Wieder Corona an Greifswalder Kita: So funktioniert die Quarantäne

Greifswald

Eine zweite Greifswalder Kindertagesstätte ist derzeit von einem positiven Coronafall betroffen. Doch während noch immer 74 Mädchen und Jungen der Kita Arche Noah in Quarantäne sind, hat der positive Test eines Kindes in der Kita Tausend Farben vergleichsweise wenig Quarantänen erforderlich gemacht. Dort sind seit Donnerstag nur noch 13 Kinder in der häuslichen Isolation. Für drei weitere Kinder konnte die Quarantäne bereits aufgehoben werden. Die beiden betroffenen Erzieher mussten nicht in Quarantäne, weil sie vollständig geimpft sind.

Gruppen bleiben getrennt

Die Kita Tausend Farben gehört zum städtischen Eigenbetrieb Hansekinder. Betriebsleiterin Ariane Morawien ist froh, dass der Fall vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist. „Nach der Ferienzeit waren wir in all unseren Einrichtungen sehr bestrebt, die Gruppen für sich zu belassen“, sagt Morawien. Normalerweise arbeiten die Hansekinder-Kitas nach einem offenen Konzept mit gemischten Gruppen. Diese Arbeitsweise hat im Fall der Kita Arche Noah zu der hohen Anzahl an Quarantänen geführt. „Wir dürfen derzeit Kohorten mit bis zu 100 Kindern bilden, das reizen wir aber nirgends aus“, erklärt Ariane Morawien. Auch das Kreisdiakonische Werk als Träger der Kita Arche Noah hat nach dem Coronafall wieder kleinere Kohorten eingeführt, wie aus einem Schreiben des Trägers an die Eltern hervorgeht.

Kleine Gruppe dank Einschulung

Doch die Kita Tausend Farben hat auch Glück gehabt, wie Morawien betont. „Weil eine große Gruppe unserer Kinder eingeschult worden ist, sind die Gruppen im Kindergartenbereich derzeit nicht voll.“ Dadurch seien in der betroffenen Gruppe von normalerweise 30 Kindern derzeit nur 16 gewesen. „Die Kinder rutschen erst schrittweise von der Krippe in die Kita nach und wir gewöhnen derzeit neue Krippenkinder ein“, so Morawien.

Quarantäne kann ausgesetzt werden

Ein dritter Grund ist für die geringe Zahl an Quarantänen verantwortlich. Seit einer Woche arbeitet der Landkreis Vorpommern-Greifswald nach einer neuen Handlungsempfehlung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus). Diese ermöglicht es unter bestimmten Bedingungen, dass keine Quarantäne verhängt wird. Voraussetzung ist, dass es nach dem ersten positiven Fall maximal einen Folgefall gibt. Hierfür ist erforderlich, dass alle Kontaktkinder getestet werden. „Das Gesundheitsamt hat uns am Mittwoch mitgeteilt, dass es keinen Folgefall gibt und drei Kinder die Einrichtung wieder besuchen dürfen“, erklärt Morawien.

Drei Elternpaare vollständig geimpft

Wenn nämlich ermittelt wurde, dass es maximal einen Folgefall gibt, dürfen jene Kinder die Quarantäne verlassen, deren Eltern vollständig geimpft oder genesen sind. Im Fall der Kita Tausend Farben trifft das auf drei von 16 Familien zu. Die drei Kinder dürfen seit Donnerstag wieder in die Kita gehen. Allerdings dürfen diese in der Kita nicht mit anderen Kindern spielen, sondern müssen als Gruppe für sich bleiben. Verboten ist es außerdem, dass die Kinder im Freizeitbereich mit anderen Kindern spielen, also außerhalb der betroffenen Kohorte. Ein Besuch auf dem Spielplatz, beim Sportverein und in einer anderen Freizeiteinrichtung ist untersagt. Die Eltern sind aufgefordert, die Kontakte zu reduzieren.

Kita muss sich Nachweise zeigen lassen

Für die drei Kinder gelten zudem strikte Auflagen im Falle von Symptomen. Beim ersten Schnupfen oder Husten dürfen diese die Einrichtung nicht betreten, sondern müssen die Symptome mittels PCR-Test abklären lassen. „Es ist Aufgabe der Kita, sich den Genesenennachweis oder den Impfausweis zeigen zu lassen. Nur dann dürfen die Kinder wieder in die Einrichtung“, sagt Morawien.

Eltern erleichtert über Neuregelgung

Die Hansekinderchefin begrüßt die Neuregelung, weil sie mehr Freiheit für die betroffenen Kinder mit sich bringt und von Eltern den Druck nimmt, nicht arbeiten zu können. „Wir hatten mehrfach Eltern, die sich beschwert haben, weil manche Einrichtung eben schon zum dritten Mal betroffen war. Die Eltern fordern dann beispielsweise, dass wir mit noch kleineren Gruppen arbeiten“ sagt Morawien. Aber die gesetzlich vorgegebene Gruppengröße kann nicht unterschritten werden, weil es kein zusätzliches Personal gibt.

Von Katharina Degrassi