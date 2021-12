Greifswald

Das Ehrenamt ist das Herz unserer Gesellschaft. Millionen Ehrenamtliche machen das Leben in Deutschland mit viel Leidenschaft, Einsatz sowie Empathie lebens- und liebenswert. Egal ob im Vereinssport, in der Integrationshilfe, in der Nachbarschaft, im kulturellen Bereich und im Rettungsdienst: Ohne das Ehrenamt stünden wir weit schlechter da.

Ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen

Es ist vor allem immer wieder beeindruckend, mit welcher aufopferungsvollen Hingabe sich die Ehrenamtlichen in ihrer Freizeit für andere Menschen einsetzen, welche Projekte sie stemmen und wie viel Zeit sie dafür opfern. Er neulich sprach ich mit einer Ehrenamtlichen, die mir erzählte, dass die Hälfte ihres Urlaubs für die Vereinsarbeit eingeplant ist. Das trifft wahrscheinlich auf alle Ehrenamtlichen zu. Deshalb ein großes Dankeschön an alle Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und mit ihrem Einsatz dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen besser ist.

Von Christin Lachmann