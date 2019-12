Wiecker Advent mit Shantys und Trachtentanz

Greifswald

Holzschaukelschiff statt Autoscooter, Shantys von Bord und Plattdeutsches aus Kindermund statt Elektrobeats aus dem Lautsprecher: Der maritime Adventsmarkt in Wieck besticht mit leisen, besinnlichen Tönen. Das dritte Jahr in Folge veranstaltete der 2017 im Fischerdorf gegründete Heimatverein diesen Markt, der von Wieckern für Wiecker gemacht ist. Was nicht heißt, dass die Einwohner am Wochenende unter sich blieben. Ein paar tausend Besucher waren es wohl, die am Ryck von Stand zu Stand bummelten und das Bühnenprogramm ebenso genossen wie heißen Punsch, leckeres Essen und gute Gespräche.

Die Klabautermänner aus Schwerin sangen Shantys. Quelle: Petra Hase

„450 Einwohner zählen wir im Ortsteil und ich schätze mal, dass sich mindestens 200 an der Vorbereitung und Durchführung des Marktes beteiligt haben“, würdigte Vereinsvorsitzender Sebastian Heiden das Engagement der Wiecker. Ob beim Aufbau der Stände, bei der Waffelbäckerei oder der Kinderspielstraße mit Kienäppelweitwurf und Basteleien – unzählige Hände packten von früh bis spät mit an. Gabi Krabbe, Ingrid Ritter und Marlies Radloff etwa strickten im Vorfeld dutzende Mützen, Schals und Kuscheltiere, um sie während des Adventsmarktes unters Volk zu bringen. Auch der Verkauf selbstgebackener Plätzchen und Gläsern mit Omas Schmalz lief gut. „Der Erlös von allem kommt in diesem Jahr unserem Heimatverein zugute“, so Radloff.

Kinder schmücken Tanne und singen auf der Bühne

„Vielleicht gelingt es uns auf diese Weise, Holzhütten für den Adventsmarkt anzuschaffen“, hofft Sebastian Heiden. Eine leichte Brise, gepaart mit Regen, machte den Organisatoren wieder zu schaffen, obwohl es längst nicht so schlimm war wie im vorigen Jahr. „2018 flogen unsere Pavillons in den Ryck“, erinnert Heiden. Die Kunsthandwerker waren daher geschützt neben dem Reusenhaus untergebracht.

Der Heimatverein führte das Märchen von Frau Holle auf. Quelle: Petra Hase

Besonders gut meinte es das Wetter mit den Veranstaltern am Sonnabend: Klärchen verscheuchte zeitweise die dicken Wolken und breitete herrliches Licht über den Dorfplatz mit der geschmückten Tanne aus. Das hatten die Lütten der DRK-Kita „Boddenkinder“ bereits am Donnerstag mit Hilfe der Greifswalder und einer Drehleiter besorgt. Zwei Tage später eroberten die Drei- bis Sechsjährigen auch noch unter viel Beifall von Eltern, Großeltern und anderen Zuschauern die Bühne. Mit ihren Erzieherinnen Carsta Segebard und Anja Lehmann hatten sie etliche Weihnachtslieder und -gedichte einstudiert, darunter sogar Plattdeutsches wie „Wihnachtsmann, kiek mi an!“

Heimatverein studiert Märchen ein

Das wärmte Herz und Seele – nicht nur der Älteren im Publikum. Karolina Wetzel und Nils Bargfleth aus Eldena erfreuten sich auch am Auftritt der Lütten, denn ihre vierjährige Tochter Felicitas war mit dabei. „Schöne Sache“, kommentierte die junge Mutter sowohl den Adventsmarkt als auch das Programm der Kinder. „So lernen sie, ein bisschen mutiger zu werden.“ Die Belohnung gab es prompt mit dem anschließenden Märchen von Frau Holle, das Mitglieder des Heimatvereins mit viel Herzblut einstudiert hatten. An Unterhaltung mangelte es insgesamt nicht: Ob Mönchguter Trachtengruppe oder „Schüddel de Büx“, „Bamboo“ oder „De Wieckinger“ – immer wieder versammelten sich viele Zuschauer vor der Bühne. Unweit davon entfernt lud das Segelschulschiff „Greif“ zum Adventssingen ein. Kapitän Roland Hunscha und seine Crew konnten in diesem Jahr die Klabautermänner aus Schwerin, Bläser aus Greifswald und den Gospelchor aus Gristow für Auftritte gewinnen.

Wer schließlich heimwärts ging, konnte gleich noch einen Weihnachtsbaum einsacken: Die Vereinsmitglieder Bernd Krabbe und Andreas Riechert verkauften gut gelaunt Nordmanntannen aus dem Süderholzer Forst.

Von Petra Hase