Die bedeutende Greifswalder Barockdichterin Sibylla Schwarz starb mit gerade einmal 17 Jahren 1638 an der Roten Ruhr. So heißt es bisher in der Literatur. Denn die Seuche wütete damals in der Stadt, deren Bevölkerung durch Hunger geschwächt war.

Die schwedische Besatzung lastete schwer auf der Stadt, die zum zweiten Mal Schauplatz des Dreißigjährigen Krieges wurde. Der Ausbruch der Seuche könnte durch verschmutztes Wasser begünstigt worden sein. Das kam damals aus Tiefbrunnen auf den Grundstücken oder aus einem System, das Wasser aus Ryck und Stadtgraben durch hölzerne Röhren zu Zapfstellen leitete.

Das war zwar kostenlos, aber sicher nicht sehr sauber. Die beste Qualität kam aus einer Quelle in Koitenhagen und wurde mit Wagen in die Stadt gebracht - das kostete allerdings Geld.

Medizinhistoriker: 17-Jährige ging freiwillig in den Tod

Aber ist Sibylla Schwarz wirklich an der Roten Ruhr gestorben? In einem Vortrag anlässlich des 400. Geburtstags der Bürgermeistertochter im Pommerschen Landesmuseum stellte Prof. Heinz-Peter Schmiedebach, Medizinhistoriker an der Charité, eine alternative Hypothese auf: Die 17-Jährige ging freiwillig in den Tod, um mit Jesus Christus im Himmel Hochzeit zu feiern.

Konkrete Beweise gibt es nicht, aber Schmiedebach fand eine Reihe von Hinweisen, so insbesondere in der Leichenpredigt des Pastors Christoph Hagen, der sie mehrfach während der Krankheit besuchte.

Es ist bekannt, dass Sibylla Schwarz an der Ruhr erkrankte, aber die Krankheit nahm keinen schweren Verlauf. Als Tochter eines vermögenden Hauses dürfte sie nicht gehungert haben, wahrscheinlich stand sauberes Wasser zur Verfügung.

Am Tag vor der Hochzeit ihrer Schwester, der gleichzeitig der Tag ihres Todes war, klagte Sibylla nicht über zu erwartende Symptome wie starke Kopfschmerzen. Auch sei ein Tod nach dem Ausbruch der Erkrankung nach nur acht Tagen zumindest sehr ungewöhnlich war.

Große Verluste kurz vor dem Tod

Zudem erinnerte Schmiedebach an die tiefe Religiosität der als selbstbewusst und eigenständig denkend eingeschätzten Dichterin, die eigentlich nach der Hochzeit der Schwester die Führung des Haushaltes von Vater Christian Schwarz und dessen spätere Pflege übernehmen sollte.

Sie musste in den Monaten vor ihrem Tod schwere persönliche Verluste hinnehmen. Ihre Mutter starb, die Freundin ging nach Stralsund, schwedische Truppen zerstörten das von ihrem Vater gekaufte Gut Frätow, ihr Paradies, das sie in Gedichten preist.

Nun wollte noch die Schwester nach der Hochzeit das Haus der Familie in der Greifswalder Baderstraße verlassen. Da, so die These Schmiedebachs, erschien ihr die Hochzeit im Himmel als erstrebenswert. Schmiedebach erinnerte ferner daran, dass um 1600 ein Umdenken im Umgang mit dem Suizid in der Kirche zu erkennen sei. So habe Luther diesen als Werk der Versuchung des Teufels angesehen, Gott könne auch Selbstmördern vergeben.

Sich selbst zu töten, sei kein Problem gewesen, Stechapfel und Schierling standen beispielsweise als Heilpflanzen zur Verfügung.

