Für älteres Publikum, so der Geschäftsführer, sind informative Programmpunkte eher interessant. Im nächsten Jahr soll „Ein Tag mit Caspar David Friedrich“ ganz im Zeichen der Musik stehen: „Dazu laden wir regionale Musikschulen, Chöre oder Bands ein, mitzumachen.“ 2024 feiert die Stadt übrigens das 250. Jubiläum des Malers.

Von Christin Lachmann