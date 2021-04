Insel Usedom

Die Verkehrsentwicklung auf der Insel Usedom steht bereits seit vielen Jahren im Fokus öffentlicher Diskussionen. Die bisherigen Aktivitäten konnten die Situation jedoch nur punktuell verbessern. Nun wird befürchtet, dass weiter steigende Gästezählen auf deutscher Seite und der im Bau befindliche Swine-Tunnel auf der polnischen Seite die bestehenden Verkehrsprobleme weiter verschärfen.

Der Regionale Planungsverband Vorpommern hat sich daher zum Ziel gesetzt, ein ganzheitliches Raumentwicklungskonzept für die Region Insel Usedom zu erarbeiten. Im Fokus des Konzepts sollen Mobilitätslösungen stehen, die sowohl die Anforderungen der einheimischen Bevölkerung als auch der Gäste und Besucher von Usedom einbeziehen.

Mit der Erarbeitung des Raumentwicklungskonzepts sind die Beratungsunternehmen PTV Group – Planung, Transport und Verkehr und BTE Tourismus- und Regionalberatung, beide aus Berlin, beauftragt. Die Bestandsaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen, ein Stärken-Schwächen-Profil sowie eine Analyse von Chancen und Herausforderungen liegen bereits vor.

Vier digitale Konferenzen

Nun geht es darum, eine Vision für Usedom zu entwickeln, die die drei Aspekte „Leben und Arbeiten“, „Tourismus“ und „Verkehr“ in einem integrierten Leitbild zusammenführt und die Handlungsoptionen für die künftige Entwicklung aufzeigt. Neben institutionellen Akteuren und Entscheidungsträgern aus der Region ist nun auch erstmals die Öffentlichkeit herzlich eingeladen, sich in die Zukunftsgestaltung der Insel Usedom mit Wünschen, Ideen und Anregungen einzubringen.

Normalität in der Saison: Stau auf der B111 im Bereich der Peenebrücke in Wolgast. Stoßstange an Stoßstange auf die und von der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Geplant sind vier Zukunftskonferenzen jeweils mit einer Dauer von etwa drei Stunden. Gestartet wird Ende April mit einer einleitenden und übergreifenden Zukunftskonferenz „Integriertes Leitbild“, gefolgt von drei darauf aufbauenden Veranstaltungen mit den Schwerpunktthemen „Leben und Arbeiten auf Usedom“, „Tourismus“ und „Verkehr“. Aufgrund der aktuell geltenden pandemiebedingten Einschränkungen werden diese jeweils als Online-Veranstaltung durchgeführt.

Die 1. Zukunftskonferenz „Integriertes Leitbild“ findet am Dienstag, 20. April, statt. Eine Woche später, am Dienstag, 27. April, gibt es die 2. Zukunftskonferenz „Leben und Arbeiten auf Usedom“. Die 3. Zukunftskonferenz „Tourismus auf Usedom“ soll am Montag, 3. Mai, durchgeführt werden. Die 4. Zukunftskonferenz „Verkehr auf Usedom“ ist am Donnerstag, 6. Mai, terminiert.

Die genauen Termine, die Möglichkeiten zur persönlichen Anmeldung sowie weitere Informationen zu den Zukunftskonferenzen finden Sie in unter folgendem Link: www.bte-tourismus.de/Zukunftskonferenzen.

Von Cornelia Meerkatz