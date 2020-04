Loitz

Nicht nur in diesen Tagen und Wochen sorgen wir uns um unsere Lieben. Vor 400 Jahren trieb die Sorge um die Gesundheit ihrer Tochter angesichts einer anderen grassierenden Seuche die Herzoginwitwe Sophia Hedwig (1561 bis 1631) an ihr Schreibpult. Es war die „Pestilenzia“, die Pest, die 1625 norddeutsche Regionen heimsuchte.

Die nach Kurland (heute Teil Lettlands) verheiratete Tochter Elisabeth Magdalena hatte ihre damals 64-jährige Mutter in ihrem Witwenschloss in Loitz besucht und war bei ihrer Abreise am 23. Oktober 1625 in ein heftiges Unwetter geraten. Bereits das hatte die Mutter in Unruhe versetzt, sie bittet inständig um Nachricht, dass kein Unglück eingetreten sei. Diese Ängste führen die Feder der Mutter weiter zum Gedanken an die im Lande wütende Pest. Die Mutter beschwört die Tochter geradezu, Gott – oder das Schicksal – nicht weiter herauszufordern, nicht wieder auf Reisen zu gehen, wozu politische Landesangelegenheiten die kurländische Herzogin wohl zwangen. An dem Brief beeindrucken die sich aussprechenden Ängste und Sorgen der Mutter, ihre Liebe zur Tochter, trotz der zeitüblichen Anredeformeln wie „El=Euer Liebden“.

In dem im Rigaer Staatsarchiv erhaltenen Brief in modernisierter Fassung: Sophia Hedwig Herzogin von Pommern-Wolgast an ihre Tochter Elisabeth Magdalena Herzogin von Kurland, Loitz 23. Okt. 1625, heißt es:

„ Hochgeborne Fürstin, freundliche hertzliebste einzige Tochter,

ich trage ein hertzlich Verlangen daß ich erfahren mag, wie es El geht und wie sie fortgekommen sind. In dem großen Sturm und Ungewitter habe ich immer an El mit Schmertzen gedacht: der liebe Gott wolle El ferner mit dem Schutze der lieben heiligen Engelein geleiten, wie der Engel Raphael den jungen Tobias in Medien geleitet hat, und El gesund und frisch zu derselben Herrn und Gemahl verhelfen.

Auch [wolle der liebe Gott] El mit dero ganzen Gesellschaft hohen und höchsten Standes vor der schleichenden Pestilentze in Gnaden bewahren. Und bitte und ermahne ich El als meine hertzliebe Tochter um Gottes Willen, El wollen sich doch wohl vorsehen und nicht zu hart darauf trauen, daß El in Gottes Auftrag reisen und obwohl nicht ohn, daß der liebe Gott einen in seinen Auftrag schützen will, der darum anruft, so hatt er auch daran kein Gefallen, daß man sich in Gefahr begibt. Und liest man aus Gottes Wort: wer sich [mit] Mutwillen in Gefahr gibt, der wird auch darinnen umkommen. Der wegen El einen geringen Schaden nicht ansehen und lieber der Gefahr aus dem Wege gehen, dar [wo] immer sie können, darum bitte ich El als mein hertzliebste Tochter. … midt nochmaliger Emtpfehlung Gottes des Allmechtigen und ich verbleibe El getreue Mutter die Zeit meines Lebens den 23 octobris anno 1625 Sophia Hedewig

Von Monika Schneikart