Wie viel Klimanotstand hat Greifswald umgesetzt?

Greifswald

Die Hansestadt befindet sich seit über einem Jahr im Klimanotstand. Doch was ist in dieser Zeit passiert? Im Umweltausschuss standen am Donnerstag gleich zwei Beschlusskontrollen nämlich „100 Prozent Klimaschutz“ und „ Klimanotstand“ an, die sich mit den Umsetzungen der damals gefassten Ziele beschäftigten. Was hat sich zum Beispiel auf dem Gebiet der Bevölkerungs- und Vereinsbeteiligung getan?„Wir unterstützen den Sportbund im Bereich Fairtrade-Produkte“, so Bausenatorin Jeannette von Busse, bei den Diskussionsveranstaltung „Demokratische“ werden wir einen Tisch mit dem Thema „bewusst konsumieren“ veranstalten.“ Auch die Umstellung der Verwaltung auf Ökostrom sei zum Beginn des kommenden Jahres erledigt. Schwieriger umzusetzen ist allerdings der Versuch, die Raumtemperatur in der Verwaltung auf klimafreundlichere 20 Grad Celsius zu senken. „Das ist in manchen Altbauten doch subjektiv gefühlt zu kalt“, merkte von Busse an. Fortschritte gebe es im Bereich des nachhaltigen Bauens, für alle neuen Gebäude sei eine Gebäudeautomation angedacht, die Raumluft und Temperatur steuert. So etwas könne auch in der Sporthalle IV und der Sporthalle in der Arndtstraße umgesetzt werden.

Doch bei einigen Punkten gibt es ganz offensichtlich auch Sand im Getriebe. Die CO2Bilanzen der Stadt liegen noch nicht vor, auch das lang erwartete Konzept der Stadtwerke lässt noch bis zum September auf sich warten. Hier sollen unter anderem Möglichkeiten des kostengünstigen Busverkehrs und die künftigen Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt werden. „Wir bräuchten bald genauere Zahlen“, sagte Monique Wöhlk ( SPD). „Schließlich wollen wir im September über den nächsten Haushalt abstimmen.“ Auch der Entwicklung des lange geforderten Radverkehrskonzeptes hängt zurück. Grund dafür ist die bislang noch nicht erfolgte Ausschreibung der Stelle des Verkehrsplaners, die wiederum ist abhängig von der Genehmigung des Nachtragshaushaltes. Mit der Erstellung eines Radverkehrsplanes wird aber nicht vor 2021 zu rechnen sein.

Von az