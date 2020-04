Wie sag ich’s meinem Kunden? Diese Plakate hängen vor geschlossenen Läden in Vorpommern

Vorpommern

Das Corona-Virus bestimmt unser Leben und unseren Alltag, Hoffnung und Zuversicht halten uns in der Krise am Leben. Aber wie lange wird der Ausnahmezustand anhalten?

Vor allem Geschäftsleute müssen in diesen Tagen um ihre Existenz bangen. Denn wenn Läden, Gaststätten und Hotels geschlossen haben, brechen die Einnahmen weg.

Kunden bei Laune halten

Seine potenziellen Käufer und Gäste trotzdem nicht zu verprellen, sondern wenigstens etwas bei Laune zu halten, erfordert Kreativität. OZ-Reporter haben sich in Vorpommern umgesehen und in Schaufenstern und an Eingangstüren so manch nettes Plakat, aber auch norddeutsche Nüchternheit entdeckt.

Von OZ